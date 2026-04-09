Apple phát hành iOS 26.4.1 và iPadOS 26.4.1: Bản cập nhật sửa lỗi cần thiết cho iPhone Apple vừa ra mắt iOS 26.4.1 và iPadOS 26.4.1 nhằm khắc phục triệt để các lỗi tồn đọng, đảm bảo hiệu suất mượt mà nhất cho người dùng trước khi iOS 26.5 lộ diện.

Apple vừa bất ngờ tung ra bản cập nhật iOS 26.4.1 và iPadOS 26.4.1 cho người dùng iPhone và iPad toàn cầu. Đây là bản cập nhật nhỏ, tập trung vào việc tinh chỉnh hệ thống và sửa các lỗi phát sinh từ phiên bản iOS 26.4 trước đó.

Bản dựng mới mang mã hiệu 23E254, được phát hành chỉ hơn hai tuần sau khi iOS 26.4 chính thức trình làng. Dù không đi kèm các tính năng mới đột phá, đây vẫn là bản nâng cấp quan trọng để duy trì trải nghiệm người dùng ổn định và chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn trong tương lai gần.

Tối ưu hóa hiệu năng và khắc phục lỗi hệ thống

Theo thông tin từ ghi chú phát hành, iOS 26.4.1 và iPadOS 26.4.1 chủ yếu bao gồm các bản sửa lỗi không xác định. Điều này thường tập trung vào việc xử lý các vấn đề về giao diện, lỗi kết nối hoặc tình trạng giật lag mà một số người dùng đã gặp phải trên phiên bản tiền nhiệm.

Apple chính thức phát hành phiên bản cập nhật iOS 26.4.1.

Đáng chú ý, Apple cũng xác nhận trên trang web hỗ trợ kỹ thuật rằng bản cập nhật lần này không chứa các vá lỗi bảo mật mới. Do đó, mục tiêu cốt lõi của iOS 26.4.1 là tối ưu hóa mã nguồn để đảm bảo các tác vụ hàng ngày trên iPhone diễn ra trơn tru nhất.

Lộ trình cập nhật và hướng dẫn thực hiện

Người dùng các thiết bị iPhone và iPad đủ điều kiện có thể thực hiện nâng cấp ngay bằng cách truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Apple khuyến nghị người dùng nên sao lưu dữ liệu trước khi tiến hành để đảm bảo an toàn.

Việc phát hành iOS 26.4.1 được xem là bước đệm cuối cùng trước khi Apple tung ra phiên bản iOS 26.5. Hiện tại, iOS 26.5 đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng 4 hoặc trong tháng 5 tới đây với nhiều cải tiến đáng chú ý về tính năng.