Apple phát hành iOS 26.4.2 và iPadOS 26.4.2 nhằm vá các lỗ hổng bảo mật quan trọng Apple vừa tung ra iOS 26.4.2 và iPadOS 26.4.2 nhằm khắc phục lỗi tồn đọng và tăng cường bảo mật. Bản cập nhật không có tính năng mới nhưng cần thiết cho sự ổn định.

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.4.2 và iPadOS 26.4.2 cho các thiết bị iPhone và iPad tương thích. Đây là một bản nâng cấp nhỏ nhưng mang tính chất quan trọng, tập trung hoàn toàn vào việc sửa lỗi và tối ưu hóa hệ thống thay vì giới thiệu các tính năng mới cho người dùng.

Trọng tâm vào bảo mật và sửa lỗi hệ thống

iOS 26.4.2 xuất hiện chỉ sau khoảng hai tuần kể từ khi phiên bản 26.4.1 được triển khai. Theo ghi chú phát hành từ Apple, các bản cập nhật lần này bao gồm những bản sửa lỗi chưa xác định cụ thể và các bản vá bảo mật nhằm ngăn chặn các nguy cơ tấn công tiềm ẩn. Việc phát hành liên tục các bản vá nhỏ cho thấy nỗ lực của hãng trong việc duy trì trải nghiệm an toàn nhất cho người dùng.

Apple phát hành iOS 26.4.2

Bên cạnh đó, đối với các mẫu iPhone đời cũ không đủ điều kiện nâng cấp lên thế hệ phần mềm mới nhất, Apple cũng đã cung cấp bản cập nhật iOS 18.7.8. Động thái này khẳng định cam kết hỗ trợ bảo mật lâu dài cho các dòng thiết bị đã ra mắt nhiều năm của công ty.

Cách thức cập nhật và lộ trình phát triển phần mềm

Hiện tại, người dùng đã có thể cài đặt phần mềm mới trên các thiết bị tương thích. Để cập nhật, người dùng cần truy cập vào ứng dụng Cài đặt, chọn Cài đặt chung, sau đó nhấn vào mục Cập nhật phần mềm để hệ thống tự động tải về và cài đặt.

Trong khi các bản vá lỗi đang được phân phối rộng rãi, Apple cũng đang tích cực thử nghiệm phiên bản beta của iOS 26.5 và iPadOS 26.5. Các phiên bản lớn tiếp theo của hệ điều hành này được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi đáng kể về tính năng và dự kiến sẽ chính thức ra mắt người dùng vào khoảng cuối tháng 4 hoặc tháng 5 tới.