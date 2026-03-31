Apple phát hành iOS 26.5 beta 1: Kỳ vọng hỗ trợ tin nhắn RCS và cải tiến trợ lý Siri

Apple vừa phát hành bản beta đầu tiên của hệ điều hành iOS 26.5 và iPadOS 26.5 cho các nhà phát triển thử nghiệm. Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi phiên bản iOS 26.4 chính thức được gửi tới người dùng toàn cầu với nhiều tính năng AI mới.

Hiện tại, những nhà phát triển đã đăng ký có thể tải xuống bản cập nhật thông qua ứng dụng Cài đặt trên iPhone hoặc iPad bằng cách truy cập mục Cài đặt chung và chọn Cập nhật phần mềm. Phiên bản này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái trước khi các bản cập nhật lớn hơn được công bố.

Những thay đổi đáng chú ý trên iOS 26.5

Mặc dù Apple chưa công bố danh sách thay đổi chi tiết, các phân tích ban đầu cho thấy hãng đang tập trung hoàn thiện trải nghiệm người dùng. Đáng chú ý nhất là khả năng hỗ trợ giao thức nhắn tin RCS với mã hóa đầu cuối, một tính năng đã được mong đợi từ lâu để cải thiện việc giao tiếp giữa iPhone và các thiết bị Android.

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ tiếp tục tinh chỉnh trợ lý ảo Siri để trở nên thông minh hơn. Tại thị trường Liên minh Châu Âu (EU), bản cập nhật này có thể bao gồm các tính năng mới như chuyển tiếp thông báo và ghép nối thiết bị đeo từ bên thứ ba theo khoảng cách, cho thấy sự linh hoạt hơn trong việc mở rộng hệ sinh thái.

iOS 26.5 beta 1 nhiều khả năng sẽ mang đến một vài tính năng mới cho người dùng

Tiền đề từ phiên bản iOS 26.4

Trước đó, phiên bản iOS 26.4 đã giới thiệu tính năng Playlist Playground cho Apple Music, cho phép trí tuệ nhân tạo (AI) tự động tạo danh sách phát dựa trên mô tả bằng văn bản. Bản cập nhật này cũng bổ sung 8 biểu tượng cảm xúc mới như cá voi sát thủ, kèn trombone và sửa lỗi bàn phím tồn tại từ lâu.

Việc phát hành iOS 26.5 beta ngay sau đó cho thấy Apple đang đẩy nhanh tiến độ tối ưu hóa hiệu năng và bảo mật. Các chuyên gia nhận định đây là bước đệm cần thiết để hãng tập trung vào những thay đổi mang tính đột phá hơn trên phiên bản iOS 27 trong tương lai gần.