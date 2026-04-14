Apple phát hành iOS 26.5 beta 2 với cải tiến Apple Maps và bảo mật RCS Apple vừa tung ra bản thử nghiệm thứ hai của iOS 26.5 cho các nhà phát triển, tập trung vào việc tối ưu hóa ứng dụng bản đồ Maps và thử nghiệm tính năng bảo mật cho chuẩn tin nhắn RCS.

Apple vừa chính thức phát hành bản thử nghiệm thứ hai của hệ điều hành iOS 26.5 và iPadOS 26.5 dành cho cộng đồng nhà phát triển. Bản cập nhật mới xuất hiện khoảng hai tuần sau khi phiên bản beta 1 được công bố, hứa hẹn mang đến những cải tiến về tính năng và vá các lỗi tồn đọng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng iPhone.

Tính năng mới trên Apple Maps và định hướng dịch vụ

Điểm đáng chú ý nhất trong bản cập nhật iOS 26.5 beta 2 nằm ở những thay đổi trên ứng dụng Apple Maps. Apple đã bổ sung tính năng "Địa điểm được đề xuất", cho phép ứng dụng đưa ra các gợi ý về điểm đến dựa trên xu hướng hiện tại và lịch sử tìm kiếm gần đây của người dùng. Sự thay đổi này giúp việc khám phá các địa danh mới trở nên cá nhân hóa và thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, các đoạn mã trong bản beta cho thấy Apple đang đặt nền móng để triển khai hệ thống quảng cáo ngay trong ứng dụng Maps. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng doanh thu từ mảng dịch vụ, dù việc triển khai thực tế sẽ cần sự cân bằng để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm điều dẫn của người dùng.

Mở rộng bảo mật RCS và quyền lợi người dùng tại EU

Về khả năng kết nối, Apple tiếp tục thử nghiệm giao thức mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS khi tương tác giữa iPhone và thiết bị Android. Đây là nỗ lực nhằm đồng bộ hóa tiêu chuẩn bảo mật cho các cuộc hội thoại liên nền tảng, vốn đã được thử nghiệm trên iOS 26.4 nhưng bị trì hoãn ở bản chính thức trước đó.

Tại thị trường Liên minh Châu Âu (EU), iOS 26.5 beta 2 giới thiệu các tính năng tuân thủ quy định mới, bao gồm:

Ghép nối theo khoảng cách: Hỗ trợ các thiết bị đeo bên thứ ba kết nối nhanh chóng tương tự AirPods.

Chuyển tiếp thông báo: Cho phép đồng hồ thông minh từ các hãng khác nhận thông báo từ iPhone mượt mà hơn.

Live Activities: Mở rộng khả năng hiển thị hoạt động trực tiếp cho các phụ kiện ngoài hệ sinh thái Apple.

Kỳ vọng về Siri và lộ trình cập nhật

Dù iOS 26.5 mang đến nhiều thay đổi nhỏ về giao diện và ứng dụng, nhưng các tính năng nâng cấp lớn liên quan đến trợ lý ảo Siri vẫn chưa xuất hiện. Các chuyên gia dự báo nhiều khả năng Apple sẽ dời những thay đổi đột phá của Siri sang phiên bản iOS 27 tiếp theo. Hiện tại, các nhà phát triển đã đăng ký có thể tải xuống bản beta này thông qua mục Cài đặt, chọn Cài đặt chung và vào phần Cập nhật phần mềm để trải nghiệm sớm.