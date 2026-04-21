Apple phát hành iOS 26.5 beta 3 với cải tiến Bản đồ và tin nhắn RCS bảo mật hơn Apple vừa ra mắt iOS 26.5 beta 3 dành cho các nhà phát triển, tập trung nâng cấp ứng dụng Bản đồ với tính năng gợi ý địa điểm và hoàn thiện mã hóa cho tin nhắn RCS.

Apple vừa chính thức tung ra bản thử nghiệm thứ ba của hệ điều hành iOS 26.5 và iPadOS 26.5 dành cho cộng đồng nhà phát triển. Bản cập nhật xuất hiện chỉ một tuần sau phiên bản beta 2, cho thấy nỗ lực của hãng trong việc hoàn thiện các tính năng mới trước khi phát hành rộng rãi tới người dùng trong vài tuần tới.

Cải tiến ứng dụng Bản đồ và định hướng phát triển Siri

Trong bản beta này, ứng dụng Apple Maps được bổ sung tính năng "Địa điểm gợi ý". Công cụ này sử dụng thuật toán để đề xuất các điểm đến dựa trên xu hướng hiện tại và lịch sử tìm kiếm của người dùng. Đáng chú ý, dữ liệu mã nguồn cũng cho thấy Apple đang đặt nền móng để triển khai quảng cáo ngay trong ứng dụng Bản đồ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khám phá địa điểm.

Về trợ lý ảo Siri, các nâng cấp quan trọng vẫn chưa xuất hiện trên iOS 26.5. Theo giới phân tích, nhiều khả năng Apple đang tập trung nguồn lực để ra mắt các cải tiến đột phá về trí tuệ nhân tạo cho Siri trên phiên bản iOS 27 kế tiếp.

Tăng cường bảo mật RCS và mở rộng hệ sinh thái tại châu Âu

Apple tiếp tục thử nghiệm giao thức tin nhắn RCS (Rich Communication Services) với tính năng mã hóa đầu cuối (E2EE) khi giao tiếp giữa iPhone và các thiết bị Android. Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tính riêng tư đồng nhất cho người dùng khi nhắn tin liên nền tảng, sau khi tính năng này từng xuất hiện trong bản beta iOS 26.4 nhưng bị gỡ bỏ trước đó.

Tại thị trường Liên minh châu Âu, bản cập nhật iOS 26.5 beta 3 mang đến các thử nghiệm về khả năng tương tác sâu hơn cho thiết bị của bên thứ ba. Các tính năng như ghép nối ở khoảng cách gần, chuyển tiếp thông báo và Live Activities (Hoạt động trực tiếp) đang được tối ưu hóa cho các dòng tai nghe và đồng hồ thông minh không thuộc hệ sinh thái Apple.

Các nhà phát triển đã đăng ký hiện có thể tải về bản cập nhật trực tiếp thông qua ứng dụng Cài đặt trên iPhone hoặc iPad bằng cách truy cập vào mục Cài đặt chung và chọn Cập nhật phần mềm.