Apple phát hành iOS 26.5 beta 4: Tập trung tối ưu hiệu suất và bảo mật tin nhắn RCS Bản thử nghiệm iOS 26.5 beta 4 vừa được Apple tung ra cho các nhà phát triển với trọng tâm là sửa lỗi tồn đọng, cải thiện hiệu năng và thử nghiệm mã hóa RCS.

Apple vừa chính thức phát hành bản thử nghiệm thứ tư (beta 4) của hệ điều hành iOS 26.5 và iPadOS 26.5 dành cho cộng đồng nhà phát triển. Động thái này diễn ra chỉ một tuần sau khi bản beta 3 được công bố, cho thấy tập đoàn công nghệ Mỹ đang đẩy nhanh quy trình kiểm thử cuối cùng để sớm đưa phiên bản phần mềm này đến với người dùng phổ thông.

Apple phát hành bản beta 4 của iOS 26.5

Trọng tâm vào tính ổn định và hiệu năng hệ thống

Theo các phân tích kỹ thuật ban đầu, iOS 26.5 beta 4 không đi kèm những thay đổi lớn về mặt giao diện hay bổ sung các tính năng đột phá. Thay vào đó, Apple tập trung vào việc tinh chỉnh hệ thống, sửa các lỗi phần mềm còn tồn đọng từ các phiên bản trước và tối ưu hóa mức tiêu thụ tài nguyên trên các mẫu iPhone tương thích. Việc duy trì nhịp độ phát hành dày đặc là tín hiệu cho thấy phiên bản ổn định (Release Candidate) có thể sẽ xuất hiện trong tương lai gần.

Người dùng đã đăng ký chương trình nhà phát triển có thể thực hiện cập nhật bằng cách truy cập vào mục Cài đặt chung, chọn Cập nhật phần mềm và kích hoạt tùy chọn Cập nhật Beta trên thiết bị iPhone hoặc iPad.

Cập nhật quan trọng về Apple Maps và giao thức RCS

Mặc dù tập trung vào sửa lỗi, iOS 26.5 beta 4 vẫn ghi nhận một số cải tiến đáng chú ý trong hệ sinh thái ứng dụng của Apple. Cụ thể, ứng dụng Apple Maps đã được bổ sung tính năng "Địa điểm được đề xuất". Hệ thống sẽ dựa trên xu hướng di chuyển và lịch sử tìm kiếm để gợi ý các điểm đến phù hợp, giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Đáng chú ý nhất là nỗ lực của Apple trong việc tăng cường tính bảo mật cho giao tiếp liên nền tảng. Sau khi tạm ngừng ở phiên bản iOS 26.4, Apple đã đưa trở lại tính năng thử nghiệm mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS giữa iPhone và thiết bị Android. Đây là bước tiến quan trọng giúp bảo vệ dữ liệu hội thoại, đảm bảo quyền riêng tư của người dùng khi nhắn tin ngoài hệ thống iMessage.

iOS 26.5 mang đến nhiều thay đổi thú vị cho người dùng

Sự vắng bóng của Siri AI và các thay đổi đặc thù tại EU

Trái với những kỳ vọng về một cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI), iOS 26.5 chưa bao gồm các tính năng Siri thế hệ mới. Các báo cáo kỹ thuật cho thấy lộ trình nâng cấp toàn diện cho trợ lý ảo này nhiều khả năng sẽ bị dời sang phiên bản iOS 27. Đây là chiến lược thận trọng của Apple trong bối cảnh các đối thủ smartphone đang cạnh tranh gay gắt về tính năng AI tích hợp.

Tại thị trường Liên minh Châu Âu (EU), bản cập nhật này tiếp tục thực hiện các thử nghiệm tuân thủ quy định địa phương. Các tính năng như ghép nối thiết bị theo khoảng cách, chuyển tiếp thông báo và hỗ trợ Hoạt động trực tiếp (Live Activities) cho các thiết bị đeo từ bên thứ ba đang được triển khai mạnh mẽ, nhằm mở rộng tính tương thích của hệ sinh thái iOS.

Bảng so sánh tiến trình cập nhật các bản beta gần đây

Phiên bản Thời gian phát hành Trọng tâm chính iOS 26.5 Beta 2 Cách đây 3 tuần Cập nhật Apple Maps ban đầu iOS 26.5 Beta 3 Cách đây 1 tuần Sửa lỗi và tối ưu hiệu suất iOS 26.5 Beta 4 Hiện tại Mã hóa RCS, ổn định hệ thống

Nhìn chung, iOS 26.5 là một bản cập nhật mang tính bản lề, chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn về mặt cấu trúc hệ thống và bảo mật trong tương lai. Người dùng phổ thông nên chờ đợi bản phát hành chính thức để đảm bảo tính ổn định cao nhất cho thiết bị.