Apple phát hành iOS 26.5.1 khắc phục lỗi sạc trên iPhone 17 và iPhone Air Bản cập nhật iOS 26.5.1 vừa được tung ra nhằm xử lý triệt để sự cố sạc có dây không nhận tín hiệu khi pin yếu trên các dòng iPhone mới nhất ngay trước thềm WWDC 2026.

Apple vừa bất ngờ phát hành bản cập nhật iOS 26.5.1 cho người dùng toàn cầu. Đây là bản vá lỗi tập trung vào việc cải thiện độ ổn định và khắc phục các vấn đề kỹ thuật phát sinh trên những mẫu iPhone đời mới nhất hiện nay.

Khắc phục sự cố sạc có dây trên iPhone 17 và iPhone Air

Theo ghi chú phát hành chính thức từ Apple, bản cập nhật iOS 26.5.1 tập trung sửa một lỗi nghiêm trọng liên quan đến quản lý năng lượng. Cụ thể, một số ít người dùng iPhone 17 và iPhone Air đã phản ánh tình trạng tính năng sạc có dây không hoạt động khi thiết bị đang trong tình trạng pin gần cạn. Việc phát hành bản vá kịp thời giúp người dùng tránh được rủi ro máy bị sập nguồn hoàn toàn mà không thể nạp lại năng lượng qua cáp sạc truyền thống.

Apple phát hành iOS 26.5.1 để sửa lỗi pin cho iPhone 17 và iPhone Air

Dù Apple chỉ nêu chi tiết về lỗi sạc, các chuyên gia công nghệ nhận định iOS 26.5.1 cũng bao gồm những tinh chỉnh ngầm nhằm tối ưu hóa hiệu suất hệ thống. Apple thường xuyên duy trì chiến lược phát hành các bản cập nhật nhỏ dạng x.x.1 để xử lý nhanh các khiếu nại của người dùng sau khi một phiên bản lớn được triển khai.

Bối cảnh ra mắt và cách thức cập nhật

Động thái này diễn ra ngay trước thềm sự kiện WWDC 2026, nơi Apple dự kiến sẽ giới thiệu những bước tiến tiếp theo của hệ điều hành iOS. Việc dọn dẹp các lỗi tồn đọng trên iOS 26.5 giúp hãng tạo ra một nền tảng ổn định nhất trước khi chuyển dịch sang chu kỳ thử nghiệm các tính năng mới.

Apple vào tháng trước đã phát hành iOS 26.5

Trước đó, phiên bản iOS 26.5 đã nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ tích hợp chuẩn tin nhắn RCS mã hóa đầu cuối và những nâng cấp đáng giá cho ứng dụng bản đồ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lỗi sạc trên iPhone 17 đã khiến hãng phải nhanh chóng đưa ra giải pháp can thiệp kỹ thuật.

Để cài đặt bản cập nhật, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau: Truy cập Cài đặt, chọn Cài đặt chung, sau đó vào mục Cập nhật phần mềm. Do đây là bản vá lỗi quan trọng, người dùng iPhone 17 và iPhone Air được khuyến cáo nên cập nhật ngay để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.