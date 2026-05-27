Apple phát hành iOS 26.6 beta 1: Bước chuẩn bị cuối cùng trước thềm ra mắt iOS 27 Phiên bản iOS 26.6 beta 1 vừa được Apple tung ra cho các nhà phát triển, tập trung vào việc vá lỗi và tối ưu hiệu suất trước khi hệ điều hành iOS 27 chính thức lộ diện tại WWDC.

Apple vừa chính thức phát hành phiên bản thử nghiệm đầu tiên của iOS 26.6 dành cho các nhà phát triển. Động thái này diễn ra ngay sau khi bản cập nhật iOS 26.5 được cung cấp rộng rãi cho người dùng iPhone, cho thấy nỗ lực của hãng trong việc hoàn thiện nền tảng hiện tại.

Tập trung vào tính ổn định và hiệu năng hệ thống

Khác với các phiên bản nâng cấp lớn, iOS 26.6 beta 1 được nhận định là một bản cập nhật tập trung vào việc tinh chỉnh trải nghiệm người dùng. Thay vì bổ sung các tính năng đột phá, Apple ưu tiên sửa lỗi, vá các lỗ hổng bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động trên các thiết bị tương thích.

Việc tập trung vào độ ổn định ở phiên bản này là điều dễ hiểu khi toàn bộ nguồn lực của Apple hiện đang được dồn cho iOS 27. Các bản cập nhật hậu tố ".6" thường đóng vai trò là chặng nghỉ cuối cùng để đảm bảo hệ điều hành cũ vận hành trơn tru nhất trước khi thế hệ kế tiếp ra đời.

Lộ trình ra mắt iOS 27 tại sự kiện WWDC

Hội nghị dành cho các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) dự kiến khai mạc vào ngày 8 tháng 6 tới. Đây sẽ là thời điểm Apple chính thức công bố iOS 27 cùng hàng loạt cải tiến về phần mềm cho hệ sinh thái của mình. Sau giai đoạn thử nghiệm kéo dài trong mùa hè, phiên bản iOS mới dự kiến sẽ đến tay người dùng phổ thông vào tháng 9.

iOS 26.6 có thể là bản cập nhật lớn cuối cùng của iOS 26

Đáng chú ý, việc iOS 26.6 beta 1 xuất hiện sớm hơn chu kỳ phát hành của năm ngoái cho thấy Apple đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Song song với đó, hãng cũng phát hành các bản beta đầu tiên cho macOS 26.6 và iPadOS 26.6, tạo sự đồng bộ trên toàn bộ dải sản phẩm phần cứng.

Ngoài ra, giới quan sát kỳ vọng một bản cập nhật nhỏ khác là iOS 26.5.1 sẽ sớm được phát hành trong thời gian tới để xử lý các lỗi phát sinh ngay lập tức, đảm bảo trải nghiệm không bị gián đoạn cho người dùng iPhone hiện tại.