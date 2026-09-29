Apple phát hành iOS 26.7.1 vá khẩn cấp lỗ hổng CoreGraphics bảo vệ người dùng iPhone Bản cập nhật iOS 26.7.1 khắc phục lỗ hổng ghi tràn bộ nhớ trong CoreGraphics từng bị khai thác thực tế, bảo vệ an toàn cho thiết bị chưa lên hệ điều hành mới.

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.7.1 nhằm khắc phục lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng liên quan đến thành phần đồ họa CoreGraphics. Bản vá này được ưu tiên triển khai khẩn cấp cho các thiết bị iPhone và iPad chưa nâng cấp lên hệ điều hành iOS 27.

Bản cập nhật iOS 26.7.1 tập trung vào bảo mật

Bối cảnh triển khai bản vá cho hệ điều hành tiền nhiệm

Vào giữa tháng 9 năm 2026, Apple đã chính thức giới thiệu loạt nền tảng thế hệ mới gồm iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27 với trọng tâm là các tính năng trí tuệ nhân tạo. Song song với việc tung ra các phiên bản sửa lỗi nhỏ cho hệ điều hành mới như iOS 27.0.1 và iPadOS 27.0.1, hãng công nghệ Mỹ tiếp tục duy trì chính sách bảo vệ nhóm người dùng thiết bị đời cũ.

Phiên bản iOS 26.7.1 được thiết kế chuyên biệt cho những mẫu máy chưa thực hiện quy trình nâng cấp lên phiên bản phần mềm mới nhất. Ghi chú phát hành từ Apple xác nhận gói dữ liệu này hoàn toàn không đi kèm bất kỳ tính năng sử dụng mới nào mà tập trung giải quyết triệt để nguy cơ an ninh mạng.

Cơ chế lỗ hổng CoreGraphics và mức độ rủi ro

Theo tài liệu kỹ thuật được Apple công bố, bản cập nhật tập trung xử lý một lỗ hổng an ninh duy nhất thuộc thành phần CoreGraphics, được gán mã định danh CVE-2026-86950. Lỗ hổng này được phát hiện và báo cáo bởi nhóm chuyên gia an ninh mạng Meta Product Security.

Nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi bắt nguồn từ lỗi ghi ngoài ranh giới bộ nhớ (out-of-bounds write). Khi người dùng vô tình mở hoặc xử lý một tệp tin hình ảnh được kẻ tấn công thiết kế đặc biệt, cấu trúc bộ nhớ bị can thiệp trái phép, dẫn đến khả năng thực thi mã tùy ý từ xa.

Apple tăng cường bảo mật trước các nguy cơ tấn công

Đáng lưu ý, Apple xác nhận đã nhận được báo cáo về việc lỗ hổng này có dấu hiệu bị khai thác trong các đợt tấn công có chủ đích, nhằm vào những cá nhân cụ thể đang vận hành các phiên bản hệ điều hành cũ hơn iOS 27. Để loại bỏ rủi ro, đội ngũ kỹ sư của Apple đã hoàn thiện cơ chế kiểm tra ranh giới dữ liệu, ngăn chặn hoàn toàn việc ghi đè bộ nhớ trái phép.

Danh sách thiết bị hỗ trợ và khuyến nghị an toàn

Bên cạnh iPhone, các dòng máy tính bảng iPad chưa chuyển đổi nền tảng cũng nhận được bản vá tương ứng thông qua iPadOS 26.7.1. Người dùng sở hữu các thiết bị đủ điều kiện được khuyến cáo tiến hành nâng cấp ngay để phòng ngừa nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu.

Dòng thiết bị Phiên bản phần cứng hỗ trợ iPhone Từ iPhone 11 trở về sau iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 3 trở lên), 11 inch (thế hệ thứ 1 trở lên) iPad Air Từ thế hệ thứ 3 trở lên iPad tiêu chuẩn Từ thế hệ thứ 8 trở lên iPad mini Từ thế hệ thứ 5 trở lên

Dù không thay đổi giao diện hay bổ sung trải nghiệm sử dụng mới, việc duy trì hệ thống ở phiên bản bảo mật mới nhất là biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân trước các cuộc tấn công số phức tạp.