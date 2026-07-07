Apple phát hành iOS 27 beta 3: Nâng cấp Siri AI và giao diện Liquid Glass Bản cập nhật iOS 27 beta 3 tập trung tối ưu hóa Siri với khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, đồng thời hoàn thiện giao diện Liquid Glass và nâng cao hiệu suất kết nối.

Apple vừa chính thức tung ra bản thử nghiệm thứ ba (beta 3) của hệ điều hành iOS 27 và iPadOS 27 dành cho các nhà phát triển. Xuất hiện sau khoảng hai tuần kể từ phiên bản beta 2, bản cập nhật này tiếp tục lộ trình hoàn thiện các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trước khi phiên bản chính thức được phát hành rộng rãi.

Apple phát hành iOS 27 beta 3 cho các nhà phát triển

Hiện tại, những người dùng đã đăng ký chương trình Developer Beta có thể tải về bản cập nhật thông qua phần Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Đây là giai đoạn quan trọng để Apple thu thập phản hồi và tinh chỉnh các tính năng mới nhất.

Siri AI và hệ sinh thái Apple Intelligence

Trọng tâm của iOS 27 nằm ở Siri AI, trợ lý thông minh thế hệ mới được tái cấu trúc theo mô hình chatbot tương tự ChatGPT. Siri không còn chỉ thực hiện các câu lệnh đơn giản mà đã có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân sâu sắc. Nhờ quyền truy cập an toàn vào dữ liệu từ các ứng dụng như Tin nhắn và Mail, Siri có thể nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình để đưa ra phản hồi chính xác nhất.

iOS 27 mang đến khá nhiều cải tiến, nâng cấp thú vị liên quan đến trí thông minh nhân tạo

Bên cạnh đó, hệ thống Apple Intelligence cũng được mở rộng phạm vi hoạt động sang nhiều ứng dụng cốt lõi:

Photos & Safari: Tích hợp AI để tìm kiếm và xử lý dữ liệu thông minh.

Tích hợp AI để tìm kiếm và xử lý dữ liệu thông minh. Visual Intelligence: Được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Camera, giúp nhận diện vật thể và thông tin trong thời gian thực.

Được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Camera, giúp nhận diện vật thể và thông tin trong thời gian thực. Writing with Siri: Hỗ trợ soạn thảo và chỉnh sửa văn bản trên toàn hệ thống một cách liền mạch.

Hỗ trợ soạn thảo và chỉnh sửa văn bản trên toàn hệ thống một cách liền mạch. Ứng dụng Siri riêng biệt: Cho phép người dùng lưu trữ và xem lại lịch sử hội thoại một cách tiện lợi.

Hoàn thiện giao diện Liquid Glass và hiệu năng hệ thống

Song song với các tính năng AI, Apple tiếp tục tinh chỉnh ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass. Điểm mới đáng chú ý là thanh trượt tùy chỉnh, cho phép người dùng điều chỉnh mức độ trong suốt của các thành phần giao diện theo sở thích cá nhân. Điều này mang lại sự linh hoạt cao hơn trong việc cá nhân hóa thiết bị.

iOS 27 beta 3 nhiều khả năng sẽ cải tiến các tính năng, giao diện

Về mặt kỹ thuật, iOS 27 beta 3 tập trung tối ưu hóa hiệu năng thực tế. Các cải tiến bao gồm tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn, khả năng hiển thị bàn phím nhạy hơn và quy trình truyền dữ liệu qua AirDrop được rút ngắn. Đặc biệt, thuật toán chuyển đổi giữa Wi-Fi và mạng di động đã được nâng cấp để đảm bảo kết nối luôn duy trì ở trạng thái ổn định nhất.

Phần cứng tối ưu cho iOS 27

Để trải nghiệm trọn vẹn các tính năng AI phức tạp trên iOS 27, các dòng iPhone thế hệ mới như iPhone 17 Pro Max được xem là nền tảng phần cứng lý tưởng nhất nhờ chip xử lý mạnh mẽ và hệ thống tản nhiệt tiên tiến.

Thông số Chi tiết trên iPhone 17 Pro Max Chip xử lý A19 Pro (Tích hợp tản nhiệt hơi nước) Camera chính Pro Fusion 48MP (Hỗ trợ Visual Intelligence) Màn hình Ceramic Shield bền bỉ hơn Thời lượng pin Xem video liên tục lên đến 37 giờ

Dù bản beta 3 không mang đến những thay đổi mang tính đột phá hoàn toàn so với beta 2, nhưng những tinh chỉnh nhỏ về độ ổn định và AI cho thấy Apple đang nỗ lực biến iOS 27 trở thành một trong những hệ điều hành thông minh và đáng tin cậy nhất của hãng.