Apple phát hành iOS 27 beta 4: Tinh chỉnh Siri AI và tối ưu hóa hiệu năng hệ thống Apple vừa ra mắt bản thử nghiệm iOS 27 beta 4 dành cho các nhà phát triển với những cải tiến tập trung vào trí tuệ nhân tạo Siri và độ ổn định của hệ thống. Bản cập nhật này tiếp tục lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái Apple Intelligence trước ngày phát hành chính thức vào mùa thu.

Apple vừa chính thức cung cấp bản thử nghiệm thứ tư của hệ điều hành iOS 27 và iPadOS 27 cho cộng đồng nhà phát triển. Bản cập nhật này xuất hiện sau khoảng 3 tuần kể từ bản beta 3, cho thấy nỗ lực của hãng trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phần mềm trước thời điểm ra mắt chính thức vào cuối năm nay.

Apple phát hành iOS 27 beta 4 cho các nhà phát triển

Siri AI: Trọng tâm của sự thay đổi trên iOS 27

Điểm nhấn quan trọng nhất của iOS 27 chính là sự nâng cấp toàn diện của Siri thông qua trí tuệ nhân tạo (AI). Khác với các phiên bản trước, Siri thế hệ mới không chỉ phản hồi dựa trên kiến thức tổng quát mà còn có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân sâu sắc. Trợ lý ảo này có thể khai thác thông tin từ Tin nhắn, Mail và thậm chí là nội dung đang hiển thị trên màn hình để đưa ra các hỗ trợ chính xác hơn.

Bên cạnh đó, Apple cũng tách biệt Siri thành một ứng dụng độc lập để lưu trữ lịch sử trò chuyện và tích hợp tính năng “Viết bằng Siri” trên toàn hệ thống. Điều này cho phép người dùng tạo nội dung, chỉnh sửa văn bản hoặc thực hiện các tác vụ phức tạp thông qua các câu lệnh tự nhiên một cách linh hoạt hơn.

iOS 27 mang đến khá nhiều cải tiến, tính năng mới cho người dùng

Mở rộng hệ sinh thái Apple Intelligence

Hệ sinh thái Apple Intelligence tiếp tục được mở rộng sang nhiều ứng dụng cốt lõi như Photos, Safari, Wallet, Passwords và Shortcuts. Đáng chú ý, tính năng Visual Intelligence đã được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Camera, giúp người dùng nhận diện vật thể và tìm kiếm thông tin thông minh hơn ngay trong quá trình chụp ảnh.

Về mặt giao diện, ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass tiếp tục được tinh chỉnh. Bản beta 4 bổ sung thanh trượt mới cho phép người dùng tùy biến mức độ trong suốt của các thành phần giao diện, tạo ra trải nghiệm thị giác cá nhân hóa hơn.

iOS 27 beta 4 nhiều khả năng sẽ tiếp tục tinh chỉnh các tính năng mới

Cải thiện hiệu năng thực tế trên bản beta 4

Dù không mang đến những tính năng mới đột phá so với bản beta trước, iOS 27 beta 4 tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua các tinh chỉnh kỹ thuật:

Tốc độ truyền tải: Cải thiện khả năng truyền dữ liệu qua AirDrop và độ ổn định khi chuyển đổi giữa Wi-Fi và mạng di động.

Cải thiện khả năng truyền dữ liệu qua AirDrop và độ ổn định khi chuyển đổi giữa Wi-Fi và mạng di động. Phản hồi hệ thống: Tăng tốc độ mở ứng dụng và giảm độ trễ của bàn phím ảo.

Tăng tốc độ mở ứng dụng và giảm độ trễ của bàn phím ảo. Độ ổn định: Xử lý các lỗi tồn đọng trên các dòng iPhone đời cũ để đảm bảo hiệu suất mượt mà.

Để vận hành tốt các tính năng AI phức tạp trên iOS 27, phần cứng đóng vai trò then chốt. Dưới đây là thông số kỹ thuật tham khảo của dòng iPhone mới nhất:

Thông số Chi tiết trên iPhone 17 Màn hình 6,3 inch, ProMotion 120Hz, Ceramic Shield 2 Độ sáng tối đa 3000 nit Vi xử lý Chip A19 với Neural Engine cải tiến Camera chính 48MP Dual Fusion, Zoom quang học 2x Camera Ultra Wide 48MP Thời lượng pin Xem video lên đến 30 giờ, sạc nhanh 50% trong 20 phút

Hiện tại, người dùng đã đăng ký chương trình thử nghiệm có thể tải về iOS 27 beta 4 trực tiếp thông qua phần Cài đặt hệ thống. Tuy nhiên, do đây vẫn là phiên bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển, người dùng phổ thông nên cân nhắc kỹ trước khi cài đặt trên thiết bị chính để tránh các rủi ro về độ ổn định dữ liệu.