Apple phát hành iOS 27 và iPadOS 27: Giao diện Liquid Glass cùng loạt nâng cấp hiệu năng mới
Bản cập nhật iOS 27 và iPadOS 27 chính thức ra mắt với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass, tối ưu hiệu suất phản hồi hệ thống và bổ sung loạt tiện ích mới.
Apple vừa chính thức phát hành phiên bản hệ điều hành iOS 27 và iPadOS 27 đến người dùng trên toàn cầu thông qua phương thức cập nhật không dây hoàn toàn miễn phí. Bản nâng cấp lần này mang lại nhiều thay đổi đáng kể từ mặt thị giác với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass cho đến sự tối ưu hóa sâu bên trong hiệu năng vận hành của hệ thống.
Thiết bị hỗ trợ và cách thức nâng cấp phần mềm
Để tiến hành cài đặt phiên bản phần mềm mới, người dùng chỉ cần thao tác bằng cách truy cập vào ứng dụng Cài đặt, chọn mục Chung và nhấn vào phần Cập nhật phần mềm. Trong thời gian đầu phát hành, do lưu lượng truy cập từ các máy chủ thường tăng đột biến, quá trình tải về có thể cần thêm thời gian để xuất hiện trên tất cả thiết bị.
Hệ điều hành mới duy trì sự tương thích rộng rãi đối với các dòng máy từng hỗ trợ phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, danh sách phần cứng tương thích bao gồm:
|Dòng thiết bị
|Phiên bản hỗ trợ tối thiểu
|iPhone
|Từ thế hệ iPhone 11 trở lên
|iPad Pro
|Từ thế hệ thứ hai trở lên
|iPad Air
|Từ thế hệ thứ tư trở lên
|iPad mini
|Từ thế hệ thứ sáu trở lên
|iPad tiêu chuẩn
|Các mẫu trang bị vi xử lý A16
Ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass với khả năng cá nhân hóa
Điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt hình ảnh trên bản phát hành mới là sự hiện diện của giao diện mang tên Liquid Glass. Thiết kế này giúp trải nghiệm thị giác tổng thể trở nên nhẹ nhàng, mượt mà hơn, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng nhận diện nội dung văn bản và biểu tượng.
Đặc biệt, hệ điều hành đã tích hợp thêm một thanh trượt tùy chỉnh mới ngay trong phần Cài đặt. Công cụ này hỗ trợ người dùng chủ động điều chỉnh độ mờ trong suốt của giao diện, chuyển đổi linh hoạt từ mức độ trong suốt hoàn toàn đến tông màu đậm đặc theo nhu cầu sử dụng.
Tối ưu hóa hiệu năng và các công cụ tiện ích
Về khả năng vận hành kỹ thuật, hệ thống được tinh chỉnh nhằm tăng tốc độ phản hồi trong các tác vụ thông thường. Các thao tác như khởi động ứng dụng, nạp dữ liệu hình ảnh vào thư viện hay chia sẻ tập tin qua AirDrop đều đạt độ ổn định và liền mạch cao hơn.
Khả năng tìm kiếm hệ thống qua Spotlight, ứng dụng Ảnh và Mail cũng được cải tiến độ chuẩn xác của kết quả. Ngoài ra, cơ chế chuyển đổi kết nối giữa sóng Wi-Fi và dữ liệu di động đã được hoàn thiện để duy trì trạng thái liên lạc liên tục, hạn chế gián đoạn.
Bên cạnh đó, các tiện ích thường nhật ghi nhận nhiều cải tiến thiết thực:
- Ứng dụng Ảnh: Tích hợp thêm các công cụ chỉnh sửa chuyên sâu và nâng cấp tính năng chia sẻ album qua iCloud.
- Âm thanh AirPods: Bổ sung tính năng cân bằng âm thanh (EQ) cá nhân hóa trực tiếp cho thiết bị tai nghe.
- Ứng dụng Sức khỏe: Bổ sung danh mục theo dõi chuyên biệt cho giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh trong phần chu kỳ kinh nguyệt.
- Ứng dụng Đồng hồ: Cho phép cài đặt mức âm lượng hoàn toàn tách biệt giữa chuông Báo thức và Hẹn giờ.