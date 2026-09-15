Apple phát hành iOS 27 và iPadOS 27: Giao diện Liquid Glass cùng loạt nâng cấp hiệu năng mới Bản cập nhật iOS 27 và iPadOS 27 chính thức ra mắt với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass, tối ưu hiệu suất phản hồi hệ thống và bổ sung loạt tiện ích mới.

Apple vừa chính thức phát hành phiên bản hệ điều hành iOS 27 và iPadOS 27 đến người dùng trên toàn cầu thông qua phương thức cập nhật không dây hoàn toàn miễn phí. Bản nâng cấp lần này mang lại nhiều thay đổi đáng kể từ mặt thị giác với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass cho đến sự tối ưu hóa sâu bên trong hiệu năng vận hành của hệ thống.

Apple chính thức phát hành iOS 27

Thiết bị hỗ trợ và cách thức nâng cấp phần mềm

Để tiến hành cài đặt phiên bản phần mềm mới, người dùng chỉ cần thao tác bằng cách truy cập vào ứng dụng Cài đặt, chọn mục Chung và nhấn vào phần Cập nhật phần mềm. Trong thời gian đầu phát hành, do lưu lượng truy cập từ các máy chủ thường tăng đột biến, quá trình tải về có thể cần thêm thời gian để xuất hiện trên tất cả thiết bị.

iOS 27 mang đến nhiều tính năng thú vị

Hệ điều hành mới duy trì sự tương thích rộng rãi đối với các dòng máy từng hỗ trợ phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, danh sách phần cứng tương thích bao gồm:

Dòng thiết bị Phiên bản hỗ trợ tối thiểu iPhone Từ thế hệ iPhone 11 trở lên iPad Pro Từ thế hệ thứ hai trở lên iPad Air Từ thế hệ thứ tư trở lên iPad mini Từ thế hệ thứ sáu trở lên iPad tiêu chuẩn Các mẫu trang bị vi xử lý A16

Ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass với khả năng cá nhân hóa

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt hình ảnh trên bản phát hành mới là sự hiện diện của giao diện mang tên Liquid Glass. Thiết kế này giúp trải nghiệm thị giác tổng thể trở nên nhẹ nhàng, mượt mà hơn, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng nhận diện nội dung văn bản và biểu tượng.

iOS 27 giúp cải tiến giao diện Liquid Glass

Đặc biệt, hệ điều hành đã tích hợp thêm một thanh trượt tùy chỉnh mới ngay trong phần Cài đặt. Công cụ này hỗ trợ người dùng chủ động điều chỉnh độ mờ trong suốt của giao diện, chuyển đổi linh hoạt từ mức độ trong suốt hoàn toàn đến tông màu đậm đặc theo nhu cầu sử dụng.

Tối ưu hóa hiệu năng và các công cụ tiện ích

Về khả năng vận hành kỹ thuật, hệ thống được tinh chỉnh nhằm tăng tốc độ phản hồi trong các tác vụ thông thường. Các thao tác như khởi động ứng dụng, nạp dữ liệu hình ảnh vào thư viện hay chia sẻ tập tin qua AirDrop đều đạt độ ổn định và liền mạch cao hơn.

Bản cập nhật iOS mới giúp cải thiện hiệu suất thiết bị

Khả năng tìm kiếm hệ thống qua Spotlight, ứng dụng Ảnh và Mail cũng được cải tiến độ chuẩn xác của kết quả. Ngoài ra, cơ chế chuyển đổi kết nối giữa sóng Wi-Fi và dữ liệu di động đã được hoàn thiện để duy trì trạng thái liên lạc liên tục, hạn chế gián đoạn.

Bên cạnh đó, các tiện ích thường nhật ghi nhận nhiều cải tiến thiết thực: