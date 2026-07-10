Apple phát hành iOS 27.2 và macOS 27.2 Public Beta 2: Bước tiến mới cho ứng dụng Sức khỏe Bản cập nhật iOS 27.2 và macOS Golden Gate 27.2 public beta 2 mang đến giao diện Sức khỏe đổi mới, bổ sung tính năng Longevity và hồ sơ Apple TV tiện ích.

Apple vừa chính thức tung ra bản cập nhật thử nghiệm công khai thứ hai của hệ điều hành iOS 27.2 và macOS Golden Gate 27.2. Đợt phát hành diễn ra chỉ một ngày sau khi phiên bản beta 3 dành riêng cho các nhà phát triển phần mềm xuất hiện, đánh dấu bước đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ sinh thái trước ngày ra mắt toàn cầu.

Apple vừa phát hành iOS 27.2 public beta 2

Tái cấu trúc toàn diện ứng dụng Sức khỏe trên iOS 27.2

Trọng tâm lớn nhất trong bản cập nhật iOS 27.2 tập trung vào ứng dụng Sức khỏe (Health) với giao diện người dùng được thiết kế lại hoàn toàn. Giao diện này hiện thực hóa những thay đổi từng được công bố trong sự kiện công bố iPhone hồi tháng 9 vừa qua.

Hệ thống mới bổ sung hai thẻ tính năng chuyên sâu nhằm tối ưu việc theo dõi thể trạng cá nhân:

Insights (Thông tin chi tiết): Cung cấp các phân tích dữ liệu tổng hợp theo chu kỳ giúp người dùng nắm bắt biến động thể chất.

Cung cấp các phân tích dữ liệu tổng hợp theo chu kỳ giúp người dùng nắm bắt biến động thể chất. Longevity (Độ trường thọ): Đánh giá các chỉ số sinh học dài hạn, hỗ trợ điều chỉnh lối sống khoa học hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống bổ sung chỉ số Tuổi sức khỏe (Health Age). Thuật toán sẽ tính toán các dữ liệu đo lường thực tế thu thập từ thiết bị để xác định tuổi sinh học của cơ thể so với tuổi thực tế của người dùng.

iOS 27.2 sẽ là phiên bản tiếp theo của hệ điều hành iOS 27

Nâng cấp hồ sơ Apple TV và nền tảng phần cứng tương thích

Ngoài mảng sức khỏe, Apple cũng triển khai cập nhật cho ứng dụng Apple TV trên phiên bản thử nghiệm này. Nền tảng được bổ sung các tùy chọn hồ sơ người dùng mới, cho phép phân tách nội dung đề xuất cũng như lịch sử theo dõi riêng biệt giữa các thành viên.

Đối với hệ sinh thái thiết bị phần cứng cao cấp như dòng iPhone 18 Pro, iOS 27 đóng vai trò tối ưu hóa sức mạnh của cấu trúc chip mới cùng hệ thống Apple Intelligence xử lý trực tiếp trên máy.

Thông số Chi tiết kỹ thuật iPhone 18 Pro Màn hình Super Retina XDR 6.3 inch, ProMotion 120Hz, lớp phủ chống phản chiếu Vi xử lý Chip A20 Pro tiến trình 2nm, hỗ trợ Ray Tracing phần cứng Hệ thống tản nhiệt Buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới, duy trì hiệu năng đỉnh lâu hơn 40% Camera Fusion 48MP khẩu độ biến thiên, Photographic Styles 3 Kết nối Chip N1, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, Ultra Wideband thế hệ 2 Phần mềm Hệ điều hành iOS 27 tích hợp Siri AI và Apple Intelligence

Hướng dẫn tham gia chương trình thử nghiệm công khai

Người dùng sở hữu thiết bị tương thích hiện có thể cài đặt trực tiếp bản thử nghiệm mới thông qua các bước đơn giản:

Truy cập trang web thử nghiệm chính thức của Apple và hoàn tất đăng ký tài khoản. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị iPhone hoặc máy Mac. Truy cập mục Cài đặt chung, chọn Cập nhật phần mềm. Kích hoạt tùy chọn bản cập nhật Beta công khai và tiến hành tải về.

Việc liên tiếp cập nhật các phiên bản public beta cho thấy quá trình tối ưu mã nguồn đang diễn ra suôn sẻ trước khi Apple chính thức phát hành phiên bản ổn định đến tay người dùng toàn cầu.