Apple phát hành macOS 27 Golden Gate Public Beta: Siri AI lột xác và dấu chấm hết cho chip Intel Bản cập nhật macOS 27 Golden Gate Public Beta mang đến sự thay đổi toàn diện với trợ lý Siri AI mới, giao diện Liquid Glass và yêu cầu bắt buộc sử dụng chip Apple ARM.

Apple vừa chính thức phát hành bản thử nghiệm công khai (Public Beta) cho hệ điều hành macOS 27 với tên mã Golden Gate. Đây được xem là một trong những bản cập nhật quan trọng nhất trong lịch sử dòng máy Mac, đánh dấu sự tích hợp sâu của trí tuệ nhân tạo (AI) và việc chính thức loại bỏ hỗ trợ cho các dòng máy chạy chip Intel.

macOS 27 Golden Gate hiện đã sẵn sàng để người dùng trải nghiệm dưới dạng bản thử nghiệm công khai.

Siri AI: Bước chuyển mình sang mô hình ngôn ngữ lớn

Thay đổi đáng chú ý nhất trên macOS 27 chính là sự lột xác của Siri. Không còn là một trợ lý ảo với những câu trả lời có sẵn, Siri AI giờ đây được xây dựng trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mang lại khả năng tương tác tự nhiên tương tự như ChatGPT.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng tích hợp sâu vào hệ thống. Siri AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể thực hiện các thay đổi trực tiếp trong phần cài đặt máy tính hoặc tương tác với các ứng dụng khác. Apple cũng tách biệt Siri thành một ứng dụng độc lập trên macOS 27 để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Siri AI hiện là một ứng dụng chuyên biệt trên macOS 27.

Apple Intelligence và những cải tiến về thiết kế

Bên cạnh Siri, macOS 27 còn giới thiệu bộ công cụ Apple Intelligence với khả năng tạo hình ảnh và phát triển các tiện ích mở rộng cho trình duyệt Safari. Giao diện người dùng cũng nhận được những nâng cấp đáng giá với phong cách thiết kế Liquid Glass, cho phép người dùng tùy chỉnh độ trong suốt của các cửa sổ.

Các thanh công cụ (toolbars) được thiết kế đồng nhất hơn trên toàn hệ thống, tạo ra sự liền mạch khi chuyển đổi giữa các ứng dụng. Ngoài ra, Apple cũng cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu qua AirDrop và nâng cấp thuật toán tìm kiếm trong ứng dụng Mail để tăng hiệu suất làm việc.

macOS 27 cũng sẽ bao gồm các tính năng AI mới bên cạnh Siri.

Chấm dứt kỷ nguyên chip Intel

Một lưu ý quan trọng đối với người dùng là macOS 27 Golden Gate chỉ tương thích với các dòng máy Mac sử dụng chip ARM của Apple (M-series). Các mẫu MacBook, iMac hay Mac mini chạy vi xử lý Intel sẽ không còn nhận được bản cập nhật này. Đây là bước đi quyết liệt của Apple nhằm tối ưu hóa hiệu năng cho các tính năng AI vốn đòi hỏi bộ xử lý thần kinh (NPU) mạnh mẽ.

Cách cài đặt và lưu ý an toàn

Để trải nghiệm sớm macOS 27, người dùng cần đăng ký tham gia chương trình Apple Beta Software Program. Sau khi đăng ký, bản cập nhật sẽ xuất hiện trong phần Cài đặt hệ thống → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm.

Tuy nhiên, vì đây là bản thử nghiệm, các lỗi phần mềm nghiêm trọng có thể xảy ra. Chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng thông qua các công cụ dự phòng trước khi tiến hành cài đặt. Dự kiến, phiên bản chính thức của macOS 27 Golden Gate sẽ được Apple phát hành rộng rãi vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay.