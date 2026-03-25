Apple phát hành macOS Tahoe 26.4: Bổ sung giới hạn sạc pin và cải tiến Safari Bản cập nhật macOS Tahoe 26.4 mang đến tính năng kiểm soát sạc pin linh hoạt, giao diện Safari nhỏ gọn và các cảnh báo quan trọng về khả năng tương thích ứng dụng trong tương lai.

Apple vừa chính thức phát hành macOS Tahoe 26.4, bản cập nhật lớn thứ tư dành cho hệ điều hành máy tính của hãng. Phiên bản này xuất hiện sau khoảng 6 tuần kể từ khi macOS Tahoe 26.3 ra mắt, tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua các tính năng kiểm soát phần cứng chuyên sâu và tinh chỉnh giao diện ứng dụng.

Tính năng giới hạn sạc pin và cải tiến trình duyệt Safari

Điểm đáng chú ý nhất trên macOS Tahoe 26.4 là việc bổ sung tính năng Giới hạn sạc (Charge Limit) mới. Tính năng này cho phép người dùng máy Mac chủ động đặt mức sạc tối đa cho pin trong khoảng từ 80% đến 100%. Đây là cải tiến quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ pin bằng cách giảm thiểu thời gian pin duy trì ở trạng thái sạc đầy, đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên cắm sạc liên tục.

Bên cạnh đó, trình duyệt Safari cũng nhận được sự thay đổi về giao diện theo yêu cầu của người dùng. Apple đã mang trở lại tùy chọn thanh tab nhỏ gọn (Compact Tab), giúp mở rộng không gian hiển thị nội dung web và mang lại cảm giác tối giản hơn so với bố cục truyền thống.

Lộ trình ngừng hỗ trợ Rosetta 2

Trong bản cập nhật này, Apple bắt đầu đưa ra những cảnh báo rõ ràng về tương lai của Rosetta 2 – lớp biên dịch giúp các ứng dụng viết cho chip Intel có thể chạy trên chip Apple Silicon. Theo thông tin từ bản cập nhật, Apple sẽ ngừng hỗ trợ Rosetta 2 sau phiên bản macOS 27.

Các ứng dụng vẫn đang dựa vào công nghệ này sẽ hiển thị thông báo cảnh báo người dùng rằng chúng sẽ không còn hoạt động kể từ macOS 28. Điều này nhằm thúc đẩy các nhà phát triển sớm chuyển đổi hoàn toàn sang kiến trúc ARM để đạt hiệu suất tối ưu nhất trên các dòng Mac mới.

Các thay đổi về ứng dụng và hệ thống

macOS 26.4 cũng ghi nhận sự nâng cấp cho ứng dụng Freeform với sự xuất hiện của Apple Creator Studio, cung cấp thêm các công cụ sáng tạo mạnh mẽ. Ngoài ra, tính năng Chia sẻ gia đình (Family Sharing) cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn. Giờ đây, các thành viên trưởng thành trong nhóm gia đình có thể tùy chọn sử dụng phương thức thanh toán cá nhân cho các giao dịch mua sắm thay vì bắt buộc dùng chung một phương thức thanh toán của chủ nhóm như trước đây.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thay đổi chính trên macOS Tahoe 26.4:

Hạng mục Nội dung thay đổi Quản lý Pin Bổ sung giới hạn sạc từ 80% đến 100% để bảo vệ tuổi thọ pin. Safari Khôi phục tùy chọn giao diện thanh tab nhỏ gọn (Compact Tab). Rosetta 2 Cảnh báo ngừng hỗ trợ ứng dụng Intel từ phiên bản macOS 28. Gia đình Cho phép thành viên sử dụng phương thức thanh toán riêng. Khác Bổ sung 8 biểu tượng cảm xúc mới, cập nhật Apple Creator Studio trong Freeform.

Hiện tại, người dùng Mac đã có thể tải xuống và cài đặt macOS Tahoe 26.4 bằng cách truy cập vào Cài đặt hệ thống > Cập nhật phần mềm.