Apple phát triển iPhone Ultra 2: Tham vọng thống trị phân khúc màn hình gập Dù iPhone Ultra đời đầu chưa trình làng, Apple đã bắt tay vào dự án thế hệ thứ hai với những cải tiến về màn hình 7,8 inch và công nghệ bảo mật Touch ID mới.

Apple đang đẩy mạnh tốc độ trong cuộc đua điện thoại màn hình gập khi chính thức khởi động dự án iPhone Ultra 2, ngay cả khi thế hệ đầu tiên vẫn chưa ra mắt người dùng. Động thái này cho thấy sự tự tin của "Táo khuyết" sau khi giải quyết được các rào cản kỹ thuật cốt lõi.

Vượt qua rào cản kỹ thuật trên thế hệ iPhone Ultra đầu tiên

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đã xử lý thành công những thách thức lớn nhất đối với một thiết bị gập: nếp gấp màn hình và độ bền bản lề. Các báo cáo cho biết mẫu iPhone Ultra đầu tiên đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt và dự kiến sẽ xuất hiện vào tháng 9 năm nay. Việc xử lý triệt để các vấn đề vật lý này là bước đệm quan trọng để Apple tiến xa hơn trong phân khúc cao cấp.

iPhone Ultra 2: Dự án V78 và lộ trình đến năm 2027

Không dừng lại ở thành công bước đầu, Apple đã phê duyệt dự án phát triển phiên bản kế nhiệm. Theo chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg, thiết bị này có mã hiệu nội bộ là V78. Dự kiến, iPhone Ultra 2 sẽ được trình làng cùng thời điểm với dòng iPhone 20 vào năm 2027.

Ảnh minh họa AI.

Chiến lược tối ưu chi phí và thông số kỹ thuật ấn tượng

Để kiểm soát giá thành linh kiện trong bối cảnh chi phí sản xuất màn hình gập vẫn còn ở mức cao, Apple được cho là sẽ áp dụng chiến lược dùng chung tấm nền cho cả hai thế hệ. Cụ thể, iPhone Ultra 2 vẫn sử dụng tấm nền OLED gập M16 kích thước 7,8 inch do Samsung cung cấp, tương tự như đời đầu.

Thông số dự kiến Chi tiết kỹ thuật Màn hình chính OLED gập M16 7,8 inch (Samsung cung cấp) Công nghệ bảo mật Hồi sinh Touch ID dưới màn hình Dung lượng pin Mức dung lượng lớn nhất trong lịch sử iPhone Giá bán dự kiến Khoảng 2.000 USD (tương đương 52,5 triệu đồng)

Đáng chú ý, Apple có thể sẽ mang trở lại công nghệ Touch ID để tạo sự khác biệt so với các dòng iPhone tiêu chuẩn hiện nay. Đồng thời, kích thước lớn cho phép hãng trang bị viên pin dung lượng khủng, giải quyết bài toán năng lượng cho màn hình 7,8 inch.

Thách thức từ thị trường và sự điều chỉnh dòng iPhone Air

Sự xuất hiện của Apple được kỳ vọng sẽ là cú hích giúp thị trường điện thoại màn hình gập toàn cầu tăng trưởng tới 20% vào năm 2026. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh là rất lớn khi Samsung đang thống trị tuyệt đối với các dòng Galaxy Z Fold tại nhiều thị trường.

Trái ngược với sự đầu tư mạnh mẽ cho dòng Ultra gập, số phận của dòng iPhone Air lại đang bị đặt dấu hỏi. Dữ liệu từ Mizuho Securities cho thấy Apple từng phải cắt giảm đơn hàng do doanh số iPhone Air không đạt kỳ vọng vì giá cao nhưng cấu hình camera nghèo nàn. Để cứu vãn, thế hệ iPhone Air 2 tới đây có khả năng sẽ được nâng cấp lên hệ thống camera kép để gia tăng sức hút.