Apple phát triển ứng dụng Siri mới tích hợp Gemini và tính năng tự động xóa lịch sử hội thoại Ứng dụng Siri độc lập dự kiến ra mắt trên iOS 27 sẽ thay đổi cách tương tác với AI, ưu tiên quyền riêng tư thông qua việc tự xóa dữ liệu và vận hành trên hệ thống đám mây riêng.

Siri là trợ lý ảo của Apple sắp có bước chuyển mình lớn với phiên bản ứng dụng độc lập hoàn toàn mới, dự kiến được giới thiệu tại sự kiện WWDC 2026. Thay vì chỉ là một giao diện lớp phủ như hiện tại, Siri mới sẽ hoạt động như một ứng dụng chuyên biệt, tập trung vào khả năng tương tác sâu và bảo vệ quyền riêng tư người dùng thông qua hệ thống Apple Intelligence thế hệ tiếp theo.

Siri độc lập: Cải tiến giao diện và phương thức tương tác

Theo báo cáo từ Mark Gurman của Bloomberg, ứng dụng Siri mới sẽ được triển khai trên hệ điều hành iOS 27. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cấu trúc vận hành: người dùng có thể bắt đầu các cuộc hội thoại mới bằng cả văn bản hoặc giọng nói trực tiếp trong ứng dụng. Ngoài ra, Apple còn bổ sung khả năng tải lên tệp tin để Siri phân tích, một tính năng tương tự như các chatbot AI hàng đầu hiện nay như ChatGPT hay Claude.

Về mặt trải nghiệm người dùng, Apple dự kiến giới thiệu một cử chỉ phổ quát (universal gesture) mới giúp mở nhanh cuộc trò chuyện Siri từ bất kỳ đâu trong hệ thống. Giao diện ứng dụng cũng mang đến sự linh hoạt với hai chế độ hiển thị: một chế độ tập trung vào cuộc hội thoại hiện tại và một chế độ hiển thị danh sách các hội thoại cũ theo phong cách của ứng dụng Tin nhắn.

Ứng dụng Siri mới của Apple tích hợp tự động xóa lịch sử trò chuyện (Nguồn: 9to5mac)

Bảo mật tối đa với tính năng tự động xóa dữ liệu

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của ứng dụng Siri mới là khả năng tự động xóa lịch sử trò chuyện, tương tự như cơ chế trên iMessage. Người dùng sẽ có toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân thông qua các tùy chọn cài đặt linh hoạt: tự động xóa sau 30 ngày, sau một năm hoặc giữ lại vô thời hạn tùy theo nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, mặc dù Siri mới sẽ tận dụng sức mạnh từ các mô hình ngôn ngữ lớn Gemini của Google để xử lý các truy vấn phức tạp, Apple vẫn duy trì cam kết bảo mật nghiêm ngặt. Thay vì gửi trực tiếp dữ liệu người dùng về máy chủ của Google, Apple sẽ vận hành các mô hình này trên hệ thống máy chủ đám mây riêng của mình. Quy trình này đảm bảo Google không thể tiếp cận dữ liệu hội thoại để đào tạo mô hình, đồng thời giữ cho thông tin cá nhân của người dùng nằm trong hệ sinh thái an toàn của Apple.

Chiến lược phát hành dưới nhãn Beta

Dù được phát triển trong thời gian dài, ứng dụng Siri mới nhiều khả năng vẫn sẽ ra mắt với nhãn "beta" (phiên bản thử nghiệm). Đây là chiến lược quen thuộc của Apple nhằm tinh chỉnh các tính năng AI phức tạp trước khi phát hành bản chính thức hoàn thiện. Các báo cáo nội bộ cho thấy iOS 27 đã tích hợp sẵn tùy chọn cho phép người dùng tham gia hoặc rời khỏi chương trình thử nghiệm Siri mới.

Tính năng Chi tiết kỹ thuật dự kiến Hệ điều hành hỗ trợ iOS 27 Mô hình ngôn ngữ Google Gemini (Vận hành trên máy chủ Apple) Tùy chọn xóa lịch sử 30 ngày, 1 năm, Vô thời hạn Phương thức nhập liệu Văn bản, Giọng nói, Tệp đính kèm Trạng thái phát hành Beta (Thử nghiệm)

Việc gắn nhãn beta cho thấy sự thận trọng của Apple trong việc triển khai các tính năng AI tạo sinh. Điều này cũng cung cấp cho người dùng quyền lựa chọn sử dụng Siri truyền thống hoặc trải nghiệm ứng dụng Siri mới với các tính năng thông minh hơn nhưng vẫn đang trong quá trình tối ưu hóa.