Apple ra mắt MacBook Neo: Chip A18 Pro, màn hình không tai thỏ, giá từ 16,49 triệu đồng MacBook Neo là mẫu laptop rẻ nhất của Apple sử dụng chip A18 Pro thay vì dòng M-series, sở hữu thiết kế không quạt tản nhiệt và thời lượng pin ấn tượng đến 16 giờ.

Apple vừa chính thức giới thiệu MacBook Neo, mẫu máy tính xách tay có mức giá tiếp cận nhất trong hệ sinh thái Mac hiện nay. Sản phẩm gây chú ý khi thay đổi chiến lược phần cứng, loại bỏ thiết kế màn hình "tai thỏ" và tối ưu hóa tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua dòng chip vốn dành cho di động.

Bước đi đột phá với vi xử lý A18 Pro và thiết kế không quạt

MacBook Neo đánh dấu lần đầu tiên Apple đưa chip A18 Pro — dòng vi xử lý mạnh mẽ nhất trên iPhone hiện tại — lên một thiết kế laptop thay vì sử dụng chip M-series truyền thống. Kiến trúc này cho phép thiết bị vận hành hoàn toàn êm ái với thiết kế không quạt tản nhiệt (fanless).

Về mặt hiệu năng, Apple khẳng định MacBook Neo mang lại tốc độ lướt web nhanh hơn khoảng 50% và khả năng xử lý AI trực tiếp nhanh gấp 3 lần so với các dòng máy tính Windows trang bị chip Intel Core Ultra 5 trong cùng phân khúc. Chip A18 Pro cũng tích hợp Neural Engine chuyên dụng, đóng vai trò nền tảng để vận hành các tính năng Apple Intelligence.

MacBook Neo ra mắt với 4 tùy chọn màu sắc (Nguồn: Apple)

Khả năng đồ họa của máy được đảm nhiệm bởi GPU 5 nhân tích hợp, đáp ứng tốt các tác vụ chỉnh sửa hình ảnh cơ bản và giải trí với các tựa game nhẹ nhàng. Đây là sự cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu thụ năng lượng, giúp máy duy trì nhiệt độ ổn định mà không cần hệ thống làm mát cơ học.

MacBook Neo có mức giá phù hợp cho người dùng phổ thông (Nguồn: Apple)

Màn hình Liquid Retina không "tai thỏ" và thiết kế siêu di động

Một điểm nhấn quan trọng trên MacBook Neo là màn hình Liquid Retina 13 inch với thiết kế tràn viền hoàn toàn không có phần khuyết đỉnh ("tai thỏ"). Màn hình này hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu, độ phân giải 2.408 x 1.506 pixel, mang lại độ sắc nét vượt trội so với các màn hình Full HD thông thường trên các mẫu laptop Windows tầm giá 20 triệu đồng.

Độ sáng màn hình đạt mức 500 nits, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 350 nits của các đối thủ cùng phân khúc. Phía trên màn hình vẫn được trang bị camera FaceTime HD 1080p và hệ thống hai micro tích hợp công nghệ tạo chùm tia, phục vụ nhu cầu làm việc từ xa và đàm thoại chất lượng cao.

Về ngoại hình, MacBook Neo sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối sang trọng nhưng vẫn mỏng nhẹ (Nguồn: Apple)

Về tính di động, MacBook Neo duy trì ngôn ngữ thiết kế nhôm nguyên khối cao cấp với trọng lượng chỉ 1,2 kg. Điều này giúp thiết bị trở thành một trong những mẫu laptop mỏng nhẹ nhất trên thị trường, phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Hiệu suất năng lượng và khả năng kết nối

Dù có mức giá rẻ, MacBook Neo vẫn cung cấp thời lượng pin lên đến 16 giờ sử dụng liên tục cho các tác vụ văn phòng, duyệt web và xem video. Con số này tuy thấp hơn 2 giờ so với dòng MacBook Air nhưng vẫn đảm bảo trọn vẹn một ngày làm việc mà không cần bộ sạc.

MacBook Neo có thời lượng pin lên đến 16 giờ (Nguồn: Apple)

Về kết nối, máy tích hợp các tiêu chuẩn hiện đại nhất như Wi-Fi 6E và Bluetooth 6. Thiết bị sở hữu hai cổng USB-C, tuy nhiên người dùng cần lưu ý sự khác biệt về tốc độ: một cổng hỗ trợ chuẩn USB 3 và cổng còn lại giới hạn ở tốc độ USB 2. Hệ thống âm thanh loa stereo hỗ trợ Spatial Audio và Dolby Atmos cũng là điểm cộng lớn cho trải nghiệm giải trí.

Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

MacBook Neo được phân phối với các tùy chọn cấu hình chính dựa trên nhu cầu lưu trữ và tính năng bảo mật. Dưới đây là chi tiết các phiên bản tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Cấu hình chi tiết Giá niêm yết (VNĐ) Tiêu chuẩn 6CPU, 5GPU, RAM 8GB, SSD 256GB 16.490.000 Nâng cao 6CPU, 5GPU, RAM 8GB, SSD 512GB, Touch ID 18.990.000

Đáng chú ý, thông qua các chương trình ưu đãi giáo dục, người dùng sinh viên và giảng viên có thể sở hữu sản phẩm với mức giá thực tế chỉ từ khoảng 14 triệu đồng. Đây được xem là chiến lược nhằm chiếm lĩnh phân khúc người dùng trẻ và thị trường giáo dục của Apple.