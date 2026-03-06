Apple ra mắt MacBook trang bị chip M5: Hiệu năng AI vượt trội và hỗ trợ Wi-Fi 7 Thế hệ MacBook mới với chip M5 mang đến bước nhảy vọt về hiệu suất AI nhanh gấp 4 lần chip M4, hỗ trợ Wi-Fi 7 và thời lượng pin ấn tượng lên tới 24 giờ.

Apple đã chính thức giới thiệu thế hệ MacBook Pro và MacBook Air mới được trang bị dòng chip M5 tiên tiến nhất. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển Apple Silicon, tập trung mạnh mẽ vào khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa hiệu suất năng lượng. Người dùng có thể đặt trước các thiết bị mới từ ngày 4 tháng 3 và dự kiến nhận hàng từ ngày 11 tháng 3 trên toàn cầu.

Sức mạnh của M5 Pro và M5 Max trên dòng MacBook Pro

Dành cho phân khúc chuyên nghiệp, Apple cung cấp hai tùy chọn chip là M5 Pro và M5 Max. Các vi xử lý này được xây dựng trên kiến trúc hợp nhất mới với cấu trúc 18 lõi, bao gồm 6 lõi hiệu năng cao và 12 lõi tiết kiệm điện. Cấu trúc này giúp thiết bị đạt tốc độ xử lý nhanh hơn 30% so với thế hệ M4 tiền nhiệm.

Loạt chip M5 của MacBook mới (Nguồn: Internet)

Đặc biệt, khả năng xử lý AI được nâng cấp sâu thông qua bộ tăng tốc thần kinh tích hợp trong mỗi lõi GPU. Chip M5 Pro và M5 Max cho khả năng xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhanh hơn gấp 4 lần so với dòng M4 Pro/Max và gấp 8 lần so với thế hệ M1 đầu tiên.

Khả năng đa nhiệm và thông số kỹ thuật chuyên sâu

Về khả năng xử lý dữ liệu, phiên bản M5 Pro hỗ trợ tối đa 64 GB bộ nhớ hợp nhất với băng thông 307 GB/giây. Trong khi đó, biến thể cao cấp nhất M5 Max có thể nâng cấp lên đến 128 GB bộ nhớ và đạt băng thông cực đại 614 GB/giây, đáp ứng các tác vụ nặng như biên tập video 8K, dựng hình kiến trúc 3D hay nghiên cứu khoa học phức tạp.

Màn hình MacBook Pro hiển thị mã nguồn của một ứng dụng được tạo bằng Visual Studio Code (Nguồn: Internet)

Bên cạnh hiệu năng, MacBook Pro mới còn được trang bị hệ thống kết nối hiện đại bao gồm 3 cổng Thunderbolt 5, cổng HDMI hỗ trợ xuất hình 8K, khe thẻ nhớ SDXC và sạc MagSafe 3. Thời lượng pin của dòng Pro cũng ghi nhận con số kỷ lục lên đến 24 giờ sử dụng liên tục.

MacBook Air M5: Hiệu năng mới trong thiết kế siêu mỏng

Dòng MacBook Air mới sở hữu chip M5 tiêu chuẩn với CPU 10 lõi và GPU 10 lõi. Dù giữ thiết kế không quạt tản nhiệt để đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối, máy vẫn đạt hiệu suất xử lý AI nhanh hơn 4 lần so với M4 và 9,5 lần so với M1. Dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn đã được nâng lên 512 GB SSD, gấp đôi so với thế hệ trước, với tùy chọn tối đa lên tới 4 TB.

Thiết kế của MacBook Air vẫn duy trì khung nhôm nguyên khối với hai kích thước màn hình Liquid Retina 13,6 inch và 15,3 inch. Máy bổ sung các tùy chọn màu sắc mới như xanh da trời, xanh đen, xanh sao và bạc, mang lại sự lựa chọn phong phú cho người dùng văn phòng và sinh viên.

Chuẩn kết nối Wi-Fi 7 và giá bán tại thị trường Việt Nam

Cả hai dòng MacBook mới đều tích hợp chip mạng N1 do Apple tự thiết kế, hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, giúp tăng cường độ ổn định và tốc độ truyền tải dữ liệu không dây. Hệ thống camera Center Stage 12 MP cùng loa hỗ trợ Spatial Audio cũng là những nâng cấp đáng giá cho trải nghiệm hội họp trực tuyến.

Phiên bản Cấu hình tiêu chuẩn Giá khởi điểm (VNĐ) MacBook Air 13 inch (M5) RAM 16GB, SSD 512GB 29.900.000 MacBook Air 15 inch (M5) RAM 16GB, SSD 512GB 34.900.000 MacBook Pro 14 inch (M5 Pro) Cấu hình tiêu chuẩn 59.900.000 MacBook Pro 16 inch (M5 Pro) Cấu hình tiêu chuẩn 72.900.000

Tại Việt Nam, phiên bản MacBook Pro 16 inch khi được tùy chọn cấu hình cao nhất (M5 Max, RAM 48GB, SSD 2TB, màn hình Nano Texture) có thể đạt mức giá trên 200 triệu đồng.