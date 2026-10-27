Apple ra mắt máy tính iMac chip M6 sở hữu hiệu năng AI gấp 5 lần cùng kết nối Wi-Fi 7 Thế hệ iMac mới tích hợp chip M6 với 12 nhân CPU, Neural Engine kép giúp AI tăng tốc gấp 5 lần, màn hình Retina 4.5K cùng chuẩn Wi-Fi 7 và macOS 27 tối ưu hóa.

Apple đã chính thức ra mắt thế hệ máy tính tất cả trong một (all-in-one) iMac mới trang bị vi xử lý M6. Phiên bản nâng cấp này ghi nhận bước tiến lớn về năng lực xử lý đồ họa và trí tuệ nhân tạo (AI), đi kèm chuẩn kết nối không dây Wi-Fi 7 thế hệ mới, trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế siêu mỏng quen thuộc với màn hình Retina 4.5K kích thước 24 inch.

Apple ra mắt iMac mới dùng chip M6. Nguồn ảnh: Apple.com

Kiến trúc phần cứng vi xử lý M6 và đột phá xử lý trí tuệ nhân tạo

Cải tiến trung tâm trên iMac mới xuất phát từ chip Apple M6 với cấu hình tối đa 12 nhân CPU, tăng thêm 2 nhân so với thế hệ tiền nhiệm. Kiến trúc này hỗ trợ gia tăng đáng kể tốc độ đơn nhân và đa nhân cho mọi quy trình làm việc hàng ngày. Bộ xử lý đồ họa (GPU) cũng được mở rộng lên 12 nhân, tích hợp các bộ tăng tốc Neural Accelerator trong từng nhân đồ họa để tối ưu hóa hiệu suất xử lý hình ảnh nhanh gấp 2 lần so với chip M4, đồng thời hỗ trợ công nghệ dò tia phần cứng (ray tracing).

Đặc biệt, hệ thống xử lý học máy nhận được nâng cấp đáng kể nhờ kiến trúc Neural Engine 16 nhân kép (Dual 16-core Neural Engine) kết hợp cùng băng thông bộ nhớ 170 GB/s. Sự kết hợp này mang lại khả năng xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên phần mềm LM Studio nhanh gấp 5 lần so với chip M4 và gấp 12 lần thế hệ chip M1.

Sản phẩm sẽ có hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ. Nguồn ảnh: Apple.com

Trong các tác vụ công việc thực tế, iMac M6 đạt tốc độ xử lý bảng tính phức tạp trong Microsoft Excel nhanh hơn 2.5 lần so với chip M1 và 1.5 lần so với chip M4. Đối với công việc thiết kế đồ họa và render trên phần mềm Affinity, máy xử lý nhanh hơn 3.3 lần so với M1 và gấp đôi thế hệ M4. Nếu so sánh với các thế hệ máy tính iMac dùng vi xử lý Intel trước đây, hiệu năng tổng thể của iMac M6 nhanh hơn tới 18 lần.

Thông số kỹ thuật iMac M4 iMac M6 Số nhân CPU tối đa 10 nhân 12 nhân Số nhân GPU tối đa 10 nhân 12 nhân (tích hợp Neural Accelerator) Hệ thống AI Neural Engine 16 nhân Dual 16-core Neural Engine Băng thông bộ nhớ 120 GB/s 170 GB/s Chuẩn mạng không dây Wi-Fi 6E Wi-Fi 7

Màn hình Retina 4.5K cùng hệ thống âm thanh, camera chuyên dụng

Khả năng hiển thị của iMac M6 tiếp tục được duy trì qua tấm nền Retina 24 inch độ phân giải 4.5K, độ sáng 500 nits cùng dải màu rộng DCI-P3 hỗ trợ hơn 1 tỷ màu. Mức độ phân giải này cao hơn 5 lần và độ sáng vượt trội gần 70% khi đặt cạnh các mẫu máy tính để bàn tất cả trong một cùng phân khúc 24 inch trên thị trường.

Màn hình iMac M6 cho chất lượng hiển thị tuyệt vời. Nguồn ảnh: Apple.com

Phục vụ nhu cầu hội họp từ xa và làm việc trực tuyến, máy tích hợp camera 12MP Center Stage với tính năng Desk View, tự động giữ người dùng ở trung tâm khung hình hoặc đồng thời chia sẻ góc nhìn từ trên xuống mặt bàn. Cụm 3 micro chuẩn phòng thu đảm bảo lọc tạp âm môi trường, kết hợp cùng hệ thống 6 loa ngoài hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm Spatial Audio và định dạng Dolby Atmos.

Chuẩn Wi-Fi 7 tốc độ cao và hệ điều hành macOS 27

Về khả năng kết nối ngoại vi, thế hệ iMac mới nâng cấp chuẩn mạng không dây lên Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, bên cạnh tùy chọn cổng mạng dây Ethernet 2.5Gbps mang lại tốc độ truyền dữ liệu gấp 2.5 lần. Tốc độ đọc và ghi của bộ nhớ lưu trữ SSD cũng được nâng lên gấp 2 lần so với thế hệ trước, rút ngắn thời gian khởi động các ứng dụng dung lượng lớn.

iMac mới có kết nối tiên tiến. Nguồn ảnh: Apple.com

Máy cung cấp tối đa 4 cổng Thunderbolt 4, cho phép người dùng mở rộng không gian làm việc bằng cách xuất tín hiệu cùng lúc ra hai màn hình rời độ phân giải 6K. Bàn phím Magic Keyboard đi kèm tích hợp phím bảo mật vân tay Touch ID, đồng bộ với chuột Magic Mouse hoặc bàn rê Magic Trackpad sử dụng cổng kết nối chuẩn USB-C có màu sắc tương ứng thân máy.

Về nền tảng phần mềm, thiết bị vận hành trên hệ điều hành macOS 27 Golden Gate, tích hợp sâu bộ công cụ Apple Intelligence và trợ lý Siri thế hệ mới. Giao diện Liquid Glass cho phép người dùng điều chỉnh độ trong suốt linh hoạt theo nhu cầu. Sản phẩm phát hành với 7 tùy chọn màu sắc gồm xanh dương, xanh lá, hồng, vàng, tím, cam và bạc, sử dụng 100% nhôm tái chế ở phần chân đế cùng bao bì hoàn toàn từ sợi gỗ thân thiện với môi trường.