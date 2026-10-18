Apple rục rịch sản xuất số lượng lớn iPhone 18 tiêu chuẩn nhằm gánh vác doanh số chuỗi thiết bị Dây chuyền lắp ráp iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ khởi động vào cuối tháng 11, trở thành vũ khí chiến lược của Apple trước sức ép từ đối thủ Samsung Galaxy S27.

Apple đang rục rịch chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt với quy mô lớn dành cho phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn vào cuối tháng 11. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các dòng thiết bị khác chưa tạo được sức hút bùng nổ như kỳ vọng của ban lãnh đạo tập đoàn công nghệ Mỹ.

Trước đó, người dùng đã chứng kiến màn ra mắt của dòng iPhone 18 Pro cùng mẫu điện thoại gập vào tháng 9. Tuy nhiên, phiên bản tiêu chuẩn dự kiến phải đến tháng 3/2027 mới chính thức trình làng trước công chúng. Khi doanh số của dòng iPhone 18 Pro chưa đạt mức kỳ vọng, trọng trách vực dậy tăng trưởng cho toàn bộ dòng sản phẩm đang dồn cả vào biến thể tiêu chuẩn này.

Ảnh dựng iPhone 18 dựa trên tin rò rỉ.

Quy mô lắp ráp khổng lồ từ tín hiệu chuỗi cung ứng

Thông tin rò rỉ từ tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo cho thấy quy trình lắp ráp iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ chính thức khởi động từ cuối tháng 11. Dựa trên số lượng đơn đặt hàng linh kiện và lượng hàng tồn kho thực tế, hãng công nghệ Cupertino đã lên kế hoạch cung ứng một số lượng thiết bị rất lớn ra thị trường.

Các dữ liệu từ chuỗi cung ứng phản ánh kỳ vọng của Apple vào sức mua mạnh mẽ của người tiêu dùng khi máy chính thức mở bán. Trên thực tế, các phiên bản tiêu chuẩn luôn đóng vai trò là nguồn thu lợi nhuận chủ lực, miễn là chính sách định giá không vượt quá ngưỡng tiếp cận của phần đông khách hàng.

Chiến lược mở rộng danh mục và lợi thế cạnh tranh về giá

Bên cạnh mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn, danh mục sản phẩm sắp tới còn có thêm phiên bản iPhone 18e với mức giá dễ tiếp cận hơn, cùng thế hệ kế nhiệm mang tên iPhone Air 2. Dù thông tin về mẫu iPhone Air thế hệ mới vẫn còn hạn chế, các báo cáo sơ bộ cho thấy máy sẽ tập trung cải tiến bộ vi xử lý, tăng thời lượng pin và có thể bổ sung thêm camera thứ hai ở mặt lưng.

Về phương diện định giá, dù chưa công bố số liệu chính thức, Apple có thể sở hữu lợi thế lớn so với thị trường. Khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Samsung được cho là sẽ tăng giá đáng kể cho dòng Galaxy S27 ra mắt đầu năm tới, một mức giá hợp lý cho iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ tạo nên ưu thế then chốt trong cuộc đua thị phần.