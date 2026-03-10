Apple sản xuất 25% iPhone toàn cầu tại Ấn Độ: Bước ngoặt rời xa Trung Quốc Apple chính thức đạt cột mốc sản xuất một phần tư lượng iPhone thế giới tại Ấn Độ, hiện thực hóa chiến lược giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và khẳng định vị thế thị trường tỷ dân.

Apple đã đạt được cột mốc quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu khi sản xuất thành công 25% tổng số iPhone tại Ấn Độ. Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, con số này tương ứng với khoảng 55 triệu chiếc iPhone được xuất xưởng từ các nhà máy tại quốc gia Nam Á, trên tổng số khoảng 220–230 triệu chiếc được sản xuất toàn cầu trong năm qua.

Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Ấn Độ

Thành tích này đã hiện thực hóa dự báo mà JPMorgan đưa ra vào năm 2022, khi cho rằng Apple sẽ chuyển 25% năng lực sản xuất iPhone sang Ấn Độ vào năm 2025. Việc tăng cường đầu tư diễn ra với tốc độ nhanh chóng, minh chứng rõ nét nhất là dòng iPhone 17 đã được sản xuất hoàn toàn tại Ấn Độ trước khi ra mắt chính thức vào tháng 9 năm ngoái.

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, cho biết phần lớn nhu cầu từ thị trường Hoa Kỳ hiện đang được đáp ứng bởi các sản phẩm iPhone dán nhãn "Assembled in India". Sự chuyển dịch này không chỉ là vấn đề logistics mà còn là chiến lược sinh tồn trước những biến động địa chính trị.

Theo báo cáo, Apple hiện sản xuất một phần tư số iPhone tại Ấn Độ (Nguồn: Internet)

Áp lực địa chính trị và rào cản thuế quan

Động lực thúc đẩy Apple đa dạng hóa cơ sở sản xuất xuất phát từ những bất ổn tại Trung Quốc và các quy tắc thuế quan thường xuyên thay đổi từ Hoa Kỳ. Đáng chú ý, vào tháng 5, tại một hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ở Doha, Tổng thống Donald Trump đã từng đích thân cảnh báo Tim Cook về việc tiếp tục mở rộng sản xuất tại Ấn Độ.

Dưới đây là các số liệu thống kê tiêu biểu về hoạt động của Apple tại Ấn Độ trong năm qua:

Chỉ số kinh doanh Giá trị ghi nhận Sản lượng iPhone tại Ấn Độ ~55 triệu chiếc Tỷ trọng sản xuất toàn cầu 25% Tổng doanh số tại Ấn Độ Trên 9 tỷ USD Lượng thiết bị xuất xưởng 14 triệu chiếc (tăng 9%)

Ấn Độ trở thành thị trường tiêu thụ trọng điểm

Không chỉ dừng lại ở vai trò "công xưởng" thay thế, Ấn Độ đang chuyển mình thành thị trường tiêu thụ quan trọng của Apple. Theo dữ liệu từ Counterpoint, lượng thiết bị Apple xuất xưởng tại quốc gia này đạt 14 triệu đơn vị, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ thị trường này cũng đã vượt mốc 9 tỷ USD trong năm ngoái.

Để củng cố vị thế, Apple đã khai trương cửa hàng bán lẻ thứ sáu tại Ấn Độ vào tháng trước và đang tiến hành đàm phán để triển khai dịch vụ thanh toán Apple Pay trong năm nay. Những bước đi này cho thấy tầm nhìn dài hạn của gã khổng lồ công nghệ Mỹ trong việc biến Ấn Độ thành trụ cột mới cả về sản xuất lẫn tiêu thụ.