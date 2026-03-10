Apple siết chặt bảo mật macOS ngăn ứng dụng AI tự ý truy cập dữ liệu và tin nhắn riêng tư Trước nghi vấn AI Muse của Meta tự ý đọc tin nhắn, Apple thiết lập thêm rào cản kiểm soát quyền Full Disk Access trên macOS để bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân.

Apple vừa chính thức công bố kế hoạch thiết lập các lớp bảo vệ nghiêm ngặt mới xung quanh quyền truy cập toàn bộ ổ đĩa (Full Disk Access) trên hệ điều hành macOS. Động thái can thiệp kỹ thuật khẩn cấp này diễn ra trong bối cảnh các tác tử trí tuệ nhân tạo (AI agent) đang bùng nổ mạnh mẽ nhưng cũng làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về việc xâm phạm dữ liệu riêng tư của người dùng máy tính Mac.

Nghi vấn từ AI Muse của Meta và hồi chuông cảnh báo bảo mật

Làn sóng tranh cãi bắt đầu bùng phát từ phản ánh của cây viết Jason Aten thuộc tạp chí Inc.. Theo chia sẻ từ Jason Aten, ứng dụng AI Muse do Tập đoàn Meta phát triển khi cài đặt trên máy Mac có thể tự động đọc toàn bộ các nội dung tin nhắn riêng tư của ông, dù bản thân ông khẳng định chưa từng chủ động cấp phép trực tiếp cho phần mềm này thực hiện quyền hạn trên.

Các cáo buộc nhắm vào AI của Meta và nỗi lo từ các lỗ hổng hệ thống.

Mặc dù đại diện Meta ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, vụ việc vẫn trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ. Mối băn khoăn về quyền tự chủ của các AI agent vận hành cục bộ trên máy tính tăng cao khi những công cụ này thường được cấp khả năng quét tập tin hệ thống, đọc luồng tin nhắn và tự động hóa thao tác.

Đáng chú ý, quyết định của Apple không chỉ bắt nguồn từ sự việc của Meta. Trước đó, tờ Wired cũng từng đưa ra cảnh báo về một lỗ hổng bảo mật bên trong ứng dụng ChatGPT dành cho macOS, tạo điều kiện cho tin tặc có thể khai thác để đánh cắp các dữ liệu thông tin nhạy cảm của người sử dụng.

Lỗ hổng từ việc lạm dụng quyền Full Disk Access

Về mặt kỹ thuật, tính năng Full Disk Access vốn được các kỹ sư Apple phát triển riêng biệt cho các phần mềm chuyên dụng như sao lưu và phục hồi toàn bộ hệ điều hành. Cơ chế này cấp quyền vượt qua các rào cản sandbox thông thường để đọc trực tiếp mọi phân vùng dữ liệu.

Tuy nhiên, nhằm tối ưu hóa năng lực tự động và xử lý tác vụ thông minh, nhiều nhà phát triển AI agent thế hệ mới đã hướng dẫn người dùng kích hoạt quyền Full Disk Access ngay trong phần cài đặt của macOS. Một khi quyền truy cập sâu này được kích hoạt, phần mềm sẽ nắm giữ khả năng đọc toàn bộ tệp tin cá nhân, tài khoản thư điện tử, lịch sử duyệt web và cả những cuộc trò chuyện bảo mật.

Apple đánh giá rằng hành vi yêu cầu cấp quyền Full Disk Access từ một số bên phát triển phần mềm đang đặt người dùng trước rủi ro an ninh mạng rất lớn. Việc trao quyền quản trị sâu có thể dẫn tới nguy cơ rò rỉ toàn bộ cơ sở dữ liệu trên máy mà chủ sở hữu thiết bị hoàn toàn không hay biết hoặc không đánh giá hết mức độ nguy hiểm.

Cơ chế xác nhận đa lớp mới của Apple trên macOS

Để ngăn chặn rủi ro từ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng tự chủ, Apple xác nhận sẽ sớm bổ sung các cơ chế giám sát mới trực tiếp vào hệ điều hành macOS trong thời gian tới.

Cụ thể, hệ thống sẽ không cho phép các ứng dụng dễ dàng kích hoạt quyền Full Disk Access chỉ qua các bước cài đặt đơn giản. Người dùng sẽ phải thực hiện các thao tác xác nhận chi tiết, độc lập và rõ ràng nếu thực sự muốn trao quyền truy cập sâu cho bất kỳ phần mềm nào.

Bên cạnh đó, giao diện macOS sẽ hiển thị các cảnh báo rủi ro trực quan và minh bạch. Điều này giúp người dùng hiểu rõ phạm vi dữ liệu mà ứng dụng bên thứ ba có thể tiếp cận, từ đó đưa ra quyết định cấp phép chuẩn xác và chủ động bảo vệ quyền riêng tư số của mình.