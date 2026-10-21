Apple siết quy định mua tối đa 2 chiếc iPhone Duo nhằm ngăn chặn làn sóng đầu cơ trục lợi Trước cơn sốt khiến lịch giao iPhone Duo dời sang năm 2027, Apple giới hạn mỗi khách chỉ mua 2 máy nhằm đối phó tình trạng đầu cơ trên thị trường chợ đen.

Sức hút bùng nổ từ mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Duo đã tạo nên hiện tượng quá tải đơn hàng chưa từng thấy ngay khi cổng đăng ký được kích hoạt. Toàn bộ lượng máy phân bổ cho đợt nhận hàng đầu tiên đã hết sạch chỉ sau vài giây mở bán. Nhu cầu vượt xa năng lực cung ứng buộc nhà sản xuất phải lùi thời điểm bàn giao thiết bị kéo dài sang tận tháng 1/2027.

Rào cản định mức mua sắm được kích hoạt tại nhiều quốc gia

Để ngăn chặn tình trạng các tổ chức hoặc cá nhân gom hàng số lượng lớn nhằm trục lợi, Apple đã chính thức áp dụng chính sách giới hạn đơn hàng nghiêm ngặt. Cụ thể, mỗi tài khoản cá nhân chỉ được phép đặt mua tối đa 2 chiếc iPhone Duo trong suốt đợt mở bán.

Biện pháp kiểm soát này bước đầu được ghi nhận tại hàng loạt thị trường trọng điểm bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản và Tây Ban Nha, đồng thời có lộ trình mở rộng áp dụng trên phạm vi toàn cầu.

Thị trường chợ đen bùng nổ với mức giá chạm mốc 5.000 USD

Dù chính sách giới hạn mua sắm được triển khai tức thì, rào cản từ hãng công nghệ Mỹ vẫn chưa thể dập tắt cơn sốt ngầm. Trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế như eBay, các suất giao máy sớm đã nhanh chóng được rao bán lại với mức giá đắt đỏ, chạm ngưỡng 5.000 USD (tương đương khoảng 132 triệu đồng), cao gấp nhiều lần so với mức giá công bố ban đầu từ nhà sản xuất.

Trong quá khứ, chính sách khống chế lượng thiết bị bán ra trên mỗi đầu khách hàng từng được hãng áp dụng đối với dòng máy tính MacBook và một số thiết bị cao cấp tại Trung Quốc cũng như các quốc gia phương Tây nhằm đối phó tình trạng khan hiếm linh kiện.

Thông tin Chi tiết ghi nhận Sản phẩm áp dụng Điện thoại màn hình gập iPhone Duo Định mức mua tối đa 2 thiết bị / tài khoản cá nhân Thị trường ghi nhận Mỹ, Anh, Nhật Bản, Tây Ban Nha (dự kiến toàn cầu) Thời gian giao hàng đợt sau Kéo dài sang tháng 1/2027 Giá bán lại trên chợ đen Lên tới 5.000 USD (khoảng 132 triệu đồng)

Thách thức kỹ thuật trong bài toán ngăn chặn đầu cơ quy mô lớn

Giới phân tích công nghệ đánh giá việc giới hạn 2 máy trên mỗi tài khoản khó lòng giải quyết triệt để nạn đầu cơ khi nguồn cung thực tế quá hạn chế so với sức mua khổng lồ của thị trường. Các nhóm buôn chuyên nghiệp có thể dễ dàng vượt qua bộ lọc kiểm duyệt bằng cách sử dụng mạng lưới gom hàng trung gian, thay đổi dải địa chỉ IP, dùng nhiều tài khoản email, địa chỉ nhận hàng khác nhau kết hợp phương thức thẻ thanh toán ảo.

Hiệu quả thực tế của chính sách can thiệp này sẽ phụ thuộc rất lớn vào năng lực của thuật toán chống gian lận tự động từ hệ thống Apple Store, song song với tiến độ tối ưu chuỗi cung ứng sản xuất màn hình gập trong thời gian tới.