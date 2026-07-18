Apple tăng giá iPhone tại Nhật Bản lên đến 11% do đồng Yên mất giá Apple vừa tăng giá iPhone tại Nhật Bản từ 8% đến 11% nhằm ứng phó với tình trạng đồng Yên suy yếu kỷ lục, ảnh hưởng trực tiếp đến iPhone 17 series và iPhone 16.

Apple vừa thực hiện đợt điều chỉnh giá bán đáng kể cho các dòng iPhone tại thị trường Nhật Bản, với mức tăng dao động từ 8% đến 11%. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng Yên liên tục mất giá, chạm mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua so với đồng USD.

iPhone 17 and iPhone 17e

Chi tiết bảng giá iPhone mới tại Nhật Bản

Đợt tăng giá lần này ảnh hưởng trực tiếp đến dải sản phẩm mới nhất bao gồm iPhone 17 series, iPhone Air, iPhone 17e và cả các dòng máy đời cũ hơn như iPhone 16. Dưới đây là bảng tổng hợp mức thay đổi giá tại cửa hàng trực tuyến của Apple Nhật Bản:

Dòng máy Dung lượng Giá cũ (Yên) Giá mới (Yên) Tỷ lệ tăng iPhone 17 Pro Max 256GB 194.800 214.800 10% iPhone 17 Pro 256GB 179.800 194.800 8% iPhone Air 256GB 159.800 177.800 11% iPhone 17e 256GB 99.800 107.800 8% iPhone 17 256GB 129.800 142.800 10% iPhone 16 128GB 114.800 124.800 9% iPhone 16 Plus 128GB 129.800 144.800 12%

Phân tích nguyên nhân đằng sau quyết định của Apple

Mặc dù Apple không đưa ra tuyên bố chính thức về lý do tăng giá, các chuyên gia phân tích cho rằng nguyên nhân chủ chốt đến từ sự biến động tỷ giá. Khi đồng Yên suy yếu, giá trị doanh thu tính bằng USD của Apple tại Nhật Bản sẽ bị giảm sút. Việc điều chỉnh giá bán lẻ tại địa phương giúp hãng đưa giá trị sản phẩm về mức tương đương với các thị trường quốc tế khác.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Apple điều chỉnh giá tại Nhật Bản trong thời gian gần đây. Tháng trước, hãng cũng đã tăng giá các dòng máy tính Mac và máy tính bảng iPad với lý do chi phí linh kiện đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh này tập trung riêng biệt vào dòng iPhone, cho thấy sự nhạy bén của Apple trước những thay đổi kinh tế vĩ mô tại khu vực.

Tác động đến các thị trường khác và dự báo tương lai

Nhiều người dùng lo ngại liệu làn sóng tăng giá này có lan rộng sang các khu vực khác hay không. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng đợt tăng giá tại Nhật Bản mang tính chất đặc thù do biến động tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ. Trừ khi có những biến động tiền tệ tương tự tại các quốc gia khác, Apple khó có khả năng thực hiện các đợt tăng giá diện rộng trong tương lai gần.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 tài chính của Apple dự kiến công bố vào ngày 30/07 tới đây có thể sẽ cung cấp thêm các chi tiết quan trọng về kế hoạch định giá toàn cầu. Hiện tại, người tiêu dùng tại Nhật Bản đang phải đối mặt với mức giá mới ngay lập tức trên hệ thống cửa hàng trực tuyến chính thức của hãng.