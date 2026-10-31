Apple thuyết phục người dùng iPhone bỏ Chrome để chọn Safari vì tốc độ và pin vượt trội Chiến dịch Switch to Safari của Apple nhấn mạnh khả năng tải trang nhanh hơn 35%, tăng thời lượng pin và nâng cao khả năng bảo vệ quyền riêng tư người dùng.

Apple vừa chính thức khởi động chiến dịch mang tên "Switch to Safari" nhằm khuyến khích người dùng các thiết bị thuộc hệ sinh thái của hãng, đặc biệt là iPhone và máy Mac, chuyển đổi thói quen duyệt web từ Google Chrome sang trình duyệt mặc định Safari. Động thái này đi kèm một chuyên trang riêng và các video quảng bá trên nền tảng YouTube, phân tích chi tiết những lợi thế cốt lõi về hiệu năng phần cứng, mức tiêu thụ năng lượng và quyền riêng tư.

Tối ưu hiệu năng và khả năng tiết kiệm pin qua sự đồng bộ phần cứng

Trọng tâm hàng đầu trong thông điệp của Apple là sự vượt trội về mặt hiệu suất khi trình duyệt được tối ưu hóa đồng bộ với phần cứng. Theo số liệu công bố từ hãng, Safari cho phép người dùng xem video trực tuyến trên máy Mac lâu hơn tới 5 giờ trong mỗi lần sạc đầy so với khi sử dụng Google Chrome. Ngoài ra, tốc độ tải trang web đối với các tác vụ thường xuyên truy cập trên Safari cũng được ghi nhận nhanh hơn tới 35%.

Bên cạnh tốc độ nạp trang, khả năng xử lý các thành phần đồ họa nặng và các ứng dụng web phức tạp cũng là một điểm nhấn kỹ thuật quan trọng. Apple khẳng định việc kiểm soát cả phần cứng thiết bị lẫn mã nguồn phần mềm giúp Safari quản lý bộ nhớ đệm và xung nhịp vi xử lý hiệu quả hơn, từ đó giảm thiểu đáng kể hiện tượng giật khung hình khi tải các nội dung hoạt hình phức tạp.

Tiêu chí so sánh Safari (Theo công bố của Apple) Google Chrome Thời lượng xem video trực tuyến (Mac) Lâu hơn tới 5 giờ mỗi lần sạc Tiêu tốn năng lượng nhiều hơn Tốc độ tải các trang hay truy cập Nhanh hơn tới 35% Mức chuẩn thông thường Kiểm soát yếu tố gây xao nhãng Tích hợp sẵn tính năng Distraction Control Cần tiện ích mở rộng bên thứ ba Bảo vệ quyền riêng tư mặc định Chặn cookie bên thứ ba, Intelligent Tracking Prevention Đang trong lộ trình hạn chế theo dõi

Trải nghiệm duyệt web thông minh với Distraction Control

Nhằm nâng cao trải nghiệm tập trung khi duyệt web, Apple giới thiệu tính năng Distraction Control trên Safari. Công cụ này cho phép người dùng trực tiếp ẩn đi các thành phần gây phiền toái trên trang web như các cửa sổ bật lên (pop-up), biểu ngữ quảng cáo hoặc những khối nội dung không mong muốn.

Đặc biệt, hệ thống sẽ tự động lưu lại toàn bộ các thiết lập tùy biến này cho những lần truy cập kế tiếp. Người dùng không phải thao tác lặp lại mỗi khi mở lại địa chỉ liên kết cũ, giúp giao diện đọc bài luôn được giữ ở trạng thái tinh gọn và mạch lạc nhất.

Lớp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật nâng cao

Bên cạnh tốc độ xử lý, quyền riêng tư tiếp tục là luận điểm then chốt mà Apple sử dụng để thuyết phục người dùng rời bỏ Chrome. Trình duyệt Safari được thiết lập mặc định chặn cookie của bên thứ ba, kết hợp cùng công nghệ Intelligent Tracking Prevention nhằm ngăn chặn các mạng lưới quảng cáo theo dõi hành vi xuyên suốt giữa nhiều trang web khác nhau.

Khi người dùng kích hoạt chế độ duyệt web riêng tư (Private Browsing), Safari nâng cấp thêm một lớp phòng vệ bằng cách chặn đứng các trình theo dõi đã được xác định. Đi kèm với đó là chuỗi tính năng an toàn đồng bộ gồm cảnh báo nguy cơ rò rỉ mật khẩu, cơ chế xác thực không mật khẩu (passkey) và khả năng thanh toán an toàn thông qua Apple Pay.

Dù vậy, Apple cũng đưa ra lưu ý rằng các thông số kỹ thuật về thời lượng pin và tốc độ tải trang là kết quả thử nghiệm nội bộ. Trải nghiệm thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình từng dòng máy, phiên bản hệ điều hành cập nhật, băng thông mạng kết nối cũng như kịch bản sử dụng cụ thể của từng cá nhân.

Các bước thiết lập Safari làm trình duyệt mặc định

Để tối ưu hóa các trải nghiệm nói trên và đồng bộ dữ liệu xuyên suốt, người dùng có thể kích hoạt Safari làm trình duyệt mặc định trên các thiết bị cá nhân theo các chỉ dẫn sau: