Apple tìm đến chip nhớ Trung Quốc: Bước đi mạo hiểm giải bài toán khan hiếm vì AI Cơn sốt AI khiến chip nhớ toàn cầu khan hiếm trầm trọng, buộc Apple phải cân nhắc hợp tác với Changxin Memory của Trung Quốc bất chấp các rào cản pháp lý từ phía Mỹ.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình thị trường bán dẫn toàn cầu, tạo ra tình trạng khan hiếm chip nhớ chưa từng thấy. Để đảm bảo nguồn cung và kiểm soát chi phí linh kiện đang leo thang, Apple được cho là sẵn sàng hợp tác với Changxin Memory (CXMT) - một nhà sản xuất chip nhớ lớn của Trung Quốc - bất chấp những rủi ro về pháp lý và chính trị.

Áp lực từ cơn khát chip nhớ phục vụ AI

Sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm dữ liệu AI đã tiêu thụ phần lớn năng lực sản xuất chip nhớ toàn cầu. Các nhà sản xuất hàng đầu như Samsung, SK Hynix và Micron hiện ưu tiên nguồn lực cho các dòng bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DDR5 cao cấp vì mang lại lợi nhuận lớn hơn. Hệ quả là nguồn cung DRAM dành cho thiết bị điện tử tiêu dùng bị thu hẹp đáng kể.

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, Apple đã bắt đầu cảm nhận sức ép khi chi phí linh kiện lưu trữ tăng mạnh. Giám đốc điều hành Tim Cook thừa nhận áp lực chi phí hiện nay là một yếu tố đặc biệt, dẫn đến việc Apple phải điều chỉnh tăng giá từ 17-25% cho các dòng MacBook, iPad và HomePod vào cuối tháng 6 vừa qua.

Changxin Memory và bài toán đa dạng hóa nguồn cung

Trong bối cảnh đó, Apple đang xúc tiến kế hoạch đưa Changxin Memory (CXMT) vào danh sách nhà cung cấp. CXMT hiện đã vươn lên trở thành nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới, phá vỡ thế độc tôn của các tập đoàn lớn như Samsung hay Micron.

Apple đang tìm đến nhà cung cấp chip từ Trung Quốc để đa dạng nguồn cung. Ảnh: Visual China.

Tuy nhiên, mối quan hệ này tiềm ẩn nhiều rủi ro. CXMT từng bị Bộ Quốc phòng Mỹ đưa vào danh sách các doanh nghiệp có liên hệ với quân đội và đối mặt với nguy cơ bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen. Để hiện thực hóa kế hoạch, Apple được cho là đã làm việc với các cơ quan chức năng tại Washington từ hơn một tháng trước nhằm xin phép hợp tác trong khuôn khổ các quy định về kiểm soát xuất khẩu hiện hành.

Tác động đến giá thành sản phẩm và người tiêu dùng

Việc thiếu hụt linh kiện không chỉ ảnh hưởng đến các dòng máy tính mà còn đe dọa lộ trình sản xuất của các thế hệ iPhone tương lai. Chuyên gia Ming-Chi Kuo dự báo lượng chip LPDDR dành cho bộ xử lý A20 và A20 Pro của Apple có thể giảm từ 10-20% trong giai đoạn từ nửa cuối năm nay đến đầu năm 2027 do nguồn cung hạn chế.

Sản phẩm Tình trạng nguồn cung Tác động giá thành MacBook, iPad, HomePod Bị thắt chặt Đã tăng giá 17-25% iPhone 18 Pro (Dự báo) Giảm 10-20% linh kiện LPDDR Có thể tăng thêm 270 USD

TechInsights nhận định nếu tình trạng khan hiếm kéo dài, Apple buộc phải chuyển gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng để duy trì biên lợi nhuận. Việc tìm đến đối tác Trung Quốc như CXMT là bước đi chiến lược nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp truyền thống đang quá tải vì đơn hàng AI, đồng thời tìm kiếm một mức giá cạnh tranh hơn trong giai đoạn thị trường biến động.

Thị trường hai tầng và thách thức của Apple

Ông Shawn Kim từ Morgan Stanley cho rằng nhu cầu khổng lồ từ các máy chủ AI đã tạo ra một "thị trường hai tầng". Ở đó, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nắm lợi thế ký hợp đồng cung ứng dài hạn, trong khi các hãng điện tử tiêu dùng như Apple phải cạnh tranh quyết liệt để có đủ linh kiện sản xuất.

Nhìn chung, quyết định hợp tác với Changxin Memory cho thấy Apple đang đối mặt với bài toán chuỗi cung ứng nan giải. Dù CXMT mang lại hy vọng về sản lượng, nhưng năng lực sản xuất của công ty này vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu nội địa Trung Quốc, chưa kể đến những rủi ro về tính ổn định pháp lý có thể thay đổi bất cứ lúc nào.