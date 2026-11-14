Apple Trade In nhận thu cũ Galaxy Z Fold và Z Flip tại Mỹ, Fold7 định giá tối đa 410 USD Lần đầu tiên Apple đưa 6 mẫu Galaxy Z Fold và Z Flip vào chương trình thu cũ đổi mới tại Mỹ, đồng thời điều chỉnh giá thu mua nhiều mẫu iPhone đời mới và cũ.

Apple vừa lần đầu đưa các mẫu Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip của Samsung vào chương trình Apple Trade In tại thị trường Mỹ. Trong danh sách 6 thiết bị gập mới, Galaxy Z Fold7 có mức định giá cao nhất, tối đa 410 USD (khoảng 10,7 triệu đồng), mở thêm lựa chọn cho người dùng Samsung muốn chuyển sang iPhone.

Sáu mẫu điện thoại gập Samsung được Apple chấp nhận thu cũ

Theo MacRumors, danh sách mới gồm Galaxy Z Fold5, Fold6, Fold7 cùng Galaxy Z Flip5, Flip6 và Flip7. Đây là lần đầu tiên hãng đưa thiết bị thuộc hai dòng smartphone màn hình gập của Samsung vào diện được thu mua.

Cụ thể, mức giá tối đa Apple đưa ra cho từng mẫu như sau:

Mẫu thiết bị Giá thu mua tối đa (USD) Galaxy Z Fold7 410 Galaxy Z Fold6 335 Galaxy Z Fold5 270 Galaxy Z Flip7 215 Galaxy Z Flip6 185 Galaxy Z Flip5 125

Giá công bố là mức trần, không phải số tiền chắc chắn nhận được

Các con số trên chỉ là mức cao nhất Apple đưa ra. Giá trị cuối cùng phụ thuộc vào tình trạng thực tế, năm sản xuất và cấu hình của từng thiết bị. Apple sẽ kiểm tra máy trước khi xác nhận mức định giá cụ thể.

Chương trình mới nhằm thu hút người dùng dòng Galaxy Z sang iPhone. Ảnh: AppleInsider.

Việc bổ sung các mẫu gập cũng mở rộng đáng kể danh sách điện thoại Android đủ điều kiện tham gia. Trước đó, Apple đã chấp nhận một số thiết bị thuộc dòng Samsung Galaxy S, Google Pixel và OnePlus. Chẳng hạn, Galaxy S22 Ultra 5G có mức thu mua tối đa 125 USD, còn Galaxy S21 Ultra 5G được định giá 95 USD.

iPhone đời cũ tăng giá, bản cao cấp thế hệ mới giảm

Không chỉ mở rộng danh sách Android, Apple còn thay đổi giá thu mua với nhiều thiết bị trong hệ sinh thái của mình. Một số mẫu iPhone đời cũ được tăng giá, trong khi các phiên bản cao cấp thuộc thế hệ mới ghi nhận mức giảm.

Mẫu iPhone Mức mới (USD) Thay đổi iPhone 17 Pro Max 855 Giảm 30 USD iPhone 17 Pro 740 Giảm 45 USD iPhone 17 và iPhone Air 615 Tăng từ 585 USD iPhone 13 Pro Max 330 Tăng 10 USD iPhone 12 Pro 180 Tăng từ 165 USD

Trong đợt cập nhật này, giá thu mua các dòng Mac và iPad không thay đổi. Theo 9to5Mac, đây là lần thứ bảy Apple điều chỉnh bảng giá thu mua điện thoại cũ trong năm 2026, cho thấy giá trị thiết bị trong chương trình Trade In không cố định mà được hãng điều chỉnh theo từng thời điểm.

Ý nghĩa với người dùng Samsung và phạm vi áp dụng

Apple Trade In cho phép khách hàng dùng thiết bị cũ để đổi lấy ưu đãi khi mua sản phẩm mới hoặc nhận thẻ quà tặng Apple Gift Card. Với việc bổ sung Galaxy Z Fold và Z Flip, người dùng Samsung tại Mỹ có thêm một phương án thuận tiện nếu muốn chuyển sang hệ sinh thái iPhone, thay vì phải tự tìm người mua lại điện thoại.

Tuy nhiên, chương trình và bảng giá nêu trên hiện chỉ áp dụng tại Mỹ, chưa được Apple triển khai đồng nhất trên toàn cầu. Người dùng ở các quốc gia khác cần kiểm tra danh sách thiết bị và điều kiện thu đổi riêng tại thị trường của mình.