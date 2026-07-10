Apple trình làng RAW 9 trên iOS 27: Cú hích cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp sau 9 năm Sau gần một thập kỷ trung thành với thế hệ cũ, Apple chính thức ra mắt engine xử lý ảnh RAW 9 tích hợp trí tuệ nhân tạo, hứa hẹn mang lại khả năng khử nhiễu vượt trội và độ chi tiết sắc nét cho người dùng iPhone, iPad và Mac.

Apple vừa công bố một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực xử lý hình ảnh với việc ra mắt công cụ RAW 9 tích hợp trên hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27. Đây là bản cập nhật lớn đầu tiên cho engine xử lý ảnh RAW của hãng sau 9 năm kể từ khi phiên bản RAW 8 ra đời vào năm 2017. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ nâng tầm chất lượng ảnh chụp chuyên nghiệp trên các thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

Công cụ xử lý RAW của Apple nhận bản cập nhật lớn trên iOS 27 và macOS 27.

Sức mạnh từ Core Image và sự chuyển dịch sang RAW 9

Thông qua bộ khung Core Image, Apple cung cấp một loạt các công cụ cho phép cả ứng dụng Ảnh mặc định và nhiều ứng dụng bên thứ ba xử lý hình ảnh mà không cần nhà phát triển phải tự xây dựng engine riêng. Kể từ năm 2017, Apple đã sử dụng RAW 8 làm nền tảng cốt lõi. Với sự xuất hiện của RAW 9 vào mùa thu này, hãng cam kết mang đến những cải tiến sâu rộng về mặt kỹ thuật.

Đáng chú ý, RAW 9 mở rộng khả năng hỗ trợ tệp RAW từ hơn 784 mẫu máy ảnh khác nhau. Điều này giúp các nhiếp ảnh gia sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp có thể hậu kỳ tệp tin gốc ngay trên iPhone hoặc Mac một cách mượt mà và chính xác hơn bao giờ hết.

Khử nhiễu bằng AI: Điểm sáng công nghệ trên RAW 9

Cải tiến đáng kể nhất của RAW 9 nằm ở khả năng khử nhiễu (noise reduction) thông minh. Apple đã trình diễn sức mạnh của engine mới thông qua một bức ảnh chụp từ máy ảnh Canon EOS 5D Mark III tại mức ISO cực cao là 51.200. Kết quả cho thấy RAW 9 có thể giảm nhiễu hạt một cách hiệu quả, đồng thời giữ lại được nhiều chi tiết hơn so với các thế hệ trước.

Ảnh RAW khi chưa qua xử lý khử nhiễu

Kết quả xử lý từ engine cũ

Kết quả xử lý vượt trội từ RAW 9

Bên cạnh việc khử nhiễu, Apple cũng hứa hẹn độ chính xác của màu sắc sẽ được cải thiện và tổng thể bức ảnh sẽ sắc nét hơn. Để đạt được điều này, RAW 9 dựa trên các mô hình học máy (machine learning) tiên tiến, điều này đồng nghĩa với việc nó đòi hỏi tài nguyên phần cứng cao hơn so với RAW 8.

Hiệu năng thực tế và khả năng tương thích

Mặc dù tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, Apple khẳng định hiệu suất xử lý trên các thiết bị như iPhone 17 vẫn sẽ ở mức chấp nhận được. Bí quyết nằm ở việc các bước xử lý hình ảnh cơ bản có thể được lưu trữ trong bộ nhớ đệm (cache), giúp người dùng không phải chạy lại toàn bộ quy trình mỗi khi thực hiện một điều chỉnh nhỏ trong quá trình chỉnh sửa.

Để tận dụng tối đa RAW 9, các ứng dụng cần phải được cập nhật để hỗ trợ engine mới. Trong khi các phần mềm chuyên nghiệp như Adobe Lightroom hay Capture One thường sử dụng engine RAW độc quyền của riêng họ, thì phần lớn các ứng dụng chỉnh sửa ảnh bên thứ ba trên iPhone hiện đang dựa vào Core Image. Do đó, người dùng phổ thông và bán chuyên sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt sau khi các ứng dụng này được cập nhật.

Xử lý qua RAW 8

Xử lý qua RAW 9 cho chi tiết tốt hơn

Sự ra đời của RAW 9 sau gần một thập kỷ cho thấy Apple đang tập trung mạnh mẽ vào việc biến các thiết bị di động thành những công cụ sáng tạo nội dung chuyên nghiệp thực thụ, tận dụng tối đa sức mạnh của chip xử lý dòng A và dòng M kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo.