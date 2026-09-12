Apple trình làng tai nghe AirPods 5 với bước tiến lớn về trí tuệ nhân tạo và dịch thuật Apple chính thức giới thiệu AirPods 5 với chip H2, tính năng dịch thuật Live Translation theo thời gian thực cùng hệ thống trợ lý ảo Siri AI thế hệ mới.

Apple vừa chính thức ra mắt tai nghe AirPods 5, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ một thiết bị âm thanh thông thường trở thành công cụ hỗ trợ thông minh đa năng. Điểm nhấn trung tâm của sản phẩm tập trung vào hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, tính năng dịch ngôn ngữ trực tiếp và nâng cấp đáng kể về khả năng xử lý âm thanh.

Trí tuệ nhân tạo và khả năng dịch thuật theo thời gian thực

Điểm cải tiến nổi bật nhất trên AirPods 5 là công nghệ Live Translation. Tính năng này cho phép người dùng lắng nghe và hiểu trực tiếp các cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ khác theo thời gian thực ngay trong tai nghe. Thao tác kích hoạt được tối giản thông qua cử chỉ bóp nhẹ phần thân tai nghe, gọi trợ lý ảo hoặc bấm nút Action trên iPhone kết nối.

Bên cạnh đó, việc tích hợp sâu trợ lý Siri AI thuộc hệ thống Apple Intelligence đem đến khả năng nhận biết ngữ cảnh từ email và tin nhắn của chủ sở hữu để xử lý lệnh nhanh chóng. Đáng chú ý, người dùng có thể phản hồi các thông báo bằng cử chỉ gật hoặc lắc đầu một cách tự nhiên mà không cần nói thành tiếng hay chạm tay vào thiết bị.

Kiến trúc âm thanh mở cùng công nghệ chống ồn chủ động thế hệ mới

Mặc dù duy trì thiết kế dạng mở (open-ear), AirPods 5 ghi nhận bước tiến lớn về khả năng cách ly âm học với hiệu quả chống ồn chủ động (ANC) cao hơn 1,5 lần so với phiên bản AirPods 4 ANC tiền nhiệm. Thiết bị được vận hành bởi vi xử lý H2, kết hợp kiến trúc âm học đa cổng nhằm tái tạo dải âm có độ chi tiết cao hơn.

Hệ thống phần mềm của tai nghe tích hợp đầy đủ các chế độ âm thanh thích ứng (Adaptive Audio), chế độ xuyên âm (Transparency mode) và cơ chế tự động nhận biết cuộc hội thoại khi người đeo bắt đầu cất giọng. Về mặt công thái học, mỗi bên tai nghe chỉ nặng 4,3 gram, đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP57, đồng thời hỗ trợ thao tác vuốt dọc thân để điều chỉnh âm lượng tiện lợi.

Ranh giới kỹ thuật giữa AirPods 5 và phân khúc cao cấp AirPods Pro 3

Dù được thừa hưởng nhiều công nghệ hiện đại, Apple vẫn duy trì khoảng cách phân cấp rõ ràng giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro cao cấp phục vụ các nhu cầu chuyên biệt.

Thông số kỹ thuật AirPods 5 AirPods Pro 3 Hiệu quả khử ồn Tăng 1,5 lần so với AirPods 4 ANC Gấp 3 lần so với AirPods 5 Thời lượng pin (bật ANC) 5 giờ (tổng 22 giờ với hộp sạc) 8 giờ (tổng 24 giờ với hộp sạc) Cảm biến sinh trắc học Không hỗ trợ Đo nhịp tim khi luyện tập Tính năng sức khỏe thính giác Không hỗ trợ Kiểm tra và hỗ trợ trợ thính Khối lượng mỗi tai 4,3 gram 5,55 gram

Sự phân hóa này cho thấy AirPods 5 hướng trực tiếp đến nhóm người dùng cần sự gọn nhẹ, thoải mái khi đeo lâu kết hợp các tiện ích AI thông minh thường ngày, trong khi AirPods Pro 3 tiếp tục nhắm đến đối tượng đòi hỏi khả năng cách âm tuyệt đối cùng các tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu.