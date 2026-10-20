Apple tung bản thử nghiệm iOS 27.2 RC dành cho nhà phát triển trước thềm ra mắt chính thức Bản dựng iOS 27.2 RC chính thức đến tay lập trình viên, mang đến tính năng Call Context mới cùng giao diện tùy biến Apple TV trước thềm bản phát hành cuối.

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 27.2 Release Candidate (RC) dành cho các nhà phát triển. Đây là bản dựng đóng vai trò hoàn thiện kỹ thuật giai đoạn cuối cùng nhằm rà soát toàn diện hệ thống trước khi phiên bản thương mại chính thức được công bố rộng rãi tới người dùng.

Đợt phân phối này diễn ra đúng một tuần sau khi phiên bản beta thứ tư của iOS 27.2 được đưa ra thử nghiệm. Song song với nền tảng dành cho iPhone, hãng công nghệ cũng đồng thời cung cấp bản dựng iPadOS 27.2 RC đến cộng đồng lập trình viên trên toàn cầu.

Apple phát hành iOS 27.2 RC

Các tinh chỉnh kỹ thuật và thay đổi trọng tâm

Bản cập nhật Release Candidate mang tính quyết định đến độ ổn định tổng thể của hệ điều hành. Trong đợt thử nghiệm này, hệ thống đã điều chỉnh danh mục tính năng để đảm bảo chất lượng vận hành mượt mà nhất.

Đáng chú ý, các tính năng mới liên quan đến ứng dụng Sức khỏe (Health) từng xuất hiện trong các bản beta trước đã được Apple tạm thời gỡ bỏ. Đội ngũ kỹ thuật quyết định tiếp tục tối ưu hóa các thành phần này trong phòng thí nghiệm và dự kiến sẽ tích hợp trở lại ở các chu kỳ phần mềm kế tiếp.

Đây có thể là bản thử nghiệm cuối cùng của iOS 27.2

Cải tiến giao diện và bổ sung tính năng tiện ích

Bên cạnh việc tinh chỉnh hiệu năng phần mềm, iOS 27.2 RC ghi nhận thêm một số thay đổi về tính năng và giao diện người dùng trực tiếp:

Ứng dụng Apple TV: Bổ sung các tùy chọn cấu hình hồ sơ người dùng mới, hỗ trợ phân tách trải nghiệm hiển thị cá nhân hóa.

Bổ sung các tùy chọn cấu hình hồ sơ người dùng mới, hỗ trợ phân tách trải nghiệm hiển thị cá nhân hóa. Tính năng Call Context: Được nâng cấp thuật toán để nhận diện và hiển thị thông báo, cảnh báo cho các sự kiện ngày kỷ niệm.

Được nâng cấp thuật toán để nhận diện và hiển thị thông báo, cảnh báo cho các sự kiện ngày kỷ niệm. Ứng dụng Apple Music: Ghi nhận sự thay đổi về mặt thẩm mỹ với biểu tượng đồ họa được thiết kế lại.

Quy trình tiếp cận dành cho nhà phát triển

Các lập trình viên đã đăng ký tài khoản trong chương trình thử nghiệm của Apple có thể tải về gói cập nhật trực tiếp trên thiết bị. Quy trình thực hiện bao gồm: