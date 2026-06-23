Apple Watch Ultra 3 và Series 11 giảm giá kỷ lục trước thềm cập nhật Siri AI Các dòng Apple Watch mới nhất gồm Ultra 3, Series 11 và SE 3 vừa chạm mức giá thấp nhất lịch sử trên Amazon. Đợt giảm giá này diễn ra ngay trước khi Apple tung ra watchOS 27 với sự xuất hiện của Siri AI thông minh.

Thị trường thiết bị đeo thông minh đang chứng kiến đợt giảm giá sâu chưa từng có đối với các dòng Apple Watch chủ lực. Cụ thể, Amazon đã điều chỉnh giá bán của Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3 xuống mức thấp kỷ lục. Động thái này được cho là nhằm dọn đường cho bản cập nhật phần mềm watchOS 27, nơi trí tuệ nhân tạo Siri AI sẽ trở thành tâm điểm của trải nghiệm người dùng.

Bước ngoặt Siri AI trên watchOS 27

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hệ sinh thái Apple Watch sắp tới chính là sự xuất hiện của Siri AI thông qua bản cập nhật watchOS 27. Công nghệ này không chỉ đơn thuần là một trợ lý giọng nói mà còn được tích hợp sâu để hỗ trợ các tác vụ hàng ngày một cách thông minh hơn. Siri AI có khả năng trả lời các câu hỏi phức tạp, quản lý lịch trình cá nhân và đưa ra các mẹo tập luyện chuyên sâu dựa trên dữ liệu sức khỏe thực tế của người dùng.

Bản cập nhật watchOS 27 sắp tới sẽ mang Siri AI lên các dòng Apple Watch đang có mức giá ưu đãi.

Chi tiết các mức giá ưu đãi kỷ lục

Trong đợt giảm giá lần này, các phiên bản từ phổ thông đến cao cấp đều có mức chiết khấu hấp dẫn. Dưới đây là thông tin chi tiết về các mẫu máy đang được áp dụng mức giá thấp nhất lịch sử:

Mẫu Apple Watch Kích thước/Phiên bản Giá khuyến mãi (USD) Mức giảm giá Apple Watch SE 3 40mm (GPS) 199 USD Giảm 20% Apple Watch 11 42mm (GPS) 279 USD Giảm 30% Apple Watch Ultra 3 49mm (GPS+Cellular) 649 USD Giảm 19%

Apple Watch SE 3 hiện là lựa chọn dễ tiếp cận nhất, phù hợp cho những người mới bắt đầu sử dụng hệ sinh thái Apple. Trong khi đó, Apple Watch 11 và Ultra 3 mang đến những nâng cấp quan trọng về y tế như cảm biến đo nồng độ oxy trong máu và đo điện tâm đồ (ECG), vượt trội hơn hẳn so với dòng SE chỉ có cảm biến nhịp tim cơ bản.

Phân tích kỹ thuật: Apple Watch Ultra 3 và những đánh đổi

Apple Watch Ultra 3 vẫn giữ vị thế là mẫu đồng hồ bền bỉ nhất của hãng với thiết kế hầm hố, hỗ trợ kết nối di động và vệ tinh, cực kỳ hữu ích cho các hoạt động thám hiểm hoặc di chuyển ở những khu vực không có sóng điện thoại. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ chuyên dụng như Garmin Fenix 8 Solar, sản phẩm của Apple vẫn tồn tại những hạn chế nhất định.

Vấn đề lớn nhất nằm ở thời lượng pin. Trong khi các dòng đồng hồ Garmin có thể duy trì hoạt động lâu dài nhờ tích hợp tấm nền sạc năng lượng mặt trời, Apple Watch vẫn yêu cầu sạc hàng ngày hoặc cách ngày tùy cường độ sử dụng. Ngoài ra, một số phân tích tổng hợp cũng chỉ ra rằng các thiết bị đeo khác có thể đạt độ chính xác cao hơn trong việc đo lường rung tâm nhĩ so với Apple Watch. Dù vậy, đối với người dùng iPhone, khả năng tích hợp hoàn hảo và tính năng Siri AI sắp tới vẫn là những ưu điểm khó có thể thay thế.