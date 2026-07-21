Ararat-Armenia 2-0 Shamrock Rovers: Ararat-Armenia giành chiến thắng Ararat-Armenia và Shamrock Rovers đều có một chiến thắng cùng một thất bại gần đây, khiến cuộc đối đầu tại Football Academy Stadium trở nên cân bằng

Ararat-Armenia 2 - 0 Shamrock Rovers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ararat-Armenia tiếp đón Shamrock Rovers.

40' Thẻ vàng Phút 40': L. Grace (Shamrock Rovers) nhận thẻ vàng (Elbowing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' BÀN THẮNG! Ararat-Armenia (1-0) Phút 51': Sandro Lima (Ararat-Armenia) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Ararat-Armenia): M. Carlier vào sân thay B. Pereira.

65' Thay người Phút 65' (Ararat-Armenia): Z. Banjaqui vào sân thay A. Tera.

65' Thay người Phút 65' (Ararat-Armenia): Franca Carlos vào sân thay Z. Shaghoyan.

67' Thay người Phút 67' (Shamrock Rovers): L. O'Regan vào sân thay L. Grace.

67' Thay người Phút 67' (Shamrock Rovers): J. Afolabi vào sân thay A. Greene.

67' Thay người Phút 67' (Shamrock Rovers): J. Mulraney vào sân thay A. Brennan.

75' Thay người Phút 75' (Ararat-Armenia): Luis Felipe vào sân thay K. Hovhannisyan.

76' Thay người Phút 76' (Ararat-Armenia): P. Ayongo vào sân thay A. Serobyan.

80' BÀN THẮNG! Ararat-Armenia (2-0) Phút 80': Z. Banjaqui (Ararat-Armenia) lập công (kiến tạo: Franca Carlos). Tỷ số: 2 - 0.

81' Thẻ vàng Phút 81': M. Healy (Shamrock Rovers) nhận thẻ vàng (Roughing).

89' Thẻ vàng Phút 89': J. Afolabi (Shamrock Rovers) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

89' Thẻ vàng Phút 89': Junior Julio (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

90+1' Thay người Phút 90+1' (Shamrock Rovers): N. Razi vào sân thay J. Byrne.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Z. Banjaqui (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Roughing).

KT Kết thúc: Ararat-Armenia 2-0 Shamrock Rovers Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 00:57 22/07/2026

Đội hình chính thức Ararat-Armenia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa Shamrock Rovers Sơ đồ 3-5-2 · HLV Stephen Bradley 98 João Bravim 13 Kamo Hovhannisyan 43 Bruno Wilson 3 Junior Julio 14 Bruno Pereira 20 Alwyn Tera 19 Karen Muradyan 2 Hugo Oliveira 77 Artur Serobyan 91 Sandro Lima 7 Zhirayr Shaghoyan 1 Ed McGinty 5 Lee Grace 4 Pico 27 Cory O'Sullivan 22 Tunmise Sobowale 7 Dylan Watts 8 Matthew Healy 29 Jack Byrne 19 Adam Brennan 9 Aaron Greene 10 Graham Burke Dự bị Ararat-Armenia 1 Arman Nersesyan 5 Luís Felipe 47 Alexandros Malis 6 Michel Ayvazyan 11 Zidane Banjaqui 17 Maxence Carlier 95 Carlos França 9 Arayik Eloyan 25 Alioune Ndour Shamrock Rovers 41 Alex Noonan 2 Adam Matthews 3 Enda Stevens 17 Luke O'Regan 33 Cian Barrett 11 Jake Mulraney 26 John O'Sullivan 28 Naj Razi 15 Maleace Asamoah Cập nhật đội hình lúc 22:33 21/07/2026

Thông tin trận đấu

Ararat-Armenia đối đầu Shamrock Rovers tại UEFA Champions League vào lúc 23:00 ngày 21/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Football Academy Stadium, nơi Ararat-Armenia được thi đấu với tư cách đội chủ nhà.

Hai đội bước vào cuộc so tài với diễn biến phong độ gần đây khá tương đồng. Ararat-Armenia có một chiến thắng và một thất bại, trong khi Shamrock Rovers cũng sở hữu một chiến thắng cùng một thất bại. Vì vậy, những kết quả này chưa tạo ra khác biệt rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Phong độ tạo nên thế cân bằng

Ararat-Armenia có kết quả gần nhất là thắng rồi thua. Trình tự này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt hai trận gần đây, nhưng vẫn đã thể hiện khả năng giành chiến thắng trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc đối đầu.

Ở phía đối diện, Shamrock Rovers thua ở trận gần nhất sau khi giành chiến thắng trước đó. Đội khách cũng đứng trước yêu cầu phản ứng nhanh, bởi kết quả mới nhất có thể ảnh hưởng đến cách họ tiếp cận trận đấu trên sân đối phương.

Đáng chú ý, dữ liệu phong độ của hai đội giống nhau về tổng số trận thắng và thua, chỉ khác ở thứ tự kết quả. Điều đó khiến trận đấu khó được phân định chỉ bằng xu hướng ngắn hạn. Khả năng kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai lầm và tận dụng những thời điểm có lợi nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quyết định.

Cuộc đấu về sự chủ động

Với lợi thế sân nhà, Ararat-Armenia có cơ sở để hướng tới cách nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, phong độ chưa hoàn toàn ổn định khiến đội bóng này cần kiểm soát rủi ro, đặc biệt trong những thời điểm đẩy cao đội hình. Sự chủ động chỉ phát huy hiệu quả nếu đi cùng khả năng duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến.

Shamrock Rovers có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn trong giai đoạn đầu. Sau một chiến thắng và một thất bại ở hai trận gần nhất, đội khách cần giữ được sự cân bằng giữa phòng ngự và phản công. Việc không để trận đấu bị cuốn theo nhịp độ của đội chủ nhà sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Shamrock Rovers.

Do nguồn thông tin không cung cấp sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến, chưa thể xác định cụ thể cách bố trí nhân sự của hai bên. Dù vậy, diễn biến trận đấu có thể phụ thuộc vào việc đội nào giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân và chuyển trạng thái hiệu quả hơn.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Ararat-Armenia và Shamrock Rovers cùng có một chiến thắng, một thất bại trong hai trận gần nhất, nên không đội nào bước vào trận đấu với ưu thế phong độ rõ rệt. Đội chủ nhà có điểm tựa từ sân đấu, còn Shamrock Rovers có thể trông chờ vào khả năng duy trì thế trận chặt chẽ và chờ cơ hội.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng về dữ liệu phong độ. Kết quả nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi bản lĩnh trong các thời điểm then chốt thay vì sự vượt trội được thể hiện rõ từ trước trận. Ararat-Armenia cần tận dụng lợi thế sân nhà, trong khi Shamrock Rovers phải tránh để thất bại gần nhất ảnh hưởng đến sự tự tin.

Ararat-Armenia 5 trận gần nhất B T H H T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Shamrock Rovers 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới