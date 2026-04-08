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Ararat-Armenia 2-1 Celje: Ararat-Armenia giành chiến thắng

Văn Thể04/08/2026 18:39

Ararat-Armenia gặp Celje tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium lúc 23h ngày 04/08/2026, trong trận đấu mà lợi thế đối đầu gần nhất nghiêng về đội chủ nhà.

Ararat-Armenia2 - 1CeljeKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ararat-Armenia tiếp đón Celje.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ararat-Armenia 47 - 53 Celje, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

  • 22'BÀN THẮNG! Celje (0-1)

    Phút 22': Svit Seslar () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 26'Celje ép sân

    Cầm bóng: Ararat-Armenia 40 - 60 Celje, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 2 - 1.

  • 38'BÀN THẮNG! Ararat-Armenia (1-1)

    Phút 38': Artur Serobyan () lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 39'Celje ép sân

    Cầm bóng: Ararat-Armenia 38 - 62 Celje, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Manuel Tulipa () nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Yaya Dukuly vào sân thay Veton Tusha.

  • 52'Celje ép sân

    Cầm bóng: Ararat-Armenia 41 - 59 Celje, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Mario Kvesic () nhận thẻ vàng.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Carlos França vào sân thay Artur Serobyan.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Alwyn Tera vào sân thay Maxence Carlier.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (): Andrej Kotnik vào sân thay Svit Seslar.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (): Rudi Pozeg Vancas vào sân thay Armandas Kučys.

  • 64'Celje ép sân

    Cầm bóng: Ararat-Armenia 39 - 61 Celje, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • 70'BÀN THẮNG! Ararat-Armenia (2-1)

    Phút 70': Carlos França () lập công (kiến tạo: Edgar Grigoryan). Tỷ số: 2 - 1.

  • 76'Celje ép sân

    Cầm bóng: Ararat-Armenia 40 - 60 Celje, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 2 - 0.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (): Michel Ayvazyan vào sân thay Zidane Banjaqui.

  • 88'Celje ép sân

    Cầm bóng: Ararat-Armenia 40 - 60 Celje, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 4 - 0.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (): Paul Ayongo vào sân thay Sandro Lima.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (): Alioune Ndour vào sân thay Hugo Oliveira.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': () nhận thẻ vàng.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Papa Daniel () nhận thẻ vàng.

  • 90+5'Thay người

    Phút 90+5' (): Matej Poplatnik vào sân thay Papa Daniel.

  • KTKết thúc: Ararat-Armenia 2-1 Celje

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:57 05/08/2026

Đội hình chính thức
Ararat-Armenia
Sơ đồ 4-3-3
Celje
Sơ đồ 3-4-3
98
João Bravim
3
Junior Julio
43
Bruno Wilson
47
Alexandros Malis
16
Edgar Grigoryan
2
Hugo Oliveira
19
Karen Muradyan
17
Maxence Carlier
77
Artur Serobyan
91
Sandro Lima
11
Zidane Banjaqui
1
Zan-Luk Leban
2
Pijus Širvys
4
Darko Hrka
6
Artemijus Tutyškinas
8
Mario Kvesic
13
Papa Daniel
19
Mark Zabukovnik
25
Veton Tusha
10
Svit Seslar
47
Armandas Kučys
11
Milot Avdyli
Dự bị
Ararat-Armenia
1 Arman Nersesyan5 Luis Felipe6 Michel Ayvazyan7 Zhirayr Shaghoyan8 Balanta Jr.9 Arayik Eloyan14 Bruno Pereira20 Alwyn Tera25 Alioune Ndour
Celje
3 Damjan Vuklisevic7 Benjamin Verbic12 Luka Kolar17 Andrej Kotnik20 Alpha Diounkou23 Ziga Frelih27 Ivan Calusic33 Leonardo Koutris77 Matic Ivansek
Cập nhật đội hình lúc 22:24 04/08/2026
Ararat-ArmeniaThống kêCelje
38%
Kiểm soát bóng
62%
8
Dứt điểm
15
2
Trúng đích
5
3
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
8
1
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Carlos França
Carlos França
Ararat-Armenia
1 bàn
Artur Serobyan
Artur Serobyan
Ararat-Armenia
1 bàn
Svit Seslar
Svit Seslar
Celje
1 bàn
Edgar Grigoryan
Edgar Grigoryan
Ararat-Armenia
1 kiến tạo · điểm 6.37

Thông tin trận đấu

Ararat-Armenia sẽ đối đầu Celje tại UEFA Champions League vào lúc 23h ngày 04/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Đây là màn so tài được chờ đợi khi hai đội bước vào trận đấu với một cơ sở tham khảo đáng chú ý từ lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hay đội hình dự kiến của hai bên.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Ararat-Armenia

Ararat-Armenia đang có ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Đại diện Armenia giành chiến thắng, trong khi Celje không có trận thắng nào và hai đội không hòa nhau.

Chi tiết này tạo ra một điểm tựa nhất định về tâm lý cho Ararat-Armenia trước cuộc tái đấu. Dù vậy, chỉ một lần đối đầu chưa đủ để khẳng định sự chênh lệch toàn diện giữa hai đội, đặc biệt khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng hiện tại.

Trận đấu khó đoán từ những dữ liệu hiện có

Việc thiếu thông tin về kết quả các trận gần đây khiến chưa thể đánh giá chính xác đội nào đang duy trì sự ổn định tốt hơn. Tương tự, chưa có cơ sở để xác định cách tiếp cận của hai đội, từ khả năng kiểm soát bóng, tổ chức pressing cho đến phương án phòng ngự.

Trong bối cảnh đó, lợi thế sân nhà và kết quả đối đầu gần nhất có thể trở thành những yếu tố hỗ trợ Ararat-Armenia. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng không gian quen thuộc để tạo thế chủ động, nhưng mức độ hiệu quả còn phụ thuộc vào cách Celje hóa giải áp lực trong từng thời điểm.

Ở chiều ngược lại, Celje cần thể hiện sự tỉnh táo nếu không muốn kết quả của lần gặp trước tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý. Khả năng giữ cự ly đội hình và hạn chế sai lầm sẽ có ý nghĩa quan trọng trong một trận đấu mà dữ liệu trước giờ bóng lăn chưa cho thấy khoảng cách rõ ràng.

Nhận định trước trận

Ararat-Armenia bước vào cuộc đối đầu với lợi thế từ sân nhà và kết quả tích cực trong lần gặp Celje gần nhất. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để xem họ là đội chắc chắn chiếm ưu thế, bởi các thông tin then chốt về phong độ, nhân sự và chiến thuật hiện không được cung cấp.

Vì vậy, trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng nhập cuộc, mức độ kỷ luật và cách hai đội xử lý những thời điểm mang tính quyết định. Ararat-Armenia có cơ sở để tự tin hơn, trong khi Celje vẫn đứng trước cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu duy trì được sự chắc chắn trong suốt cuộc chơi.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Ararat-Armenia · 1 thắng0 hòaCelje · 0 thắng
24/09/2020
Ararat-Armenia
1 - 0
Celje
ARA
Ararat-Armenia
5 trận gần nhất
BTBT
Celje
5 trận gần nhất
HHTBT
Tình hình lực lượng
Ararat-Armenia
Balanta Jr. (Unknown Injury)
Celje
Jost Pisek (Cruciate Ligament Tear)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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