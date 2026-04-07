Arbeloa và bài toán Bellingham: Canh bạc mạo hiểm của Real Madrid trước Bayern Munich Real Madrid bước vào trận tứ kết Champions League gặp Bayern Munich với nỗi lo về phong độ của Jude Bellingham và lỗ hổng nhân sự nghiêm trọng nơi hành lang cánh trái.

Real Madrid đang đứng trước một trong những thử thách lớn nhất mùa giải khi chuẩn bị tiếp đón Bayern Munich tại tứ kết Champions League. Trái ngược với phong độ ấn tượng của Bayern dưới thời HLV Vincent Kompany – đội vừa lội ngược dòng hạ gục Freiburg, "Kền kền trắng" lại vừa nếm trái đắng với thất bại 1-2 trước Mallorca tại giải quốc nội. Áp lực ngàn cân đang đè nặng lên vai Alvaro Arbeloa, người đã không ngần ngại thừa nhận đại diện nước Đức hiện là tập thể mạnh nhất châu Âu.

Biến số mang tên Jude Bellingham

Sau thất bại tại La Liga hồi cuối tuần, dấu hỏi lớn nhất đặt ra cho Arbeloa là trường hợp của Jude Bellingham. Ngôi sao người Anh vừa bình phục chấn thương gân kheo và chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Mallorca. Quyết định có nên điền tên anh vào đội hình xuất phát trước Bayern hay không đang trở thành bài toán hóc búa nhất đối với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Bellingham sẽ đá chính hay ngồi dự bị?

Lùi lại mùa giải 2023/2024, Bellingham từng là linh hồn đưa Real vươn tới đỉnh cao trước khi Kylian Mbappe cập bến. Khả năng càn lướt của một số 8 hiện đại hoặc khi dâng cao như một số 9 ảo khiến cựu sao Borussia Dortmund trở thành nỗi khiếp sợ. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Thiago Pitarch đang khiến tình hình thay đổi. Pitarch đang dần trở thành nhân tố bất khả xâm phạm tại Bernabeu, thậm chí được nhiều cổ động viên đánh giá cao hơn cả Bellingham ở thời điểm hiện tại.

Arbeloa hoàn toàn có thể lựa chọn giải pháp an toàn bằng cách sử dụng bộ khung Aurelien Tchouameni và Pitarch đá thấp, tạo bệ phóng cho Arda Guler cùng Federico Valverde tự do hoạt động. Đây là cách tiếp cận có thể giúp Real Madrid duy trì sự cân bằng trước khả năng kiểm soát bóng cực tốt của Bayern Munich.

Lỗ hổng hành lang trái và mối nguy từ Michael Olise

Bên cạnh tuyến giữa, hàng phòng ngự của Real Madrid cũng đang đối mặt với biến động lớn. Trong bối cảnh Eder Militao nỗ lực trở lại, điểm nóng thực sự lại nằm ở cánh trái. Việc Ferland Mendy gần như chắc chắn vắng mặt vì chấn thương khiến khu vực này trở nên mỏng manh trước sức tấn công mãnh liệt từ Michael Olise bên phía Bayern.

Arbeloa đối mặt với những lựa chọn nhân sự quan trọng.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Fran Garcia dự kiến sẽ chiếm suất đá chính từ tay Alvaro Carreras. Dù Carreras thường xuyên được tin dùng nhờ khả năng tấn công ấn tượng từ khi chuyển đến từ Benfica, nhưng sai lầm tai hại trước Mallorca cuối tuần qua đã khiến anh mất điểm trầm trọng. Ngược lại, Fran Garcia với nền tảng thể lực sung mãn cùng kinh nghiệm đối đầu các đội bóng lớn tại Premier League trước đây đang nhận được sự tin tưởng lớn hơn.

Sự máu lửa của Garcia được xem là hình ảnh phản chiếu của chính Arbeloa thời còn thi đấu, điều rất cần thiết để phong tỏa những mũi khoan tốc độ của đối thủ. Trước một tập thể toàn diện như Bayern, Arbeloa hiểu rằng mọi sai số chiến thuật đều có thể dẫn đến thảm họa. Những toan tính nhân sự trong đêm Champions League sắp tới sẽ là chìa khóa định đoạt cơ hội đi tiếp của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.