Arda Guler rực sáng giúp Thổ Nhĩ Kỳ thắng Mỹ 3-2 tại World Cup 2026 Trong một đêm rực rỡ tại Los Angeles, Arda Guler đã chứng minh đẳng cấp ngôi sao với một bàn thắng và hai pha kiến tạo gián tiếp, giúp Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại chủ nhà Mỹ 3-2 trong trận cầu đầy kịch tính.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân vận động Los Angeles, bảng điện tử hiển thị tỷ số 3-2 nghiêng về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Dù kết quả này không đủ để giúp đoàn quân của huấn luyện viên Vincenzo Montella đi tiếp, nhưng màn trình diễn của Arda Guler đã để lại một thông điệp mạnh mẽ về tương lai của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tại đấu trường World Cup.

Arda Guler bước ra từ đường hầm sân Los Angeles Stadium với ánh mắt đầy sự tự tin trước trận đấu cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng bảng.

Bản lĩnh của ngôi sao trẻ trong nghịch cảnh

Trận đấu bắt đầu với một gáo nước lạnh dội vào đội khách. Ngay ở phút thứ 3, Trusty đã tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ để mở tỷ số cho Mỹ. Trong khi các đồng đội còn chưa kịp hoàn hồn, Arda Guler – cầu thủ mới 21 tuổi – đã thể hiện vai trò thủ lĩnh. Anh lập tức yêu cầu toàn đội giữ bình tĩnh, duy trì cự ly đội hình để triển khai các đợt phản công.

Dù Mỹ có bàn mở tỷ số sớm, Arda Guler vẫn giữ được sự điềm tĩnh và đốc thúc các đồng đội duy trì thế trận.

Sự kiên trì của Thổ Nhĩ Kỳ sớm được đền đáp ở phút thứ 10. Từ một pha phối hợp tam giác mẫu mực, Baris Alper Yilmaz thực hiện đường chuyền trả ngược thuận lợi. Guler, với cái chân trái ma thuật, tung cú dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Đây là bàn thắng đầu tiên của tài năng đang khoác áo Real Madrid tại một kỳ World Cup, một khoảnh khắc đi vào lịch sử cá nhân anh.

Cú dứt điểm chân trái sở trường của Guler mang về bàn gỡ hòa quý giá, đồng thời là bàn thắng đầu tiên của anh tại sân chơi World Cup.

Niềm vui vỡ òa của Guler sau khi giải tỏa áp lực ghi bàn cho cá nhân và tập thể Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhãn quan chiến thuật của một "kiến trúc sư"

Sau bàn thắng, Guler hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến. Phút 21, anh khiến khán đài Los Angeles trầm trồ với pha vê bóng bằng gầm giày loại bỏ Sebastian Berhalter, buộc đối thủ phải phạm lỗi để ngăn chặn. Không chỉ mạnh về kỹ thuật, nhãn quan của Guler còn giúp Thổ Nhĩ Kỳ chuyển đổi trạng thái cực nhanh.

Sự khéo léo của tiền vệ Real Madrid khiến hàng thủ Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm.

Phút 31, Guler thực hiện đường chuyền xuyên tuyến loại bỏ toàn bộ hàng tiền vệ Mỹ cho Eren Elmali băng xuống bên cánh trái. Elmali sau đó kiến tạo để Baris Alper Yilmaz nâng tỷ số lên 2-1. Guler không trực tiếp kiến tạo, nhưng anh chính là người đặt nền móng cho bàn thắng này.

Guler đóng vai trò "kiến trúc sư" trong lối chơi của Thổ Nhĩ Kỳ với những đường chuyền xuyên tuyến thông minh.

Kịch tính đến những giây cuối cùng

Bước sang hiệp hai, tuyển Mỹ đẩy cao cường độ pressing và có được bàn gỡ hòa 2-2 nhờ công của Berhalter. Trong bối cảnh sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà, Guler vẫn là điểm tựa duy nhất giúp tuyến giữa Thổ Nhĩ Kỳ duy trì sự kiểm soát bóng.

Dưới áp lực nghẹt thở từ đội chủ nhà Mỹ, Guler vẫn nỗ lực duy trì quyền kiểm soát bóng cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì ở phút 90+8, Guler lại một lần nữa tỏa sáng. Trong không gian cực hẹp giữa hai hậu vệ Mỹ, anh thực hiện pha xoay sở kỹ thuật thoát khỏi sự đeo bám, tạo khoảng trống cho Salih Ozcan thực hiện đường chuyền quyết định cho Kaan Ayhan ghi bàn ấn định tỷ số 3-2.

Pha xoay sở đẳng cấp của Guler ở những giây cuối cùng đã mở ra cơ hội ghi bàn quyết định cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Guler ăn mừng cùng Kaan Ayhan sau bàn thắng ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 trước đội đầu bảng Mỹ.

Thống kê trận đấu Mỹ vs Thổ Nhĩ Kỳ

Thông số Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ Tỷ số 2 3 Kiểm soát bóng 48% 52% Số cú sút 12 11 Số lần phạm lỗi 14 9 Phạt góc 5 4

Dù hành trình tại World Cup 2026 khép lại sớm, nhưng với 1 bàn thắng và 2 tình huống khơi mào dẫn đến bàn thắng, Arda Guler đã khẳng định vị thế của một siêu sao tương lai. Anh rời giải đấu trong sự ngưỡng mộ của người hâm mộ tại Los Angeles, để lại lời chào đầy kiêu hãnh của "Những vũ công bên bờ Bosphorus".