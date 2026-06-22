Argentina 2-0 Áo: Argentina giành chiến thắng Argentina bắt đầu hành trình World Cup 2026 tại AT&T Stadium với mục tiêu khẳng định vị thế, trong khi tuyển Áo sẵn sàng tạo nên bất ngờ bằng lối chơi kỷ luật.

Argentina 2 - 0 Áo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Áo.

9' Hỏng phạt đền Phút 9': L. Messi (Argentina) sút hỏng phạt đền.

38' BÀN THẮNG! Argentina (1-0) Phút 38': L. Messi (Argentina) lập công (kiến tạo: F. Medina). Tỷ số: 1 - 0.

40' Thẻ vàng Phút 40': S. Posch (Áo) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

57' Thay người Phút 57' (Argentina): C. Romero vào sân thay N. Otamendi.

64' Thay người Phút 64' (Argentina): T. Almada vào sân thay J. Alvarez.

65' Thay người Phút 65' (Argentina): L. Martinez vào sân thay N. Gonzalez.

67' Thay người Phút 67' (Áo): D. Alaba vào sân thay M. Friedl.

68' Thay người Phút 68' (Áo): S. Posch vào sân thay A. Prass.

68' Thay người Phút 68' (Áo): P. Wanner vào sân thay M. Arnautovic.

76' Thẻ vàng Phút 76': F. Medina (Argentina) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

76' Thẻ vàng Phút 76': K. Laimer (Áo) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

78' Thay người Phút 78' (Áo): R. Schmid vào sân thay P. Wimmer.

82' Thay người Phút 82' (Argentina): R. de Paul vào sân thay L. Paredes.

82' Thay người Phút 82' (Argentina): F. Medina vào sân thay N. Tagliafico.

85' Thay người Phút 85' (Áo): M. Gregoritsch vào sân thay C. Chukwuemeka.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': L. Paredes (Argentina) nhận thẻ vàng (Roughing).

90+5' BÀN THẮNG! Argentina (2-0) Phút 90+5': L. Messi (Argentina) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

KT Kết thúc: Argentina 2-0 Áo Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:03 23/06/2026

Trận đối đầu giữa Argentina và Áo tại World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý khi nhà đương kim vô địch Nam Mỹ chính thức ra quân. Diễn ra tại sân vận động AT&T Stadium vào lúc 00:00 ngày 23/06/2026, cuộc chạm trán này không chỉ là một trận đấu vòng bảng thông thường mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của đội bóng xứ Tango.

Bối cảnh trận đấu và vị thế của các đội tuyển

Bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh, cả Argentina và Áo đều sở hữu lực lượng mạnh nhất khi chưa ghi nhận bất kỳ ca chấn thương hay treo giò nào. Đây là lợi thế lớn giúp hai huấn luyện viên có thể triển khai những ý đồ chiến thuật tối ưu ngay từ trận khai màn.

Phân tích sức mạnh đội tuyển Argentina

Đội bóng Nam Mỹ bước vào trận đấu với tỷ lệ dự đoán chiến thắng lên tới 45%. Sức mạnh của Argentina nằm ở khả năng luân chuyển bóng linh hoạt và áp lực tấn công liên tục. Với mục tiêu giành trọn 3 điểm để sớm chiếm lợi thế tại bảng đấu, Argentina chắc chắn sẽ chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Đội tuyển Áo: Kỷ luật và sự kiên trì

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Áo không được đánh giá quá cao về khả năng giành chiến thắng trực tiếp (chỉ 10%). Tuy nhiên, tỷ lệ hòa lên đến 45% cho thấy đại diện châu Âu là một đối thủ cực kỳ khó chịu. Lối chơi dựa trên sự kỷ luật, khả năng bọc lót tốt và tinh thần không bỏ cuộc là vũ khí giúp Áo hy vọng có thể chia điểm trước gã khổng lồ Nam Mỹ.

Dự đoán chiến thuật và diễn biến trận đấu

Dựa trên các chỉ số phân tích, trận đấu này nhiều khả năng sẽ không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Dự báo cho thấy cả hai đội đều có xu hướng ghi dưới 3.5 bàn thắng. Đây là kịch bản thường thấy trong các trận mở màn World Cup, khi các đội tuyển ưu tiên sự an toàn và tránh những sai lầm sớm ở hàng phòng ngự.

Argentina sẽ kiểm soát bóng vượt trội, trong khi Áo sẽ thiết lập một hệ thống phòng ngự nhiều lớp để chờ đợi cơ hội phản công. Điểm mấu chốt của trận đấu sẽ nằm ở việc các chân sút Argentina có thể xuyên thủng khối đội hình thấp của Áo sớm hay không.

Nhận định chung

Xét về mọi khía cạnh từ đẳng cấp cá nhân đến kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Argentina vẫn là cái tên sáng giá hơn cho một kết quả có lợi. Tuy nhiên, sự lỳ lợm của bóng đá châu Âu mà Áo đại diện không thể bị xem thường. Lựa chọn an toàn nhất cho cuộc đối đầu này nghiêng về phương án Argentina thắng hoặc hòa (Double chance).

Trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài chiến thuật đỉnh cao, nơi bản lĩnh của nhà vô địch sẽ được thử thách bởi sự kiên cường từ đối thủ vùng Trung Âu.

Cập nhật đội hình lúc 23:26 22/06/2026

Đội hình chính thức

Argentina

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Lionel Scaloni

Đội hình xuất phát:

23. Emiliano Martínez (G)

26. Nahuel Molina (D)

13. Cristian Romero (D)

6. Lisandro Martínez (D)

25. Facundo Medina (D)

7. Rodrigo De Paul (M)

20. Alexis Mac Allister (M)

24. Enzo Fernández (M)

16. Thiago Almada (M)

10. Lionel Messi (F)

22. Lautaro Martínez (F)

Dự bị:

1. Juan Musso

12. Gerónimo Rulli

3. Nicolás Tagliafico

19. Nicolás Otamendi

2. Marcos Senesi

4. Gonzalo Montiel

8. Valentín Barco

18. Nico Paz

5. Leandro Paredes

17. Giuliano Simeone

11. Giovani Lo Celso

14. Exequiel Palacios

15. Nicolás González

21. José Manuel López

9. Julián Alvarez

Áo

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Ralf Rangnick

Đội hình xuất phát:

1. Alexander Schlager (G)

5. Stefan Posch (D)

3. Kevin Danso (D)

8. David Alaba (D)

20. Konrad Laimer (D)

6. Nicolas Seiwald (M)

4. Xaver Schlager (M)

18. Romano Schmid (M)

24. Paul Wanner (M)

9. Marcel Sabitzer (M)

11. Michael Gregoritsch (F)

Dự bị: