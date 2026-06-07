Argentina 2-0 Honduras: Lautaro Martinez tỏa sáng trong ngày Lionel Messi dự bị Argentina khẳng định sức mạnh với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Honduras tại Texas. Lautaro Martinez và Giuliano Simeone cùng lập công giúp Albiceleste kéo dài mạch 5 trận thắng liên tiếp trước World Cup 2026.

Argentina đã có màn tổng duyệt ấn tượng tại Kyle Field, Texas bằng chiến thắng 2-0 trước Honduras. Dù siêu sao Lionel Messi được huấn luyện viên Scaloni cất trên băng ghế dự bị, nhà đương kim vô địch thế giới vẫn trình diễn bộ mặt áp đảo toàn diện để duy trì mạch 5 trận thắng liên tiếp trước thềm chiến dịch World Cup 2026.

Argentina giành chiến thắng thuyết phục trước Honduras.

Sự áp đảo tuyệt đối về thế trận

Ngay từ hiệp một, Albiceleste đã thể hiện sự chênh lệch đẳng cấp vượt trội. Các chỉ số thống kê cho thấy Argentina nắm giữ tới 71% thời lượng kiểm soát bóng và thực hiện 11 cú dứt điểm, trong khi Honduras chỉ có vỏn vẹn 2 lần bắn phá khung thành. Việc duy trì 21 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương giúp đoàn quân của Scaloni liên tục đặt hàng phòng ngự Honduras vào tình trạng báo động.

Việc duy trì nhịp độ tấn công dồn dập khiến đối thủ không thể tổ chức các pha phản công rõ nét. Sự cơ động của các tuyến giúp Argentina làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến ngay cả khi không có bộ não điều tiết của Messi.

Lautaro Martinez và vai trò đầu tàu

Trong ngày thiếu vắng người đội trưởng, Lautaro Martinez đã chứng minh tại sao anh là lựa chọn số một trên hàng công. Phút 37, sau tình huống Tagliafico bị Melendez phạm lỗi trong vòng cấm, Lautaro đã không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền để khai thông thế bế tắc.

Lautaro khai thông thế bế tắc cho Argentina.

Không chỉ trực tiếp ghi bàn, tiền đạo này còn sắm vai kiến tạo ở hiệp thi đấu thứ hai. Phút 54, chính đường chuyền dọn cỗ của Lautaro đã tạo điều kiện cho Giuliano Simeone băng xuống dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Menjivar, ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina.

Dấu ấn từ chiều sâu đội hình

Màn trình diễn tại Texas cũng ghi nhận sự tỏa sáng của Giuliano Simeone. Cầu thủ đá cánh trái này đã hoạt động năng nổ ngay từ đầu trận với những tình huống dứt điểm xa ở phút thứ 6 và pha đánh đầu cận thành bị cản phá cuối hiệp một. Bàn thắng ở phút 54 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.

Bên cạnh đó, việc thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự như Juan Musso bắt chính thay Martinez hay Agustin Giay đá hậu vệ phải thay Capaldo không hề làm suy giảm sức mạnh của đội bóng. Sự thích nghi nhanh chóng của các nhân tố dự phòng cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể mà huấn luyện viên Scaloni đang sở hữu.

Chiến thắng này giúp Argentina có sự chuẩn bị tâm lý hoàn hảo. Theo lịch trình, họ sẽ còn một trận giao hữu với Iceland trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng World Cup 2026 với trận ra quân gặp Algeria.