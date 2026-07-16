Argentina 2-1 Anh: Gordon tỏa sáng không đủ cứu Tam Sư khỏi sai lầm chí mạng Thất bại cay đắng tại bán kết World Cup 2026 phơi bày khoảng cách về bản lĩnh giữa tuyển Anh và Argentina, nơi những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân bị lu mờ bởi sai lầm hệ thống.

Trận bán kết World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản nghiệt ngã nhất đối với người Anh. Tại một đêm mà những niềm hy vọng mới như Anthony Gordon hay Declan Rice đã cháy hết mình, thì những vết rạn nứt cũ kỹ nơi hàng phòng ngự và sự sa sút của các trụ cột đã khiến giấc mơ vàng của "Tam Sư" tan vỡ. Thất bại 1-2 trước Argentina không chỉ là câu chuyện về tỷ số, mà còn là bài học về sự tập trung ở những thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu.

Hàng thủ: Những giây phút mất tập trung đắt giá

Trong phần lớn thời gian của hiệp một, hệ thống phòng ngự của tuyển Anh đã vận hành tương đối ổn định trước sức ép khủng khiếp từ các vũ công Tango. Jordan Pickford (6.3 điểm) vẫn cho thấy lý do tại sao anh là lựa chọn số một trong khung gỗ với những pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là tình huống cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của Nico Gonzalez. Tuy nhiên, trước thiên tài Lionel Messi và cú dứt điểm quyết đoán của Enzo Fernandez, Pickford đã hoàn toàn bất lực.

Jordan Pickford đã có một số pha cứu thua xuất sắc trước khi bị Enzo Fernandez đánh bại. Ảnh: Getty Images

Ở hai hành lang cánh, Reece James (6.8 điểm) đánh dấu sự trở lại đội hình xuất phát bằng một màn trình diễn lỳ lợm. Anh khóa chặt các mũi tấn công biên của Argentina trước khi rời sân vì kiệt sức ở những phút cuối. Ngược lại, Djed Spence (5.9 điểm) dù rất nỗ lực nhưng lại cho thấy sự non nớt trong các tình huống phối hợp nhóm, dù pha tắc bóng ngăn chặn Giuliano Simeone của anh là một điểm sáng đáng ghi nhận.

Reece James đã thi đấu chắc chắn suốt trận trước khi phải rời sân vào những phút cuối cùng. Ảnh: Getty Images

Nỗi đau lớn nhất nằm ở cặp trung vệ. John Stones (6.2 điểm), người vốn được coi là biểu tượng của sự điềm tĩnh, đã có một khoảnh khắc "đứng hình" tai hại. Việc để lỏng Lautaro Martinez trong vòng cấm địa đã trực tiếp dẫn đến bàn thua quyết định, xóa sạch mọi nỗ lực đánh chặn trước đó của anh. Marc Guehi (6 điểm) dù thi đấu tròn vai và không mắc lỗi trực tiếp, nhưng cũng không thể bọc lót kịp thời cho người đàn anh trong tình huống then chốt.

John Stones đã để lỏng Lautaro Martinez dẫn đến bàn thắng quyết định của đối phương. Ảnh: Getty Images

Tuyến giữa: Sự tương phản giữa Rice và Bellingham

Nếu có một cái tên xứng đáng ngẩng cao đầu sau thất bại này, đó chính là Declan Rice (7.4 điểm). Dù gặp vấn đề về thể lực trước trận, tiền vệ của Arsenal vẫn hoạt động như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Rice không chỉ là máy quét ở giữa sân mà còn là người châm ngòi cho bàn mở tỷ số của Gordon. Anh chính là nhịp thở, là linh hồn trong lối chơi của tuyển Anh tại giải đấu năm nay.

Declan Rice chính là người châm ngòi để Rogers tạt bóng cho Gordon ghi bàn. Ảnh: Getty Images

Đồng hành cùng Rice, Elliot Anderson (6.4 điểm) mang đến sự nhiệt huyết nhưng lại thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết. Việc sớm nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Messi đã khiến Anderson không thể chơi quyết liệt trong hiệp hai, khiến tuyển Anh mất đi khả năng tranh chấp từ xa. Trong khi đó, Jude Bellingham (6.2 điểm) đã có một đêm thi đấu dưới sức. Ngôi sao của Real Madrid thường xuyên bị các tiền vệ Argentina vây ráp và mất bình tĩnh trong những giây cuối cùng, thay vì tạo ra những khoảnh khắc ma thuật như thường lệ.

Elliot Anderson đã quá sa đà vào những pha tranh cãi và phải nhận thẻ vàng vì lỗi với Messi. Ảnh: Getty Images

Hàng công: Điểm sáng Gordon và bóng ma Harry Kane

Anthony Gordon (7.6 điểm) chính là cầu thủ hay nhất bên phía tuyển Anh. Tốc độ và sự táo bạo của anh đã khiến Nahuel Molina có một ngày làm việc ác mộng. Bàn thắng mở tỷ số sau pha đột phá dũng mãnh là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền đạo này. Việc Gordon phải rời sân ở phút 68 đã khiến sức ép lên hàng thủ Argentina giảm đi đáng kể.

Anthony Gordon hoạt động không ngừng nghỉ và được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Getty Images

Sự tương phản lớn nhất đến từ vị trí của đội trưởng Harry Kane (6.5 điểm). Trong một trận cầu đòi hỏi bản lĩnh của một ngôi sao lớn, Kane lại hoàn toàn mờ nhạt. Không một cú sút trúng đích, không một tình huống tạo đột biến, và tồi tệ hơn, chính đường chuyền hỏng của anh đã mở ra đợt phản công dẫn đến bàn thua quyết định của tuyển Anh. Đây thực sự là một nốt trầm cay đắng trong sự nghiệp quốc tế của chân sút vĩ đại này.

Đường chuyền hỏng của Harry Kane đã tạo cơ hội cho Argentina phản công dẫn đến bàn thua. Ảnh: Getty Images

Thất bại tại bán kết World Cup 2026 là một nhát dao chí mạng vào tham vọng của bóng đá Anh. Dù thế hệ mới với những Gordon, Rice hay Rogers (6.5 điểm) đã cho thấy tiềm năng to lớn, nhưng chừng nào những sai lầm cá nhân ở hàng thủ và sự phụ thuộc vào các ngôi sao đang sa sút chưa được giải quyết, chiếc cúp vàng vẫn sẽ là một giấc mơ xa vời với xứ sở sương mù.