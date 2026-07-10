Argentina 3-0 Benin: Argentina giành chiến thắng Argentina tiếp đón Benin trên sân nhà Estadio Monumental lúc 06:00 ngày 07/10/2026 với phong độ ấn tượng toàn thắng cả 5 trận đấu gần nhất trước đối thủ.

Argentina 3 - 0 Benin Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Benin.

12' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 88% - 12% Benin, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

24' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 62% - 38% Benin, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

36' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 67% - 33% Benin, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 3.

44' Thẻ vàng Phút 44': N. Otamendi (Argentina) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Argentina (1-0) Phút 48': N. Otamendi (Argentina) lập công (kiến tạo: L. Messi). Tỷ số: 1 - 0.

48' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 67% - 33% Benin, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 3.

52' Thay người Phút 52' (Argentina): F. Medina vào sân thay N. Tagliafico.

52' Thay người Phút 52' (Argentina): L. Martinez vào sân thay N. Otamendi.

55' Thẻ vàng Phút 55': M. Tijani (Benin) nhận thẻ vàng (Tripping).

59' Thay người Phút 59' (Argentina): N. Gonzalez vào sân thay J. Alvarez.

60' Thay người Phút 60' (Argentina): N. Paz vào sân thay R. de Paul.

60' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 67% - 33% Benin, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 3.

61' BÀN THẮNG! Argentina (2-0) Phút 61': N. Paz (Argentina) lập công (kiến tạo: L. Messi). Tỷ số: 2 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Benin): M. Ahlinvi vào sân thay J. Olaitan.

64' Thay người Phút 64' (Benin): J. Olugbade vào sân thay Y. Ouorou.

70' BÀN THẮNG! Argentina (3-0) Phút 70': L. Messi (Argentina) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

72' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 67% - 33% Benin, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 3.

75' Thay người Phút 75' (Benin): J. Dossou vào sân thay A. Tosin.

75' Thay người Phút 75' (Benin): C. Azongnitode vào sân thay T. Ouorou.

76' Thay người Phút 76' (Benin): S. Allagbe vào sân thay M. Dandjinou.

79' Thay người Phút 79' (Argentina): G. Lo Celso vào sân thay E. Fernandez.

79' Thay người Phút 79' (Argentina): L. Flores vào sân thay L. Martinez.

80' Thay người Phút 80' (Argentina): V. Barco vào sân thay A. Mac Allister.

80' Thay người Phút 80' (Argentina): F. Mastantuono vào sân thay C. Romero.

84' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 67% - 33% Benin, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 3.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Benin): A. Amadou vào sân thay Y. Roche.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Benin): S. Ngobi vào sân thay R. Aloko.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Benin): A. Samadou vào sân thay H. Imourane.

KT Kết thúc: Argentina 3-0 Benin Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 08:30 07/10/2026

Đội hình chính thức Argentina Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Scaloni Benin Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. Rohr 23 E. Martínez 4 A. Giay 13 C. Romero 19 N. Otamendi 3 N. Tagliafico 7 R. De Paul 8 E. Fernández 20 Mac Allister 10 L. Messi 22 Lautaro Martínez 9 J. Álvarez 1 M. Dandjinou 2 Liam Omore 13 M. Tijani 5 Y. Roche 3 Tamimou Ouorou 15 D'Almeida 8 H. Imourane 17 R. Aloko 18 J. Olaitan 6 Y. Ouorou 10 A. Tosin Dự bị Argentina 17 G. Simeone 12 G. Rulli 16 G. Prestianni 18 N. Paz 14 E. Palacios 1 J. Musso 25 F. Medina 30 Franco Mastantuono 6 Lisandro Martínez Cập nhật đội hình lúc 06:03 07/10/2026

Argentina Thống kê Benin 67% Kiểm soát bóng 33% 5 Dứt điểm 4 3 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 3

Argentina bước vào cuộc so tài với Benin cùng sự tự tin cao độ nhờ điểm tựa vững chắc từ thánh địa Estadio Monumental. Màn chạm trán diễn ra vào lúc 06:00 ngày 07/10/2026, thời điểm đội chủ nhà đang duy trì chuỗi phong độ vô cùng thăng hoa trước người hâm mộ xứ sở tango.

Điểm tựa sân nhà và phong độ hủy diệt

Sân vận động Estadio Monumental luôn là pháo đài mang lại nguồn năng lượng to lớn cho Argentina. Bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài kết hợp mặt sân quen thuộc giúp đại diện Nam Mỹ duy trì khả năng kiểm soát thế trận áp đảo và áp đặt nhịp độ lên các vị khách.

Sức mạnh của Argentina được phản ánh rõ rệt qua thành tích thi đấu gần đây. Cụ thể, đội bóng áo sọc trắng xanh đã giành trọn vẹn 5 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, minh chứng cho tính ổn định và sự hiệu quả vượt trội trong khâu vận hành lối chơi.

Thử thách lớn dành cho Benin

Hành quân tới Buenos Aires đối đầu với một đối thủ đang có phong độ hoàn hảo là bài toán đầy chông gai đối với Benin. Việc phải thi đấu dưới áp lực khủng khiếp tại Estadio Monumental đòi hỏi đội bóng Tây Phi phải tập trung tối đa ở khâu phòng ngự.

Để tạo nên bất ngờ, Benin sẽ cần duy trì cự ly đội hình kỷ luật nhằm hạn chế khoảng trống của các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, việc đứng vững trước sức ép dồn dập từ đối phương xuyên suốt thời gian thi đấu sẽ là thử thách cực kỳ nan giải.

Cục diện và nhận định chung

Argentina nắm giữ gần như mọi lợi thế then chốt, từ phong độ toàn thắng 5 trận liên tiếp cho đến quyền chủ động tại Estadio Monumental. Khả năng làm chủ tuyến giữa cùng hiệu suất duy trì áp lực cao giúp đội bóng xứ tango được đánh giá vượt trội trong việc kiểm soát trận đấu.

Nhiều khả năng Argentina sẽ nhanh chóng đẩy cao tốc độ nhằm tạo ưu thế sớm, trong khi Benin buộc phải kiên nhẫn chờ đợi sơ hở để tổ chức phản công. Với mọi yếu tố thuận lợi trong tay, đội chủ nhà đang đứng trước cơ hội lớn để nối dài mạch trận thăng hoa của mình.

Argentina 5 trận gần nhất T T B T T 6 Trận 6-0-0 T-H-B 23 Ghi (TB 3.8) 1 Thủng lưới Benin 5 trận gần nhất T H B H T