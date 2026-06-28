Argentina 3-1 Jordan: Messi lập siêu phẩm đá phạt khẳng định vị thế nhà vô địch Chiến thắng 3-1 trước Jordan giúp Argentina dẫn đầu bảng J World Cup 2026. Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với cú sút phạt đẳng cấp sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Argentina vừa khép lại hành trình tại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jordan trên sân vận động AT&T. Dù đã chắc suất đi tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni vẫn cho thấy sự nghiêm túc và đẳng cấp vượt trội để củng cố ngôi đầu bảng J. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi, người đã định đoạt số phận trận đấu bằng một cú sút phạt hàng rào mẫu mực.

Messi bắt đầu trên băng ghế dự bị nhưng vẫn tạo dấu ấn. Ảnh: Getty Images.

Sự áp đảo của Albiceleste và lợi thế sớm

Ngay từ những phút đầu tiên, Argentina đã thiết lập một thế trận kiểm soát tuyệt đối. Các số liệu thống kê cho thấy đội bóng Nam Mỹ có thời điểm nắm giữ tới 80% thời lượng kiểm soát bóng. Hệ thống của Scaloni vận hành trơn tru với những pha phối hợp cự ly ngắn ở trung lộ, khiến hàng thủ Jordan liên tục rơi vào trạng thái báo động.

Phút thứ 19, thế bế tắc được khai thông. Giovani Lo Celso thực hiện cú sút phạt trực tiếp đầy kỹ thuật, đưa bóng cuộn vào góc lưới khiến thủ thành Abulaila hoàn toàn đứng chôn chân. Bàn thắng mở tỷ số giúp Argentina chơi càng thong dong và tự tin hơn.

Áp lực nghẹt thở tiếp tục được duy trì. Sau khi Lautaro Martinez đưa bóng tìm đến xà ngang, tiền đạo này cuối cùng cũng tìm được niềm vui ở phút 31. Sau tình huống tham khảo VAR, trọng tài xác định lỗi của hậu vệ Jordan trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lautaro Martinez dứt điểm quyết đoán để nhân đôi cách biệt, giải tỏa cơn khát bàn thắng cho cá nhân anh.

Bước ngoặt từ sự thay đổi nhân sự

Bước sang hiệp hai, Jordan cho thấy họ không dễ dàng bỏ cuộc. Những điều chỉnh chiến thuật từ ban huấn luyện giúp đại diện Tây Á lấy lại thế trận. Phút 55, tận dụng sai sót hiếm hoi của hàng thủ Argentina, Mousa Tamari dứt điểm gọn gàng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau đường kiến tạo của Ehsan Haddad.

Bàn thắng này khiến nhịp độ trận đấu trở nên căng thẳng hơn. Trong khoảng 10 phút sau đó, Argentina có dấu hiệu lúng túng trong việc kiểm soát nhịp độ. Đây là lúc huấn luyện viên Scaloni quyết định tung Lionel Messi vào sân để tái lập trật tự. Sự hiện diện của số 10 ngay lập tức làm mềm mại các đường lên bóng và kéo giãn đội hình đối phương.

Tình huống sút phạt đẹp mắt của Messi. Ảnh: Getty Images.

Khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và Jordan đang nỗ lực tìm bàn gỡ, Messi đã lên tiếng theo cách đẳng cấp nhất. Phút 80, từ một tình huống đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm, siêu sao đang khoác áo Inter Miami vẽ nên một đường cong hoàn mỹ bằng chân trái. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Siêu phẩm này không chỉ ấn định tỷ số 3-1 mà còn dập tắt hoàn toàn ý chí chiến đấu của Jordan. Trong thời gian còn lại, Argentina chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn nhân sự cho vòng đấu loại trực tiếp.

Thống kê trận đấu Argentina vs Jordan

Chỉ số Argentina Jordan Tỷ số 3 1 Người ghi bàn Lo Celso (19'), Lautaro (31'), Messi (80') Mousa Tamari (55') Kiểm soát bóng 68% 32%

Với kết quả này, Argentina tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 với ngôi đầu bảng J đầy thuyết phục. Đối thủ tiếp theo của nhà đương kim vô địch sẽ là Cape Verde, một đội bóng được xem là hiện tượng của giải đấu năm nay.