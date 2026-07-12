Argentina 3-1 Thụy Sĩ: Argentina giành chiến thắng Argentina bước vào tứ kết World Cup với chuỗi 5 trận toàn thắng, trong khi Thụy Sĩ bất bại ở 5 trận gần nhất và hứa hẹn tạo thế trận cân bằng

Argentina 3 - 1 Thụy Sĩ Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Thụy Sĩ.

10' BÀN THẮNG! Argentina (1-0) Phút 10': A. Mac Allister (Argentina) lập công (kiến tạo: L. Messi). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Argentina 45% - 55% Thụy Sĩ, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Argentina 48% - 52% Thụy Sĩ, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Argentina 44% - 56% Thụy Sĩ, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 0.

44' Thẻ vàng Phút 44': B. Embolo (Thụy Sĩ) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Argentina 44% - 56% Thụy Sĩ, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 1 - 0.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Argentina 47% - 53% Thụy Sĩ, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 1 - 0.

67' BÀN THẮNG! Thụy Sĩ (1-1) Phút 67': D. Ndoye (Thụy Sĩ) lập công (kiến tạo: R. Rodriguez). Tỷ số: 1 - 1.

72' Thẻ vàng Phút 72': B. Embolo (Thụy Sĩ) nhận thẻ vàng (Diving).

72' Thẻ đỏ Phút 72': B. Embolo (Thụy Sĩ) nhận thẻ đỏ (Diving).

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Argentina 47% - 53% Thụy Sĩ, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 15, cứu thua 4 - 0.

78' Thay người Phút 78' (Argentina): N. Gonzalez vào sân thay N. Tagliafico.

85' Thay người Phút 85' (Argentina): L. Martinez vào sân thay R. de Paul.

85' Thay người Phút 85' (Argentina): G. Montiel vào sân thay N. Molina.

86' Thay người Phút 86' (Thụy Sĩ): S. Widmer vào sân thay D. Sow.

86' Thay người Phút 86' (Thụy Sĩ): Z. Amdouni vào sân thay D. Ndoye.

86' Thay người Phút 86' (Thụy Sĩ): M. Muheim vào sân thay F. Rieder.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Argentina 49% - 51% Thụy Sĩ, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 15, cứu thua 4 - 0.

90+5' Thay người Phút 90+5' (Thụy Sĩ): E. Comert vào sân thay R. Rodriguez.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Thay người Phút 91' (Argentina): T. Almada vào sân thay E. Fernandez.

96' Thay người Phút 96' (Thụy Sĩ): A. Jashari vào sân thay D. Zakaria.

97' Thẻ vàng Phút 97': T. Almada (Argentina) nhận thẻ vàng (Holding).

98' Thẻ vàng Phút 98': L. Martinez (Argentina) nhận thẻ vàng (Tripping).

99' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Argentina 57% - 43% Thụy Sĩ, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 11 - 15, cứu thua 4 - 2.

106' Thay người Phút 106' (Argentina): N. Otamendi vào sân thay C. Romero.

110' Thay người Phút 110' (Argentina): J. Lopez vào sân thay L. Paredes.

111' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 60% - 40% Thụy Sĩ, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 7 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 13 - 17, cứu thua 4 - 2.

112' BÀN THẮNG! Argentina (2-1) Phút 112': J. Alvarez (Argentina) lập công (kiến tạo: J. Lopez). Tỷ số: 2 - 1.

114' Thẻ vàng Phút 114': J. Lopez (Argentina) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

115' Thay người Phút 115' (Thụy Sĩ): R. Vargas vào sân thay R. Freuler.

120+1' BÀN THẮNG! Argentina (3-1) Phút 120+1': L. Martinez (Argentina) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

123' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 59% - 41% Thụy Sĩ, dứt điểm 21 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 8 - 2; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 14 - 18, cứu thua 4 - 4.

KT Kết thúc: Argentina 3-1 Thụy Sĩ Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 10:44 12/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 07:32 12/07/2026

Đội hình chính thức

Argentina

Sơ đồ: 4-1-3-2

HLV: Lionel Scaloni

Đội hình xuất phát:

23. Emiliano Martínez (G)

26. Nahuel Molina (D)

13. Cristian Romero (D)

6. Lisandro Martínez (D)

3. Nicolás Tagliafico (D)

5. Leandro Paredes (M)

7. Rodrigo De Paul (M)

20. Alexis Mac Allister (M)

24. Enzo Fernández (M)

10. Lionel Messi (F)

9. Julián Alvarez (F)

Dự bị:

1. Juan Musso

12. Gerónimo Rulli

2. Marcos Senesi

4. Gonzalo Montiel

19. Nicolás Otamendi

25. Facundo Medina

8. Valentín Barco

11. Giovani Lo Celso

14. Exequiel Palacios

15. Nicolás González

16. Thiago Almada

17. Giuliano Simeone

18. Nico Paz

21. José Manuel López

22. Lautaro Martínez

Thụy Sĩ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Murat Yakin

Đội hình xuất phát:

1. Gregor Kobel (G)

6. Denis Zakaria (D)

4. Nico Elvedi (D)

5. Manuel Akanji (D)

13. Ricardo Rodríguez (D)

8. Remo Freuler (M)

10. Granit Xhaka (M)

22. Fabian Rieder (M)

15. Djibril Sow (M)

11. Dan Ndoye (M)

7. Breel Embolo (F)

Dự bị:

12. Yvon Mvogo

21. Marvin Keller

18. Eray Cömert

24. Aurèle Amenda

25. Luca Jaquez

2. Miro Muheim

3. Silvan Widmer

14. Ardon Jashari

20. Michel Aebischer

16. Christian Fassnacht

17. Rubén Vargas

19. Noah Okafor

23. Zeki Amdouni

26. Cédric Itten

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Argentina vs Thụy Sĩ

Thời gian: 12/07/2026 08:00

Sân vận động: Arrowhead Stadium, sân trung lập

Vòng đấu: Tứ kết World Cup

Đây là trận đấu loại trực tiếp, nơi đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp còn đội thất bại bị loại. Vì diễn ra trên sân trung lập, cuộc đối đầu giữa Argentina và Thụy Sĩ sẽ được quyết định chủ yếu bởi phong độ, khả năng kiểm soát sức ép và cách hai đội xử lý những thời điểm then chốt.

Argentina duy trì mạch toàn thắng

Argentina đang sở hữu phong độ gần đây ấn tượng nhất khi thắng cả 5 trận được thống kê. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng bước vào trận tứ kết với sự ổn định cao và trạng thái tinh thần tích cực.

Điểm đáng chú ý là Argentina không chỉ cần duy trì đà thắng, mà còn phải thích nghi với đặc thù của một trận đấu loại trực tiếp. Khi không còn cơ hội sửa sai, sự chủ động cần đi cùng khả năng kiểm soát rủi ro. Một khoảnh khắc mất tập trung có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện, vì vậy bản lĩnh trong các giai đoạn giằng co sẽ giữ vai trò quan trọng.

Thụy Sĩ có nền tảng ổn định

Thụy Sĩ bước vào trận đấu với thành tích thắng 3 trận và hòa 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội bóng này chưa phải nhận thất bại trong chuỗi phong độ được cung cấp, qua đó cho thấy sự ổn định trước cuộc chạm trán có tính chất quyết định.

So với Argentina, Thụy Sĩ không có mạch toàn thắng, nhưng hai trận hòa cũng phản ánh khả năng đứng vững trong những trận đấu khó khăn. Trong một trận tứ kết, sự chắc chắn đó có thể giúp Thụy Sĩ duy trì thế trận và chờ đợi thời cơ thay vì buộc phải đẩy cao nhịp độ ngay từ đầu.

Thế đối đầu nghiêng về Argentina

Ở lần đối đầu gần nhất được thống kê, Argentina thắng 1 trận, trong khi Thụy Sĩ chưa có chiến thắng và hai đội không hòa nhau. Dù dữ liệu đối đầu không lớn, xu hướng này vẫn tạo cho Argentina một điểm tựa nhất định về tâm lý trước trận đấu.

Tuy nhiên, kết quả trong quá khứ không thể thay thế cho màn trình diễn hiện tại. Thụy Sĩ đang có chuỗi 5 trận bất bại, còn Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất. Vì vậy, cuộc đấu này vẫn mở ra sự cạnh tranh đáng kể giữa một đội có đà thắng tuyệt đối và một đội duy trì sự ổn định qua nhiều trận.

Cuộc đấu chiến thuật nằm ở khả năng kiểm soát sức ép

Dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ hay đội hình dự kiến của hai đội, do đó chưa đủ cơ sở để khẳng định cách bố trí nhân sự cụ thể. Dẫu vậy, tính chất loại trực tiếp khiến khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai lầm trở thành trọng tâm của trận đấu.

Argentina có thể bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin từ chuỗi 5 chiến thắng, nhưng lợi thế phong độ cũng đi kèm sức ép phải tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Trong khi đó, Thụy Sĩ có thể dựa vào sự ổn định được thể hiện qua 3 chiến thắng và 2 trận hòa gần nhất để giữ trận đấu trong tầm kiểm soát.

Trên sân trung lập, không đội nào có lợi thế sân nhà. Điều đó càng nhấn mạnh vai trò của cách nhập cuộc, khả năng phản ứng sau những biến động trong trận và sự tỉnh táo ở các thời điểm quyết định. Đội nào kiểm soát tốt hơn sức ép của vòng tứ kết sẽ có cơ hội chiếm ưu thế.

Nhận định trước trận

Argentina được đánh giá cao hơn về đà phong độ khi toàn thắng 5 trận gần nhất và có ưu thế trong lần đối đầu gần nhất được thống kê. Thụy Sĩ, dù không duy trì mạch thắng tuyệt đối, vẫn cho thấy sự bền bỉ với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Vì vậy, đây có thể là trận đấu đề cao sự chặt chẽ, bản lĩnh và hiệu quả trong từng thời điểm hơn là một cuộc so tài chỉ dựa trên tên tuổi. Argentina có nền tảng phong độ nổi bật, còn Thụy Sĩ sở hữu sự ổn định cần thiết để tạo ra thử thách đáng kể. Kết quả sẽ phụ thuộc vào cách hai đội biến ưu thế tinh thần và phong độ thành màn trình diễn cụ thể trên sân.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

01/07/2014: Argentina 1 - 0 Thụy Sĩ

Phong độ gần đây của Argentina

07/07/2026: Argentina 3-2 Ai Cập (Thắng)

04/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (Thắng)

28/06/2026: Jordan 1-3 Argentina (Thắng)

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thắng)

Phong độ gần đây của Thụy Sĩ

08/07/2026: Thụy Sĩ 0-0 Colombia (Hòa)

03/07/2026: Thụy Sĩ 2-0 Algeria (Thắng)

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thắng)

19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Thụy Sĩ 1 7 WWWWD

Phong độ và thống kê đội

Argentina

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 5

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 14 bàn (TB: 2.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thụy Sĩ

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 3

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.6 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Argentina: Không có thông tin chấn thương

Switzerland

L. Jaquez: Muscle Bruise (Missing Fixture)

M. Aebischer: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Argentina

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Argentina thắng: 45%

Hòa: 45%

Thụy Sĩ thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Argentina: -3.5 bàn

Thụy Sĩ: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Argentina or draw