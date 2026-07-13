Argentina 3-1 Thụy Sĩ: Khi DNA chịu khổ là vũ khí trước cuộc đại chiến với tuyển Anh Julian Alvarez và Lautaro Martinez tỏa sáng trong hiệp phụ đưa Argentina vào bán kết World Cup. Tuy nhiên, cơn kiệt quệ thể lực đang là thách thức lớn nhất trước màn tái đấu lịch sử với tuyển Anh.

Giữa bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng tại Kansas City, nhà đương kim vô địch thế giới Argentina một lần nữa lách qua khe cửa hẹp để ghi tên mình vào bán kết World Cup. Chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ không chỉ là câu chuyện về những bàn thắng, mà còn là minh chứng cho thứ bản sắc kỳ lạ của Albiceleste: họ chỉ thực sự mạnh mẽ nhất khi bị đẩy đến tận cùng của sự chịu đựng.

Messi lần đầu bước vào cuộc chiến lịch sử cùng tuyển Anh. Ảnh: Foxsports.

Sự trỗi dậy từ những khoảnh khắc nghẹt thở

Cú cứa lòng hoàn hảo trong hiệp phụ của Julian Alvarez cùng bàn ấn định tỷ số của Lautaro Martinez đã khuất phục một Thụy Sĩ ngoan cường. Nhưng để có được niềm vui ấy, người hâm mộ Argentina đã phải trải qua những giờ phút cận kề sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tâm lý. Đây là trận knock-out thứ hai trong số ba trận gần nhất Argentina phải thi đấu thêm giờ, một kịch bản lặp đi lặp lại như một thói quen đầy ám ảnh.

Argentina tại giải đấu lần này là một thực thể đầy rẫy những nghịch lý. Họ sở hữu năng lực kiểm soát đỉnh cao nhưng cũng dễ dàng rơi vào hỗn loạn. Trước Thụy Sĩ, Lionel Messi và các đồng đội đã có một khởi đầu thuận lợi, kiểm soát hoàn toàn thế trận và mở tỷ số từ một tình huống phạt góc đầy ý đồ. Tuy nhiên, chỉ 10 phút mất tập trung ở hiệp hai đã khiến hệ thống phòng ngự đổ sập, tạo điều kiện cho đối thủ gỡ hòa và kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Mỗi chiến thắng đều in đậm dấu ấn của Messi. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, ngay cả khi được chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của Thụy Sĩ, Argentina vẫn tỏ ra bế tắc. Messi, trong một ngày thi đấu đầy "con người", đã bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Phải đến khi Julian Alvarez tỏa sáng, nút thắt mới được tháo gỡ, giải tỏa áp lực đè nặng lên đôi chân của các nhà vô địch.

Di sản của Lionel Scaloni và bản sắc Albiceleste

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Lionel Scaloni đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình của đội bóng. Suốt 8 năm chèo lái, Scaloni đã biến một cái tên gây tranh cãi thành vị chiến lược gia thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina với bộ sưu tập danh hiệu trọn vẹn từ World Cup đến Copa America.

Nhà cầm quân từng gây tranh cãi nay được tôn kính tuyệt đối. Ảnh: Getty Images.

Khi được hỏi về di sản để lại, Scaloni không nhắc đến những chiếc cúp. Ông nhắc đến tinh thần chiến đấu, đến hình ảnh những đứa trẻ Argentina gào thét vì màu cờ sắc áo. "Nếu đội tuyển này có một di sản để lại, thì đó chính là niềm tin. Để những đứa trẻ nghĩ rằng chúng hoàn toàn có thể đứng ở đây, khoác lên mình màu áo này trong tương lai", Scaloni bộc bạch.

Tuy nhiên, cái giá của di sản ấy là sự "chịu khổ" (suffering) - một thuật ngữ đã trở thành từ khóa xuất hiện dày đặc trong mọi cuộc phỏng vấn của các cầu thủ Argentina. Từ Julian Alvarez đến Lautaro Martinez, tất cả đều thừa nhận rằng họ đã quen với việc phải chiến đấu trong nghịch cảnh để giành lấy chiến thắng cuối cùng.

Chiến thắng luôn đến sau những phút nghẹt thở kéo dài. Ảnh: Getty Images.

Thử thách cực đại trước tuyển Anh tại Atlanta

Chiến thắng trước Thụy Sĩ đã ngốn sạch nguồn lực của Argentina. Họ sẽ bước vào trận bán kết với tuyển Anh tại Atlanta chỉ sau 3 ngày nghỉ ngơi, trong khi đã phải cày ải trọn vẹn 120 phút ở hai trong ba trận knock-out gần nhất. Đây sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho giới hạn thể lực của Messi và các đồng đội.

Cuộc đối đầu giữa Argentina và Anh không chỉ là một trận bóng đá, mà là sự hồi sinh của một trong những mối thâm thù lớn nhất lịch sử thể thao thế giới. Từ bàn tay của Chúa của Maradona đến chiếc thẻ đỏ của Beckham, mỗi lần hai đội gặp nhau đều tạo nên những kịch bản không tưởng. Đây cũng là lần đầu tiên Messi góp mặt trong trận đại chiến kinh điển này ở cấp độ World Cup.

DNA chịu khổ chờ lời giải trước tuyển Anh. Ảnh: ESPN.

Scaloni cố gắng giảm bớt áp lực bằng cách khẳng định đây chỉ là một trận bóng đá thông thường. Nhưng chính ông cũng thừa nhận: "Khó khăn mang đến sự thanh thản trong tâm trí. Chúng tôi đã có kinh nghiệm bị dồn ép, bị gỡ hòa. Toàn đội biết cách giữ sự lạnh lùng cần thiết và sẽ không bao giờ đầu hàng."

Trận bán kết sắp tới sẽ là lời giải cho câu hỏi: Liệu thứ DNA "chịu khổ" của Argentina có thể giúp họ vượt qua quy luật đào thải khắc nghiệt của thể lực để tiến tới trận chung kết cuối cùng, hay Atlanta sẽ là nơi hành trình đầy vinh quang của Scaloni phải dừng lại?