Argentina 3-2 Ai Cập: Argentina giành chiến thắng
Argentina bước vào vòng loại trực tiếp với chuỗi phong độ toàn thắng, trong khi Ai Cập giữ mạch bất bại nhưng thiếu sự ổn định. Cuộc đối đầu tại Mercedes-Benz Stadium hứa hẹn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội trước áp lực loại trực tiếp.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Argentina tiếp đón Ai Cập.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Argentina 54% - 46% Ai Cập, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0.
- 15'BÀN THẮNG! Ai Cập (0-1)
Phút 15': Y. Ibrahim (Ai Cập) lập công (kiến tạo: M. Attia). Tỷ số: 0 - 1.
- 21'Hỏng phạt đền
Phút 21': L. Messi (Argentina) sút hỏng phạt đền.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Argentina 55% - 45% Ai Cập, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Argentina 53% - 47% Ai Cập, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ai Cập): H. Fathy vào sân thay E. Ashour.
- 48'Argentina ép sân
Cầm bóng: Argentina 58% - 42% Ai Cập, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 3.
- 58'VAR
Phút 58': Goal Disallowed - Foul — M. Ziko (Ai Cập).
- 60'Argentina ép sân
Cầm bóng: Argentina 61% - 39% Ai Cập, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 4.
- 66'Thay người
Phút 66' (Argentina): N. Gonzalez vào sân thay N. Tagliafico.
- 66'Thay người
Phút 66' (Argentina): L. Martinez vào sân thay R. de Paul.
- 67'BÀN THẮNG! Ai Cập (0-2)
Phút 67': M. Ziko (Ai Cập) lập công (kiến tạo: H. Hassan). Tỷ số: 0 - 2.
- 72'Argentina ép sân
Cầm bóng: Argentina 63% - 37% Ai Cập, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 0 - 4.
- 73'Thay người
Phút 73' (Argentina): G. Montiel vào sân thay N. Molina.
- 73'Thay người
Phút 73' (Ai Cập): Trezeguet vào sân thay H. Hassan.
- 79'BÀN THẮNG! Argentina (1-2)
Phút 79': C. Romero (Argentina) lập công (kiến tạo: L. Messi). Tỷ số: 1 - 2.
- 80'Thay người
Phút 80' (Ai Cập): O. Marmoush vào sân thay M. Ziko.
- 83'BÀN THẮNG! Argentina (2-2)
Phút 83': L. Messi (Argentina) lập công (kiến tạo: G. Montiel). Tỷ số: 2 - 2.
- 84'Argentina ép sân
Cầm bóng: Argentina 65% - 35% Ai Cập, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 0 - 4.
- 90+2'BÀN THẮNG! Argentina (3-2)
Phút 90+2': E. Fernandez (Argentina) lập công (kiến tạo: L. Martinez). Tỷ số: 3 - 2.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': M. Shobeir (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': H. Fathy (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 90+5'Thay người
Phút 90+5' (Argentina): N. Otamendi vào sân thay C. Romero.
- 90+5'Thay người
Phút 90+5' (Argentina): F. Medina vào sân thay J. Alvarez.
- 90+6'Thay người
Phút 90+6' (Ai Cập): Zizo vào sân thay M. Lasheen.
- 90+8'Thẻ vàng
Phút 90+8': M. Attia (Ai Cập) nhận thẻ vàng (Holding).
- 90+9'Thẻ vàng
Phút 90+9': H. Hassan (Ai Cập) nhận thẻ vàng.
- KTKết thúc: Argentina 3-2 Ai Cập
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 01:07 08/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 22:22 07/07/2026
Đội hình chính thức
Argentina
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Lionel Scaloni
Đội hình xuất phát:
- 23. Emiliano Martínez (G)
- 26. Nahuel Molina (D)
- 13. Cristian Romero (D)
- 6. Lisandro Martínez (D)
- 3. Nicolás Tagliafico (D)
- 7. Rodrigo De Paul (M)
- 20. Alexis Mac Allister (M)
- 5. Leandro Paredes (M)
- 24. Enzo Fernández (M)
- 10. Lionel Messi (F)
- 9. Julián Alvarez (F)
Dự bị:
- 12. Gerónimo Rulli
- 1. Juan Musso
- 2. Marcos Senesi
- 4. Gonzalo Montiel
- 19. Nicolás Otamendi
- 25. Facundo Medina
- 8. Valentín Barco
- 11. Giovani Lo Celso
- 14. Exequiel Palacios
- 15. Nicolás González
- 16. Thiago Almada
- 17. Giuliano Simeone
- 18. Nico Paz
- 21. José Manuel López
- 22. Lautaro Martínez
Ai Cập
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Hossam Hassan
Đội hình xuất phát:
- 23. Mostafa Shobeir (G)
- 3. Mohamed Hany (D)
- 2. Yasser Ibrahim (D)
- 5. Rami Rabia (D)
- 15. Karim Hafez (D)
- 8. Emam Ashour (M)
- 19. Marwan Attia (M)
- 17. Mohanad Lasheen (M)
- 12. Haissem Hassan (M)
- 10. Mohamed Salah (F)
- 11. Mostafa Ziko (F)
Dự bị:
- 1. Mohamed El-Shenawy
- 26. Mohamed Alaa
- 16. Mahdi Soliman
- 24. Tarek Alaa
- 4. Hossam Abdelmaguid
- 25. Zizo
- 20. Ibrahim Adel
- 7. Mahmoud Trézéguet
- 21. Mahmoud Saber
- 14. Hamdy Fathy
- 18. Nabil Donga
- 22. Omar Marmoush
- 9. Hamza Abdelkarim
Argentina và Ai Cập sẽ chạm trán tại vòng 1/8 World Cup trong trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 07/07/2026 trên sân Mercedes-Benz Stadium. Đây là trận đấu loại trực tiếp, nghĩa là chỉ có một kết quả được chấp nhận: chiến thắng để đi tiếp, còn thất bại đồng nghĩa với việc dừng bước ngay tại đây.
Phong độ đối lập trước giờ G
Argentina đang mang tới trận đấu này chuỗi bốn trận thắng liên tiếp gần nhất, một tín hiệu cho thấy sự ổn định và tự tin đáng kể trong lối chơi. Chuỗi thành tích này không chỉ phản ánh phong độ tốt mà còn cho thấy đội bóng đã tìm được sự gắn kết cần thiết ở giai đoạn quyết định của giải đấu.
Ngược lại, Ai Cập bước vào trận đấu với kết quả bốn trận gần nhất gồm hai trận hòa và hai trận thắng xen kẽ. Dù không thua trận nào trong giai đoạn này, sự thiếu ổn định trong kết quả có thể phản ánh những khó khăn nhất định trong việc tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định của trận đấu.
Áp lực của trận đấu loại trực tiếp
Khác với các trận đấu vòng bảng, nơi một kết quả hòa vẫn có giá trị nhất định, vòng 1/8 không chấp nhận sự thỏa hiệp. Cả Argentina và Ai Cập đều hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới đảm bảo tấm vé đi tiếp, và điều này thường tạo ra một trận đấu với cường độ và sự thận trọng cao hơn so với vòng bảng.
Đối với Argentina, chuỗi bốn trận thắng liên tiếp mang lại sự tự tin cần thiết để tiếp cận áp lực loại trực tiếp một cách chủ động. Đội bóng nhiều khả năng sẽ duy trì lối chơi đã giúp họ thành công trong các trận đấu gần đây, thay vì thay đổi đáng kể chiến thuật.
Trong khi đó, Ai Cập sẽ cần tìm cách chuyển hóa sự an toàn từ chuỗi trận bất bại thành những bàn thắng quyết định. Bài toán đặt ra cho đội bóng châu Phi là làm sao để không lặp lại kịch bản hòa như đã từng xảy ra trong hai trong bốn trận gần nhất, bởi ở vòng đấu này, một kết quả hòa sau 90 phút sẽ dẫn tới hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu thay vì được chấp nhận như một điểm số.
Nhận định
Xét về mặt phong độ thuần túy, Argentina đang thể hiện sự vượt trội với chuỗi toàn thắng, cho thấy một tập thể đang vào phom và giàu sự tự tin. Ai Cập tuy không thua trận nào trong bốn trận gần nhất nhưng sự xen kẽ giữa thắng và hòa cho thấy đội bóng cần thể hiện sự sắc bén hơn nếu muốn tạo bất ngờ trước một đối thủ đang có phong độ cao.
Trận đấu tại Mercedes-Benz Stadium nhiều khả năng sẽ chứng kiến một Argentina chủ động áp đặt thế trận dựa trên sự tự tin từ chuỗi thắng, trong khi Ai Cập buộc phải thi đấu với sự tập trung cao độ để tránh sai lầm có thể phải trả giá đắt trong bối cảnh loại trực tiếp.
Phong độ gần đây của Argentina
- 04/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (Thắng)
- 28/06/2026: Jordan 1-3 Argentina (Thắng)
- 23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thắng)
- 17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thắng)
- 10/06/2026: Argentina 3-0 Iceland (Thắng)
Phong độ gần đây của Ai Cập
- 04/07/2026: Úc 1-1 Ai Cập (Hòa)
- 27/06/2026: Ai Cập 1-1 Iran (Hòa)
- 22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thắng)
- 16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)
- 07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thua)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Ai Cập
|2
|5
|WDWD
Phong độ và thống kê đội
Argentina
Phong độ 5 trận gần nhất: WWWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 4
- Hòa: 0
- Thua: 0
Bàn thắng:
- Ghi được: 11 bàn (TB: 2.8 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)
Ai Cập
Phong độ 5 trận gần nhất: DWDW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 2
- Hòa: 2
- Thua: 0
Bàn thắng:
- Ghi được: 7 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)
- Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Argentina: Không có thông tin chấn thương
Egypt
- Mohamed Abdelmonem: Ankle Problems (Missing Fixture)
- Ahmed Abou El Fotouh: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Argentina
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Argentina thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Ai Cập thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Argentina: -3.5 bàn
- Ai Cập: -2.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : Argentina or draw
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)