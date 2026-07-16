Argentina đấu Tây Ban Nha: Vũ khí niềm tin và tham vọng bảo vệ ngai vàng World Cup 2026 của Lionel Scaloni Vượt qua Anh bằng bản lĩnh thép, Argentina của Lionel Scaloni đang đứng trước cơ hội lịch sử tại World Cup 2026. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin tuyệt đối là chìa khóa để La Albiceleste đối đầu Tây Ban Nha.

Chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc trước tuyển Anh tại bán kết không chỉ là một tấm vé đi tiếp, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đội tuyển Argentina hiện đang dồn toàn lực cho trận chung kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ Tây Ban Nha.

Argentina đã chính thức tiến vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Chu kỳ thành công vô tiền khoáng hậu

Dưới triều đại của huấn luyện viên Lionel Scaloni, La Albiceleste đã thiết lập một chu kỳ thành công rực rỡ. Chỉ trong vòng 5 năm, họ đã thâu tóm hai chức vô địch Copa America và một lần bước lên đỉnh cao thế giới. Thành tích này khiến khái niệm thất bại trở nên xa lạ với đội bóng và gần 47 triệu người hâm mộ quê nhà.

Giờ đây, Argentina đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành tập thể đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng thế giới kể từ kỳ tích của Brazil vào năm 1962. Áp lực là rất lớn, nhưng sự tự tin trong nội bộ đội bóng dường như đã đạt đến mức độ tuyệt đối.

Chiến lược chuẩn bị và sự tự tin khác biệt

Sự tự tin của nhà đương kim vô địch không dừng lại ở những lời tuyên bố. Nó được cụ thể hóa bằng hành động thực tế từ ban huấn luyện. Thông thường, các chiến lược gia sẽ yêu cầu học trò chỉ tập trung vào thử thách trước mắt. Tuy nhiên, Scaloni đã gây bất ngờ khi tiết lộ ông cùng các cộng sự đã bắt đầu phân tích băng hình trận thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp ngay từ trước khi trận bán kết với Anh diễn ra.

Scaloni đã nghiên cứu Tây Ban Nha ngay trước khi chạm trán Anh. Ảnh: Getty Images.

Việc chuẩn bị trước kịch bản cho trận chung kết cho thấy niềm tin mãnh liệt mà Scaloni dành cho các học trò. Ông hiểu rõ khả năng vươn lên từ nghịch cảnh của tập thể này, điều đã được chứng minh trong trận chung kết năm 2022 với Pháp và mới nhất là màn lật ngược thế cờ trước người Anh ở những phút cuối cùng. Scaloni đánh giá rất cao lối chơi của La Roja và sớm xem họ là đối thủ tiềm năng nhất cho ngôi vương.

Mối lương duyên đặc biệt giữa hai nền bóng đá

Cuộc đọ sức sắp tới tại ngoại ô New York mang ý nghĩa sâu sắc đối với cá nhân Scaloni và nhiều thành viên Argentina. Lionel Messi từng dành phần lớn sự nghiệp tại Barcelona, trong khi đội hình hiện tại của Argentina có tới 7 cầu thủ đang thi đấu tại La Liga. Bản thân Scaloni cũng đang định cư tại Mallorca cùng gia đình.

Trong quá khứ, Scaloni từng khoác áo Deportivo La Coruna và Racing de Santander, đồng thời duy trì mối quan hệ thân thiết với huấn luyện viên Luis de la Fuente bên phía Tây Ban Nha. Dẫu vậy, ông khẳng định sẽ gác lại tình cảm cá nhân để giữ lại chiếc cúp vàng danh giá.

Với tinh thần thép và khả năng tận dụng thời cơ trong nghịch cảnh, Argentina đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Sự tự tin được trui rèn qua các giải đấu lớn chính là vũ khí quan trọng nhất để họ nghênh đón Tây Ban Nha trên hành trình bảo vệ ngôi vương.