Thể thao Argentina đối đầu Áo: Messi lĩnh xướng hàng công tìm vé sớm vào vòng 16 đội Sau màn ra quân hủy diệt, Argentina hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup 2026 sớm một lượt trận. Tuy nhiên, lối chơi pressing cường độ cao của Áo dưới thời Ralf Rangnick là bài toán không dễ giải cho nhà đương kim vô địch.

Trận đấu tại lượt 2 bảng J World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử: lần đầu tiên Argentina và Áo chạm trán nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Không chỉ là một cuộc đối đầu mới mẻ, đây còn là trận chiến phân định ngôi đầu và tấm vé đi tiếp sớm sau khi cả hai đều đã bỏ túi 3 điểm ở ngày ra quân.

Sức mạnh từ 'di sản' Messi và hệ thống của Scaloni

Argentina bước vào giải đấu với tư thế của nhà đương kim vô địch và họ nhanh chóng khẳng định vị thế đó bằng chiến thắng 3-0 trước Algeria. Điểm nhấn lớn nhất không ai khác ngoài Lionel Messi. Ở tuổi 38, trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 200 cho La Albiceleste, Messi vẫn khiến cả thế giới ngả mũ với một cú hat-trick đẳng cấp.

Tuy nhiên, sức mạnh của Argentina hiện tại không chỉ nằm ở đôi chân của El Pulga. HLV Lionel Scaloni đã xây dựng một hệ thống cực kỳ ổn định và có chiều sâu. Sự kết hợp giữa bộ đôi trung vệ thép Cristian Romero - Lisandro Martinez cùng sự cơ động của Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister ở tuyến giữa giúp Argentina kiểm soát nhịp độ trận đấu một cách tuyệt đối.

Thống kê cho thấy sự đáng sợ của đại diện Nam Mỹ: họ toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi tới 15 bàn và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần. Bản lĩnh của nhà vua đang được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.

Lời giải cho bài toán pressing mang tên Ralf Rangnick

Đối diện với nhà ĐKVĐ là một đội tuyển Áo đầy kỷ luật và giàu năng lượng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Ralf Rangnick. Chiến thắng 3-1 trước Jordan ở lượt trận đầu tiên là minh chứng cho hiệu quả của lối chơi Gegenpressing – áp sát tầm cao và chuyển trạng thái cực nhanh.

Sự trở lại của thủ lĩnh David Alaba mang lại sự an tâm cho hàng thủ, trong khi Konrad Laimer và Marcel Sabitzer đóng vai trò là những "máy quét" không biết mệt mỏi ở khu trung tuyến. Áo không sở hữu những siêu sao thượng hạng như Argentina, nhưng họ là một khối gắn kết, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nhỏ nhất nào của đối thủ khi dâng cao.

So sánh phong độ và thống kê then chốt

Thông số (5 trận gần nhất) Argentina Áo Kết quả 5 thắng 4 thắng, 1 hòa Số bàn thắng 15 11 Số bàn thua 1 3 Tỷ lệ giữ sạch lưới 80% 40%

Dữ liệu lịch sử ủng hộ Argentina khi họ bất bại 53 trên 58 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt, đội bóng của Scaloni có thói quen nhập cuộc rất tốt khi bất bại trong hiệp 1 ở 17 trận World Cup gần đây. Ngược lại, Áo cũng cho thấy sự lỳ lợm khi không thua trong hiệp 1 ở 15 trận sân khách gần nhất.

Chìa khóa định đoạt trận đấu

Trận đấu dự kiến sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa một bên muốn kiểm soát (Argentina) và một bên muốn phá vỡ cấu trúc (Áo). Chìa khóa sẽ nằm ở khả năng thoát pressing của Enzo Fernandez và De Paul. Nếu họ cung cấp đủ bóng cho Messi ở các khoảng trống giữa các tuyến, hàng thủ của Áo với Alaba dù kinh nghiệm đến đâu cũng sẽ gặp báo động đỏ.

Ở chiều ngược lại, các pha phản công của Áo thông qua Sabitzer hay ngòi nổ trẻ Christoph Baumgartner sẽ là bài kiểm tra cho tốc độ của các trung vệ Argentina. Một chiến thắng tối thiểu cho bản lĩnh Nam Mỹ là kịch bản được nhiều chuyên gia dự đoán, giúp Messi và các đồng đội ghi tên mình vào vòng knock-out sớm một vòng đấu.

Đội hình dự kiến: