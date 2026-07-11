Argentina đối đầu Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026: Lionel Messi và ký ức lịch sử tái hiện Albiceleste duy trì thành tích bất bại trước đại diện châu Âu trong hơn một thập kỷ. Với phong độ ghi bàn liên tiếp của Lionel Messi, Argentina được kỳ vọng sẽ vượt qua bức tường phòng ngự kiên cố để tiến vào bán kết.

Mười hai năm sau khoảnh khắc Angel Di Maria ghi bàn quyết định từ đường kiến tạo của Lionel Messi tại Brazil, Argentina và Thụy Sĩ lại chuẩn bị bước vào một cuộc đối đầu sinh tử tại vòng loại trực tiếp World Cup. Lần này, bối cảnh là trận tứ kết World Cup 2026, nơi nhà đương kim vô địch thế giới đang thể hiện sức mạnh hủy diệt nhưng cũng bộc lộ những khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Ký ức 2014 và sự thống trị của Albiceleste

Lịch sử đang đứng hoàn toàn về phía đại diện Nam Mỹ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Argentina chưa một lần nếm mùi thất bại trước Thụy Sĩ, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý nhất vẫn là cuộc đọ sức tại vòng 1/8 World Cup 2014, một trận đấu mà sự kiên cường của người Thụy Sĩ đã kéo Argentina vào tới những phút cuối cùng của hiệp phụ trước khi gục ngã bởi thiên tài của Messi.

Hiện tại, vị thế của hai đội trên bản đồ bóng đá thế giới vẫn có khoảng cách đáng kể. Argentina bước vào giải đấu với tư cách đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Thụy Sĩ xếp vị trí thứ 19. Theo phân tích từ siêu máy tính Opta, khả năng giành chiến thắng trong 90 phút của thầy trò HLV Lionel Scaloni lên tới 57,1%, vượt trội so với con số 18,7% của đối thủ.

Cuộc đối đầu giữa hỏa lực hạng nặng và kỷ luật thép

Argentina đang sở hữu hàng công đáng sợ nhất giải đấu với hiệu suất trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Bộ ba Lionel Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez đã đóng góp lớn vào tổng số 14 pha lập công sau 5 trận toàn thắng. Đặc biệt, Messi đang duy trì một phong độ khó tin khi nổ súng trong cả 5 trận đấu liên tiếp tại World Cup 2026, cho thấy tuổi tác không hề làm giảm đi sự sắc sảo của siêu sao này.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ dưới thời HLV Murat Yakin không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng xứ đồng hồ vẫn bất bại trong thời gian thi đấu chính thức từ đầu giải với hệ thống phòng ngự cực kỳ khoa học. Với chỉ 3 bàn thua sau 5 trận và việc giữ sạch lưới trước các đối thủ khó chịu như Algeria hay Colombia, hàng thủ do Manuel Akanji chỉ huy và sự xuất sắc của thủ thành Gregor Kobel sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của Argentina.

Phân tích chiến thuật và tình hình nhân sự

HLV Lionel Scaloni may mắn có được lực lượng mạnh nhất cho trận cầu quan trọng này. Bộ khung với Emiliano Martinez trong khung gỗ cùng cặp tiền vệ Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister sẽ là bệ phóng để hàng công Argentina tự do bắn phá. Lối chơi của Albiceleste dựa trên khả năng kiểm soát bóng vượt trội và những tình huống luân chuyển trạng thái cực nhanh hướng tới vị trí của Messi.

Ngược lại, Thụy Sĩ đang phải đối mặt với bài toán nhân sự khi thiếu vắng Johan Manzambi do chấn thương đầu gối, cùng với đó là sự vắng mặt của Michel Aebischer và Luca Jaquez. Trọng trách điều tiết lối chơi sẽ đặt nặng lên vai đội trưởng Granit Xhaka. Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ chơi với đội hình thấp, ưu tiên sự chắc chắn và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công thông qua tốc độ của Breel Embolo và Dan Ndoye.

Đội hình dự kiến

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez. Thụy Sĩ: Gregor Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas, Sow; Embolo.

Dự đoán chuyên sâu

Mặc dù Argentina đang có hàng công thăng hoa, nhưng việc để thủng lưới tới 7 bàn sau 5 trận (trung bình 1,4 bàn/trận) là con số đáng báo động. Hai trận đấu gần nhất của họ đều kết thúc với tỷ số kịch tính 3-2, cho thấy sự mong manh của hàng thủ khi đối phương gây áp lực tầm cao.

Với tính chất của một trận tứ kết, sự kỷ luật của Thụy Sĩ có thể khiến trận đấu trở nên giằng co. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các cá nhân, đặc biệt là Lionel Messi, vẫn là yếu tố quyết định để Argentina phá vỡ thế bế tắc. Một kịch bản rượt đuổi tỷ số hấp dẫn là điều hoàn toàn có thể xảy ra tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-2 Thụy Sĩ