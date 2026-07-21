Argentina đối mặt án phạt từ FIFA sau chung kết World Cup 2026 đầy biến động Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha đẩy Argentina vào khủng hoảng kỷ luật. Trong khi La Roja ăn mừng chức vô địch, Albiceleste phải giải trình về các vụ xô xát và hành vi thiếu chuyên nghiệp.

Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, nhưng dư âm của nó không chỉ dừng lại ở những bàn thắng. Thay vào đó, một làn sóng tranh cãi dữ dội đang bủa vây đội tuyển Argentina, từ những vụ xô xát trên sân cỏ đến các phản ứng chính trị và sự bất bình về các giải thưởng cá nhân của FIFA.

Argentina và bóng ma án phạt từ FIFA

Dù tiếng còi mãn cuộc đã vang lên với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Tây Ban Nha, sức nóng tại sân vận động vẫn không hề giảm bớt. Đội tuyển Argentina hiện đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ FIFA sau những hành vi thiếu kiềm chế. Tiêu biểu là tình huống Leandro Paredes va chạm nảy lửa với Gavi, khơi mào cho một cuộc hỗn chiến giữa cầu thủ hai bên.

Không dừng lại ở đó, toàn bộ đội hình Albiceleste còn gây phẫn nộ khi đồng loạt bỏ nghĩa vụ truyền thông tại khu vực mixed zone – một vi phạm nghiêm trọng quy định của ban tổ chức. Ủy ban Kỷ luật FIFA đã chính thức mở cuộc điều tra diện rộng để xem xét các hành vi này.

Tuy nhiên, có một thông tin đính chính quan trọng từ FIFA: tiền vệ Leandro Paredes không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau vụ ẩu đả như các báo cáo ban đầu. Trọng tài chính đã không rút thêm thẻ phạt nào trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, dù một công tố viên đã được bổ nhiệm để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Cầu thủ hai bên xô xát nhau ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Ảnh: Getty.

Hành động gây tranh cãi của Cristian Romero với ông Donald Trump

Một trong những khoảnh khắc gây xôn xao nhất lễ trao giải là hành động của hậu vệ Cristian Romero. Khi tiến lên bục nhận huy chương bạc, ngôi sao đang thi đấu tại Premier League đã thẳng thừng phớt lờ và từ chối bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hành động này diễn ra ngay trước mắt Chủ tịch FIFA và vấp phải sự la ó từ một bộ phận khán giả có mặt trên khán đài.

Bất chấp sự căng thẳng, ông Trump vẫn giữ vị trí trên sân khấu để chứng kiến khoảnh khắc nâng cúp lịch sử của các cầu thủ Tây Ban Nha, đánh dấu một kỳ World Cup thành công về mặt tổ chức trên đất Mỹ nhưng đầy rẫy những va chạm văn hóa và chính trị.

Tranh cãi Quả bóng Vàng: Rodri hay Lionel Messi?

Quyết định trao danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2026 cho tiền vệ Rodri của Tây Ban Nha đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ truyền thông Argentina. Nhà báo Antonio Serpa của TyC Sports nhận định FIFA đã "thiếu tinh tế" khi gạt tên Lionel Messi.

Số liệu thống kê cho thấy ở tuổi 39, Messi vẫn là linh hồn của giải đấu với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo, trực tiếp đưa Argentina lọt vào đến trận đấu cuối cùng. Trong khi đó, dù Rodri đóng vai trò điều tiết lối chơi xuất sắc cho nhà vô địch, anh không sở hữu bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào tại kỳ đại hội này. Sự ưu ái dành cho đội quán quân trong các danh hiệu cá nhân một lần nữa trở thành chủ đề gây tranh cãi về tính công bằng của FIFA.

Rodri đã có một kỳ World Cup đáng nhớ. Ảnh: Getty.

Phản ứng trái ngược từ nội bộ Albiceleste

Sau trận đấu, hai ngôi sao của Argentina là Enzo Fernandez và Lionel Messi đã có những chia sẻ trái ngược trên mạng xã hội. Enzo Fernandez bày tỏ niềm tự hào khi được cống hiến cho quốc gia nhưng hoàn toàn giữ im lặng về tấm thẻ đỏ tai hại mà anh phải nhận ở cuối hiệp hai – bước ngoặt khiến Argentina mất đi lợi thế quân số trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

Ngược lại, thủ quân Lionel Messi đã thể hiện bản lĩnh của một huyền thoại. Anh thừa nhận nỗi đau thất bại là rất lớn và cần thời gian để chữa lành, nhưng đồng thời không quên gửi lời chúc mừng chân thành đến đội tuyển Tây Ban Nha. Messi khẳng định anh tự hào về hành trình của toàn đội và gửi lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ đã đồng hành cùng Albiceleste đến những phút cuối cùng.

Tây Ban Nha và hành trình vinh quang tại Madrid

Trong khi Argentina chìm trong tranh cãi, đội tuyển Tây Ban Nha đã đáp chuyến bay xuống Madrid để bắt đầu lễ mừng công rầm rộ. Từ New York về quê nhà, các nhà tân vô địch đã biến chuyến bay thành một bữa tiệc thực sự với những khoảnh khắc ăn mừng độc lạ bên chiếc cúp vàng danh giá.

Lễ diễu hành chính thức sẽ được tổ chức tại Plaza de Cibeles, nơi hàng vạn cổ động viên La Roja đang chờ đợi để tôn vinh thế hệ cầu thủ đã đưa bóng đá xứ sở bò tót trở lại đỉnh cao thế giới sau 16 năm chờ đợi kể từ Nam Phi 2010.