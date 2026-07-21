Argentina đối mặt án phạt từ FIFA sau hành vi phi thể thao tại chung kết World Cup 2026 Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026 khiến Argentina không chỉ mất ngôi vương mà còn đối mặt án phạt nặng từ FIFA do xô xát và tẩy chay truyền thông.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại trận chung kết World Cup 2026 không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một triều đại mà còn mở ra một chương tối tăm trong lịch sử bóng đá Argentina. Thất bại sát nút 0-1 trước Tây Ban Nha dường như đã vượt quá sức chịu đựng của dàn sao Nam Mỹ, dẫn đến những hành vi thiếu kiềm chế khiến FIFA buộc phải vào cuộc điều tra.

Cú trượt dài về mặt hình ảnh của nhà cựu vô địch

Trận đấu kết thúc trong sự thất vọng tột cùng của Lionel Scaloni và các học trò. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận thất bại với tư thế của những nhà vô địch, một bộ phận cầu thủ Argentina đã chọn cách phản ứng tiêu cực. Đỉnh điểm của sự căng thẳng là cuộc ẩu đả bộc phát ngay trên sân cỏ.

Cầu thủ Argentina gây nhiều tranh cãi và va chạm sau trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Tiền vệ Leandro Paredes trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi có hành vi xông vào túm cổ và xô xát dữ dội với Gavi bên phía Tây Ban Nha. Hành động này không chỉ làm gián đoạn lễ ăn mừng của đối thủ mà còn để lại vết gợn lớn về tinh thần thể thao. Bình luận viên Aaron Cikaya đã không ngần ngại gọi đây là "sự côn đồ", một sự tương phản hoàn toàn với đẳng cấp mà người hâm mộ kỳ vọng ở một đội bóng lớn.

Sự thiếu chuyên nghiệp tại khu vực hỗn hợp

Cơn giận dữ của Argentina không dừng lại ở những va chạm vật lý trên sân. Toàn bộ đội hình của "Albiceleste" đã gây sốc khi đồng loạt từ chối thực hiện nghĩa vụ truyền thông tại khu vực hỗn hợp (mixed zone). Đây là quy định bắt buộc của FIFA đối với tất cả các đội bóng tham dự giải đấu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tác truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

Hành động tẩy chay này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối từ giới báo chí quốc tế. Cựu hậu vệ Alexi Lalas đã thẳng thắn chỉ trích thái độ của các cầu thủ Argentina là "yếu đuối", cho thấy sự thiếu bản lĩnh khi không thể đối diện với thất bại. Việc phớt lờ quy định không chỉ là hành vi thiếu chuyên nghiệp mà còn cho thấy sự rạn nứt trong khả năng quản lý nhân sự của ban huấn luyện trong những thời điểm ngặt nghèo.

Án phạt treo lơ lửng và bài học về sự chuyên nghiệp

Hiện tại, FIFA đã chính thức khởi động cuộc điều tra đối với các sự cố diễn ra sau trận chung kết. Theo các chuyên gia pháp lý thể thao, Argentina đang đối mặt với những án phạt nghiêm khắc, bao gồm phạt hành chính nặng và lệnh cấm thi đấu đối với các cá nhân trực tiếp tham gia xô xát.

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha vốn đã là một nỗi đau, nhưng cách mà Argentina rời khỏi giải đấu còn để lại hậu quả lâu dài hơn. Từ vị thế của những người bảo vệ ngôi vương, đội bóng Nam Mỹ đang phải đối diện với viễn cảnh bị hoen ố hình ảnh nghiêm trọng trong mắt công chúng quốc tế. Đây chắc chắn là một bài học đắt giá về việc giữ gìn bản lĩnh và sự chuyên nghiệp, ngay cả trong những khoảnh khắc cay đắng nhất của sự nghiệp.