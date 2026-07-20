Argentina gây phẫn nộ sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại Chung kết World Cup 2026 Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026 khiến Argentina đánh mất ngôi vương và để lại hình ảnh xấu xí với loạt hành vi thiếu tinh thần thể thao.

Trận chung kết World Cup 2026 kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha, nhưng tâm điểm lại là màn trình diễn thiếu kiềm chế và hành xử phi thể thao của các cầu thủ Argentina ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres đã chính thức biến Argentina thành cựu vương. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận thất bại một cách chuyên nghiệp, dàn sao Nam Mỹ đã để lại những hình ảnh tiêu cực chưa từng có trong lịch sử các trận chung kết World Cup. Căng thẳng bùng phát ngay khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, biến sân vận động thành một võ đài hỗn loạn.

Argentina đang bị giới mộ điệu chỉ trích. Ảnh: Getty Images.

Hành vi bạo lực và tấm thẻ đỏ trực tiếp

Cơn giận dữ của các cầu thủ Argentina bắt đầu từ hậu vệ Nahuel Molina. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, Molina đã tung cú đấm thẳng vào ngực tiền vệ Rodri bên phía Tây Ban Nha. Sự việc nhanh chóng leo thang khi Leandro Paredes có hành vi bạo lực với Gavi. Tiền vệ này đã bóp cổ và quật ngã tài năng trẻ của Barcelona xuống sân, dẫn đến một tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính.

Đáng chú ý, sự thiếu tôn trọng của Argentina còn thể hiện rõ nét trong lễ trao giải. Trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện tinh thần fair-play bằng cách xếp hàng vỗ tay tôn vinh đối thủ lên nhận huy chương bạc, đại diện Nam Mỹ lại đáp trả bằng một thái độ phũ phàng. Khi đối thủ chuẩn bị nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, toàn bộ đội hình Argentina đã lùi về phần sân đối diện, đứng quay lưng lại phía bục vinh quang để phớt lờ đội vô địch.

Làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn

Trên sóng đài phát thanh talkSPORT, chuyên gia Adrian Durham đã không giấu nổi sự bất bình trước những gì chứng kiến tại sân vận động. "Họ thực sự gây sốc. Argentina là một sự ô nhục toàn diện ở đây, ngày hôm nay", Durham gay gắt lên án. Ông nhấn mạnh rằng hành động quay lưng lại với lễ trao cúp của đối thủ là minh chứng cho việc thiếu đẳng cấp của một đội bóng lớn.

Bên cạnh đó, việc các cổ động viên xứ tango liên tục hô vang tên Lionel Messi để át đi khoảnh khắc Rodri nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải cũng bị coi là hành động thiếu văn hóa. Theo Durham, đây là một vết đen khó gột rửa đối với bóng đá Argentina nói riêng và ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nói chung.

Nhìn lại hành trình đầy may mắn của nhà cựu vương

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, giới chuyên gia cho rằng Argentina đã có một chiến dịch World Cup 2026 không thực sự thuyết phục dù lọt vào đến trận đấu cuối cùng. Đội bóng của Lionel Scaloni rơi vào một nhánh đấu được đánh giá là "dễ thở", nhưng lại bộc lộ nhiều lỗ hổng trong lối chơi.

Đối thủ Kết quả Tính chất Cape Verde Thắng chật vật Vòng knock-out Ai Cập Hòa (Thắng nhờ đối thủ sai lầm) Vòng bảng Thụy Sĩ Thắng nhờ may mắn Tứ kết

Việc phải chật vật vượt qua những đối thủ dưới cơ như Cape Verde hay hưởng lợi từ sai lầm cá nhân của các cầu thủ Ai Cập cho thấy sự sa sút về mặt chiến thuật. Khi đối đầu với một Tây Ban Nha chơi kỷ luật và sắc sảo, sự bế tắc của Argentina đã bộc lộ hoàn toàn, dẫn đến tâm lý ức chế và những hành vi phi thể thao cuối trận.

Thất bại tại World Cup 2026 không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một triều đại mà còn để lại bài học đắt giá về cách hành xử trong thể thao đỉnh cao. Hình ảnh các cầu thủ đứng quay lưng lại với bục vinh quang sẽ còn được nhắc lại như một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.